Farnell、Same Skyの専門分野であるインターコネクト、オーディオ、熱ソリューションでグローバルで製品ラインアップを強化

ファーネルジャパン合同会社

Farnellは、Same Skyと世界規模の販売契約を締結しました。Same Skyは、インターコネクト、オーディオ、熱管理、モーションとコントロール、リレー、センサー、スイッチソリューションを含む広範な製品技術を専門とするメーカーです。

このパートナーシップにより、Same Skyのポートフォリオが世界中で広く展開されることとなり、お客様は高性能コンポーネント技術に迅速にアクセスできるようになります。Same Skyの高度な技術をFarnellのグローバルな体制に統合することで、この協業により次のような主要分野における重要な設計課題への対応を支援します。

- EV充電向け熱管理：急速充電インフラに不可欠な高効率冷却ソリューション- 電動モビリティ向けオーディオ：電動二輪車と三輪車に特有の音響要件に対応した設計の、信頼性の高いオーディオシステム- モーションコントロールとロボティクス：ドローンペイロードシステムにシームレスに統合できるよう設計された高精度AMTエンコーダ- HVACにおける電力効率：エネルギー効率の高い空調制御アーキテクチャ用に最適化された高信頼性パワーリレー

Farnellのインターコネクトおよび電気機械部門の製品カテゴリディレクター、ギャレス・ジェームスは、「当社のグローバルな在庫にSame Skyのソリューションを加えることで、EV、ファクトリーオートメーション、ロボティクス、HVAC、医療、その他の幅広い分野でのイノベーションに必要な高性能のコンポーネントを、当社のお客様へお届けができるようになります。」と述べています。

また、Same Skyの製品管理担当部長、デイブ・キャロル（Dave Carroll）氏は、次のように述べています。「Farnellとのパートナーシップにより、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ全域のお客様に向けた地域流通網の拡大、在庫の確保、ローカルサポートの体制強化という、Same Skyの取り組みがさらに加速します。業界をリードする高付加価値ディストリビューターと緊密に連携することで、Same Skyのソリューションへのアクセスを高め、エンジニアがより迅速に自信を持って設計から生産に移行できるよう支援していきます。」

Same Skyのポートフォリオは、EMEAと日本ではFarnell(https://jp.farnell.com/b/same-sky?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)、北米ではNewark(https://www.newark.com/b/same-sky?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)、アジア太平洋ではelement14(https://sg.element14.com/b/same-sky?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)で製品をご覧いただき、購入することができるようになりました。

詳しく見る :https://jp.farnell.com/b/same-sky?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408FarnellのサイトでSame Sky製品を紹介していますFarnellとSame Skyのパートナーシップ

Farnellについて

Farnell Global(https://www.farnell.com/corporate/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)は、電子・産業システムの設計、保守、修理用の製品と技術を、高い信頼性で迅速に提供する販売企業です。 研究開発から試作、量産に至るまで、Farnellは、24時間365日体制でお客様が求める製品とサービスへのアクセスをサポートいたします。80年以上の豊富な経験、48の地域に対応したウェブサイト、3,300名を超える専門スタッフを擁するFarnellは、お客様の将来のテクノロジー構築に必要不可欠なあらゆるコンポーネントを提供します。

Farnell Globalは、北中南アメリカではNewark(https://www.newark.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)、ヨーロッパ、中東、アフリカ、日本ではFarnell(https://uk.farnell.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)、アジア太平洋ではelement14(https://sg.element14.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)のブランド名で事業を行っています。 さらに、英国ではCPC(https://cpc.farnell.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)のブランド名でコンシューマー向けの直接販売も行っています。

Farnell Globalは、2016年より世界的に認知されたテクノロジーディストリビューターであるAvnet(https://www.avnet.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)（Nasdaq：AVT(https://ir.avnet.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408)）の一員となりました。この関係を活かして、弊社では製品ライフサイクルの全段階におけるお客様サポート、独自の流通モデル、そしてエンドツーエンドの納品および製品設計に関する専門知識の提供が可能となり、より包括的なサービスをご提供しています。

詳細は、http://jp.farnell.com/(http://jp.farnell.com/?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260408) をご覧ください。