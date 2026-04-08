タイムケトル、多人数リアルタイム翻訳を実現する次世代翻訳デバイスを展示

Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春2026」に出展いたします。

同展は、システム開発から運用、セキュリティ、データセンター、人材不足対策まで、IT全般に関する最新トレンドが分かる展示会です。

当社は、言語の壁を解消するコミュニケーションツールとして、多人数リアルタイム翻訳を実現する次世代翻訳デバイス「X1 Pro」、1対1のリアルタイム翻訳に適した「W4 Pro」「W4」を展示いたします。

ブース内では実際に体験いただけるデモ機をご用意しております。ぜひ当社ブース（東展示棟2ホール・ブース番号：E15-6）にて、次世代翻訳デバイスをご体験ください。

【展示会概要】

名称：Japan IT Week 春2026

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan株式会社

入場料：無料（来場には事前登録が必要です）

【弊社出展概要】

近年、日本企業においては海外展開の加速や外国人材の活用が進む一方で、現場における多言語コミュニケーションには依然として多くの課題が存在しています。従来、通訳者の手配や、会話ごとの逐次翻訳、複数デバイスの併用といった対応が必要となり、コストや時間のロス、会話の分断が発生していました。

タイムケトルはこれまでグローバル市場を中心に事業を展開してきましたが、日本市場においても本格的な展開を強化するフェーズに入りました。今回のJapan IT Week 春への出展では、特に「多人数リアルタイム翻訳」という新しいコミュニケーションの形を提案し、従来の翻訳デバイスでは実現できなかったビジネスシーンでの活用価値を発信いたします。

また、本展示会を通じて、日本企業とのパートナーシップ構築およびBtoB領域での活用拡大を目指します。

【弊社出展予定製品】

■X1 Pro （日本初公開）

今回の展示会で日本初登場となる「X1 Pro」は、1台で複数言語・複数人のリアルタイム会話を同時に処理することで、通訳を介さずに自然な多言語会議を実現す次世代翻訳デバイスです。海外企業との会議・商談、展示会・イベント対応、多言語環境でのチームコミュニケーションでの利用を想定した最新モデルであり、参加者はX１ Proを利用することで、それぞれ母国語のままで会話でき、翻訳の待ち時間なく、スムーズなコミュニケーションが可能になります。今回、当社ブースにおいて、X1 Proを利用した多言語による会議デモを体験いただけます。

X1 Proの特徴

・最大5言語の同時リアルタイム翻訳

複数人が同時に発話しても、各参加者は自分の言語で会話を理解可能

・簡単接続で複数言語の会議に参加可能

デバイス装着後すぐに会議に参加可能。QRコードまたは自動接続で、複雑な設定は不要

・会話の流れを止めない

各参加者は必要な言語のみを聞くことができ、操作不要で自然な会話が継続

・騒がしい環境でも安定した翻訳

独自の音声認識技術により、展示会や現場環境でも高精度な翻訳を実現

・会議から講演まで対応する拡張性

スマートフォンやPCからの参加に対応し、音声・テキストでの理解および双方向コミュニケーションが可能。最大50台の接続に対応

■W4 Pro

タイムケトルのAI翻訳技術により、会話の理解、翻訳の精度を向上させたことに加えたことで話題となったイヤホン型のリアルタイム翻訳デバイス。自然な対話形式での1対1コミュニケーションに最適です。今回のデモ展示でお試しいただけます。

■W4

骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載したイヤホン型の翻訳デバイスです。周囲のノイズの影響を受けにくく、より正確な音声認識を実現しています。静かな環境から騒がしい現場まで、安定したコミュニケーションをサポートします。今回のデモ展示でその効果をご確認ください。

【出展に対する弊社CEO田力からのメッセージ】

これまで多言語コミュニケーションは、時間とコストの制約が大きいものでした。

タイムケトルは、その壁を取り除き、誰もが言語を意識せずにコミュニケーションできる世界の実現を目指しています。

当社はSB C&S株式会社と販売協力の提携を行っているだけでなく、日本市場における展開強化に向けて、ローカライズ施策の共同推進やBtoB領域での活用シーン開拓・検証など、具体的な共同プロジェクトも視野に入れて事業を展開しています。

日本市場においても、グローバルビジネスを支えるインフラとして新たな価値を提供してまいります。

Japan IT Week 春では、誰もが自分の言語のままで自然に会話できる環境の実現で、会議のあり方を変えるソリューションとなる当社の最新製品「X1 Pro」をはじめとした次世代のコミュニケーションツールをご紹介いたします。どうぞご期待ください。

【会社概要】

Timekettle（タイムケトル）は、AI翻訳技術を核としたコミュニケーションデバイスを開発・提供するグローバル企業です。「言語の壁をなくし、人と人とのつながりをより自由にする」というビジョンのもと、世界100以上の国・地域で製品を展開しており、これまでに数百万人以上のユーザーにご利用いただいています。独自の音声認識・翻訳アルゴリズムを活用し、リアルタイムかつ自然な対話を実現することで、ビジネス・旅行・教育など幅広いシーンにおいて新しいコミュニケーション体験を提供しています。

会社名：Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

所在地：中国・深圳市

米国拠点：Timekettle Inc.（USA）

所在地：アメリカ合衆国

事業内容：AI翻訳デバイスの開発・販売

公式サイト：https://jp.store.timekettle.co/

【展示ブース】

東京ビッグサイト（東展示棟2ホール）・ブース番号：E15-6

ブース訪問予約はこちらから（展示会への事前来場登録が必要です）

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1633012881330563-AA