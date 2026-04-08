乾電池式LEDセンサーライトを発売

スタンドタイプとクリップタイプのセンサー付きライト

株式会社ヤザワコーポレーション

●小形、軽量で持ち運びに便利です。

●スタンドタイプはスマホ置き場を搭載。クリップタイプは強力クリップで簡単に明かりを設置できます。

●乾電池式なので、コンセントの無い場所でも使用できます。

●明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。

●フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、光を当てたい場所にヘッドの向きを自在に変えることができます。

2WAYの給電方法 乾電池/USB電源【Type-C】

使用イメージ 型番：SDLD04WHスマホスタンド付き 型番：SDLD04WH強力クリップで簡単に明かりを設置 型番：CLLD04WH使用イメージ 型番：CLLD04WH

●乾電池での使用の他、お手持ちのUSB Type-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。

●USB電源【Type-C】（別売）を使って、長時間使用も可能です。

乾電池式スタンドライトセンサータイプ

本体寸法｜ヘッド：約W55ｘＨ15ｘＤ70mm／アーム長：約200mm／ベース：約Ｗ80ｘＨ25ｘＤ100mm

本体質量｜約143ｇ

光源｜白色LED（交換不可）

定格入力｜DC4.5V

電源｜1．単3形アルカリ乾電池ｘ3本（別売）／2．USB電源（Type-C）（別売）

電源寿命｜連続点灯：75時間(センサーオフ時）／58時間（センサーオン時）

色温度｜昼光色

器具光束｜25lm

照度（30cm直下）｜100lux(センサーオフ時）／95lux（センサーオン時）

センサー感知照度｜点灯：15lux以下/消灯：40lux以下

型番｜SDLD04WH

JANコード｜4966307389674

乾電池式クリップライトセンサータイプ

本体寸法｜ヘッド：約W55ｘＨ15ｘＤ70mm／アーム長：約200mm／ベース：約Ｗ60ｘＨ95ｘＤ105mm

本体質量｜約154ｇ

光源｜白色LED（交換不可）

定格入力｜DC4.5V

電源｜1．単3形アルカリ乾電池ｘ3本（別売）／2．USB電源（Type-C）（別売）

電源寿命｜連続点灯：75時間(センサーオフ時）／58時間（センサーオン時）

色温度｜昼光色

器具光束｜25lm

照度（30cm直下）｜100lux(センサーオフ時）／95lux（センサーオン時）

センサー感知照度｜点灯：15lux以下/消灯：40lux以下

型番｜CLLD04WH

JANコード｜4966307389667

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