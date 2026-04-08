【株式会社Insight Edge】ブランドロゴおよびHPを全面刷新

株式会社Insight Edge

住友商事グループのDX推進を担う株式会社Insight Edge（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小坂 順一、以下当社）は、グローバルを含めた住友商事グループ内外への発信強化とデジタル・AI技術の急速な進化に対応するため、ブランドアイデンティティを再定義し、ロゴおよびコーポレートサイトを刷新いたしました。新たなタグライン「Drive change with Insight.」のもと、複雑化する社会課題の解決とビジネス価値の創出をさらに加速させていきます。

株式会社Insight Edgeホームページ：https://insightedge.jp/

新しいロゴのデザインについて

当社は2019年の設立以来、顧客の事業課題に深く入り込み、共に考え、共にカタチにすることでビジネス価値創出を支援してきました。これまでのビジネス実装の知見をブランドの核に据え、グローバル展開を見据えた新ロゴとして表現しました。

新しいロゴは、当社のコアパーソナリティである3つの力を表現しています。

- 仮説を立てて即座に動き、プロトタイプから実装までをやりきる「推進力（Drive）」をベクトルで表現。- 先端技術や未知の領域へ先回りして踏み込み、解決の糸口を見出す「探索力（Exploration）」を3方向の矢で表現- 3方向の矢が組み合わさることで、顧客と同じ目線で課題の構造を掘り下げ、共にビジネス価値を創出する「共創力（Co-Creation）」を1つのシンボルに凝縮し表現

シンボルマーク：ペンローズの三角形

シンボルマークには「ペンローズの三角形」をモチーフに採用しました。三次元に見えながら実際には存在しえない「不可能図形」です。まだ不明瞭な未知の課題であっても、多角的な視点と深い洞察で向き合い、解決の道筋を切り拓く――そうした顧客への寄り添い方と課題に向き合う当社の姿勢を、このシンボルに重ねています。

ブランドカラーには、未来への先進性を感じさせるバイオレットに近づけたウルトラマリンブルーを「IE Blue」として定義しました。ロゴタイプにはエッジの効いた書体を採用し、創造力を武器に顧客と共に新たな価値を切り拓く意思を込めています。

新コーポレートサイトについて

新コーポレートサイトは、新ロゴで定義したブランドの世界観をベースに当社の「発信の拠点」として全面リニューアルしました。ミッション・ビジョン・バリュー（MVV）を軸としたメッセージ構造へと再設計し、当社の強みと提供価値をより直感的に理解いただける体験を提供します。

また、メインメッセージには "Drive change with Insight. ― 技術と経験を磨き、共に未来の一歩をつくり出す。" を掲げ、変化の激しい多様な事業領域で変革を導いてきた歩みを礎に、これから目指す未来への姿勢を新たな言葉で表現しています。

代表メッセージ

株式会社Insight Edge 代表取締役CEO 小坂順一

不確実性が高まる時代において、私たちは立ち止まることなく考え、動き、仲間とともに未来への一歩をカタチにしていきたいと考えています。デジタル・AIの力を軸に、ビジネスの本質に深く踏み込み、新たな価値と社会課題解決を生み出していく。その挑戦を、住友商事が掲げるデジタル・AI戦略「DAIS」の一翼を担うInsight Edgeとして、さらに加速させていきます。本コーポレートサイトのリニューアルには、試行錯誤を重ねながら前進してきた社員一人ひとりの思いが込められています。最新の取り組みや事例を通じ、皆さまの変革のヒントとなる有用な情報を発信してまいります。

株式会社 Insight Edge について

株式会社Insight Edgeは、2019年に住友商事グループのデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速する技術専門会社として設立されました。先端のデジタル・AIテクノロジーを活用し、業務・ビジネス課題の整理から仮説検証（PoC）、アジャイルな開発、実装・定着までを一貫して支援しています。総合商社グループで培った実践知とデジタル専門人材の技術力を掛け合わせ、現場で価値を生み続けるDXの実現に取り組んでいます。

社名：株式会社Insight Edge

設立：2019年7月

代表：代表取締役CEO 小坂 順一

株主：住友商事株式会社(100%）

URL：https://insightedge.jp/

本件に関するお問い合わせ

Email ：contact@insightedge.jp