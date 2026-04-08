カールコードを発売

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株式会社ヤザワコーポレーション


コードがカール状になっているので伸縮自在

●コードがカール状になっているので伸縮自在です。


●差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。



2m長　型番：H5CL102WH

3m長　型番：H5CL103WH


2m長本体寸法　型番：H5CL102WH

3m長本体寸法　型番：H5CL103WH

ロック機能付きの差込口

カールコード2ｍ


本体寸法｜約W32×H46×D24mm


本体質量｜約324g


個口｜1個口


定格入力｜15A 125V 合計1500W


コード長( カール部分)｜2m


型番｜H5CL102WH


JANコード｜4966307293322


カールコード3ｍ


本体寸法｜約W32×H46×D24mm


本体質量｜約440g


個口｜1個口


定格入力｜15A 125V 合計1500W


コード長( カール部分)｜3m


型番｜H5CL103WH


JANコード｜4966307293339


株式会社ヤザワコーポレーション

https://www.yazawa.co.jp/

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
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商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680

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