乾電池式LEDセンサーライトを発売
スタンドタイプとクリップタイプのセンサー付きライト
●小形、軽量で持ち運びに便利です。
●スタンドタイプはスマホ置き場を搭載。クリップタイプは強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
●乾電池式なので、コンセントの無い場所でも使用できます。
●明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
●フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、光を当てたい場所にヘッドの向きを自在に変えることができます。
使用イメージ 型番：SDLD04WH
スマホスタンド付き 型番：SDLD04WH
強力クリップで簡単に明かりを設置 型番：CLLD04WH
使用イメージ 型番：CLLD04WH
2WAYの給電方法 乾電池/USB電源【Type-C】
●乾電池での使用の他、お手持ちのUSB Type-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。
●USB電源【Type-C】（別売）を使って、長時間使用も可能です。
乾電池式スタンドライトセンサータイプ
本体寸法｜ヘッド：約W55ｘＨ15ｘＤ70mm／アーム長：約200mm／ベース：約Ｗ80ｘＨ25ｘＤ100mm
本体質量｜約143ｇ
光源｜白色LED（交換不可）
定格入力｜DC4.5V
電源｜1．単3形アルカリ乾電池ｘ3本（別売）／2．USB電源（Type-C）（別売）
電源寿命｜連続点灯：75時間(センサーオフ時）／58時間（センサーオン時）
色温度｜昼光色
器具光束｜25lm
照度（30cm直下）｜100lux(センサーオフ時）／95lux（センサーオン時）
センサー感知照度｜点灯：15lux以下/消灯：40lux以下
型番｜SDLD04WH
JANコード｜4966307389674
乾電池式クリップライトセンサータイプ
本体寸法｜ヘッド：約W55ｘＨ15ｘＤ70mm／アーム長：約200mm／ベース：約Ｗ60ｘＨ95ｘＤ105mm
本体質量｜約154ｇ
光源｜白色LED（交換不可）
定格入力｜DC4.5V
電源｜1．単3形アルカリ乾電池ｘ3本（別売）／2．USB電源（Type-C）（別売）
電源寿命｜連続点灯：75時間(センサーオフ時）／58時間（センサーオン時）
色温度｜昼光色
器具光束｜25lm
照度（30cm直下）｜100lux(センサーオフ時）／95lux（センサーオン時）
センサー感知照度｜点灯：15lux以下/消灯：40lux以下
型番｜CLLD04WH
JANコード｜4966307389667
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