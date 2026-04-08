SWAT Mobility、九州大学伊都キャンパスにオンデマンド交通と循環便 (定時定路線)の両方が予約可能なシステムの提供開始

SWAT Mobility Japan株式会社

SWAT Mobility Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：末廣将志）は、九州大学伊都キャンパスを運行するオンデマンド交通システム（aimo）において、循環便（定時定路線）の予約を可能とするシステムを新たに開発し、提供を開始しました。

九州大学伊都キャンパスでは、2019年4月からオンデマンド交通システム（aimo）を導入し、2025年度には約51,000名（1日平均220名）、相乗り率 75% *1 を記録しました。これら膨大な移動データの分析から一定のパターンを持つ移動需要が見受けられ、3つの乗降ポイントの利用が全体の51％にも上ることが分かりました。限られた車両台数で効率的に利用者を送迎するために、オンデマンド交通を基本としながらも、循環便（定時定路線）を適切に組み合わせた交通体系構築の必要性が明らかになったため、当社はオンデマンド交通の予約だけではなく、定時定路線の予約も可能な乗客用アプリを開発し、2026年4月1日より提供を開始しました。オンデマンド交通を導入している地域において、移動実績や需要に基づいた分析・シミュレーションを実施し、適切な地域、時間帯には定時定路線を運行し、オンデマンド交通と役割分担を行える交通体系の構築を支援していきます。

*1 全予約件数のうち、他の利用者と同一車内で同乗した乗車件数の割合

<運行車両>

＜定時定路線アプリ予約画面＞

ルート選択

時刻選択

予約依頼

予約確定

＜運行実績 (2025年度 (2025年4月から2026年2月までの実績))＞

● アプリ登録者数 : 3,776名

● 総利用者数 (年間) : 50,979名

● 平均利用者数（日）： 221名

● 相乗り率：75.1%

● 平均車両待ち時間： 9分20秒

＜サービス概要＞

● 運行時間 ：月曜日から金曜日の朝８時から夜22時まで

※循環便の運行は授業期間中のみ（R8.4.8～8.7、R8.10.1～R9.2.15）

● 運行エリア：九州大学伊都キャンパス及び福岡市産学連携交流センター

● 利用料金 ：無料

● 予約受付

- 乗車希望日前日の22時から（24時間予約可能）

- アプリダウンロード https://downloads.swatmobility.com/?app=swatmovepublic

＜アプリロゴ＞

＜チラシ＞

＜循環便の乗降ポイント＞

全１８乗降ポイント（2025年度）のうち、以下９箇所

- 伊都協奏館 ※2026年度より循環便のみ運行

- イーストゾーンロータリー

- 中央図書館下（センター4号館前）

- センターゾーンロータリー（センター5号館前）

- 理学部ロータリー

- 工学部ロータリー

- 農学部（ウエスト方面行き）

- 農学部・パブリック２号館（イースト方面行き）

- ウエストゾーン駐車場

＜移動需要のパターンイメージ｜授業期間中＞

※Aimoの商標はAimo Solution ABが保有しています。(The Aimo trademark is owned by "Aimo Solution AB")

※九州大学では、Aimo Solution ABの承諾を頂いた上で使用しています。(Kyushu University uses this information with the consent of "Aimo Solution AB")