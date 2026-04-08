第11回 ものづくりワールド名古屋で、図面管理システム「ジーエン図面」と製造業特化の営業支援「Eigyo Engine」を出展｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、2026年4月8日（水）から10日（金）までポートメッセなごやで開催される「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展いたします。（第3展示館 25-18）

◯ こんなお悩みをお持ちの方は、営業製作所ブースまで！

・類似図面や過去の見積・関連書類がすぐに見つからず、業務が非効率になっている

・図面や書類が部門ごとに分散しており、必要な情報にすぐアクセスできない

・自社の強みや技術を活かせる新規案件を増やしたい

・テレアポや飛び込みではなく、より精度の高い営業活動を行いたい

営業製作所のブースでは、こうした製造業の現場課題に対して、図面管理システム「ジーエン図面」と、強みが活かせる案件を紹介する製造業特化型マッチング・営業代行サービス「Eigyo Engine」で実践的な解決策をご提案します。

第11回 ものづくりワールド名古屋で展示するサービス

ジーエン図面｜類似図面が本当に見つかる図面管理システム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176565/table/33_1_be72cc1e9d6f647e2286b2a15bfb91fa.jpg?v=202604080351 ][動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0MF79GKwFQg ]

ジーエン図面(https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/)は、OCR技術による図面の高精度スキャン・データ化と、独自AIによる整理・検索機能を統合した、製造業データ活用ソリューションです。製造業を中心に、大手自動車部品や大手工作機械メーカー、加工会社などで導入が進んでいます。

ジーエン図面に搭載されたAIは、図番・品名・材質などの情報だけでなく、手書き文字まで高精度にデータ化し、分類・命名・保存までを一括で処理します。

さらに、取り込んだ図面を起点に、見積書・仕様書・検査記録などの関連書類や、社内の各種データをひも付けて一元管理できます。属性検索や全文検索に加え、形状や仕様による類似検索、図面差分表示などの機能により、必要な情報へ素早くアクセスできる環境を構築し、分断されていた設計・調達・製造・営業といった部門を横断的につなぎます。

また、ジーエン図面はシステムを導入して終わりではなく、現場で活用され、定着することを重視しています。製造業専門のコンサルタントが伴走し、現場のオペレーションやデータ管理体制に合わせた活用方法を提案するほか、既存データ基盤からの移行支援や利用者向け説明会の実施など、導入後の活用まで支援します。

加えて、セキュリティ面でも安心して利用できる体制を整えています。情報セキュリティマネジメントの国際標準規格であるISO/IEC 27001に対応し、部門・役割単位でアクセス権限を設定できるため、重要な図面や関連データも安全に共有・運用することが可能です。

ジーエン図面の詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/

Eigyo Engine｜製造業特化の強みが活かせるマッチングサービス

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mH6g5XugRF8 ]

Eigyo Engine(https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/)は、製造業に特化したデータベースと、技術を必要としている企業の絞り込みを駆使して、専任リサーチャーが企業を厳選し、「強みを活かせる案件」をご紹介する営業代行・マッチングサービスです。

データベースには製造業に特化した180万社の情報を蓄積しており、60万件以上のリサーチタグを活用できます。これにより、業界・エリア・ロットはもちろん、加工方法や材質といった「技術ニーズ」、外注状況や設備投資状況などの「発注ニーズ」まで、より高精度な絞り込みが可能です。

さらに、製造業に精通した専任リサーチャーが、候補企業に直接電話でヒアリングを行い、「発注したい仕事内容」を把握。お客様の技術的な強みに最もマッチする案件だけを厳選してご紹介します。

Eigyo Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「ジーエン図面」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



公式サイト：https://eigyo-mfg.com/

Eigyo Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/

ジーエン図面 サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/

採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/

お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/