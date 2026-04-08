カールコードを発売
株式会社ヤザワコーポレーション
2m長 型番：H5CL102WH
3m長 型番：H5CL103WH
2m長本体寸法 型番：H5CL102WH
3m長本体寸法 型番：H5CL103WH
ロック機能付きの差込口
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
コードがカール状になっているので伸縮自在
●コードがカール状になっているので伸縮自在です。
●差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
2m長 型番：H5CL102WH
3m長 型番：H5CL103WH
2m長本体寸法 型番：H5CL102WH
3m長本体寸法 型番：H5CL103WH
ロック機能付きの差込口
カールコード2ｍ
本体寸法｜約W32×H46×D24mm
本体質量｜約324g
個口｜1個口
定格入力｜15A 125V 合計1500W
コード長( カール部分)｜2m
型番｜H5CL102WH
JANコード｜4966307293322
カールコード3ｍ
本体寸法｜約W32×H46×D24mm
本体質量｜約440g
個口｜1個口
定格入力｜15A 125V 合計1500W
コード長( カール部分)｜3m
型番｜H5CL103WH
JANコード｜4966307293339
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
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