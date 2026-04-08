AI搭載クラウドPMS「Delta PMS」を東急リゾーツ＆ステイがOEM採用

DELTA HQ PTE. LTD.

ホスピタリティ業界向けAIクラウドプラットフォームを提供するDELTA HQ PTE. LTD.（本社：シンガポール、CEO：藏立裕太、以下「Delta HQ」）は、東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）に対し、AI搭載クラウドPMS「Delta PMS」のOEM提供に関する契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。



概要

本プロジェクトにより、Delta HQが開発・提供するクラウドPMS「Delta PMS」を、東急リゾーツ＆ステイがOEM（ホワイトラベル）形式でホテル管理システムとして活用いたします。また今後は、東急リゾーツ&ステイが運営するリゾート施設への導入も順次進めてまいります。



導入背景

宿泊業界では、深刻な人手不足とレガシーシステムの老朽化が構造的な課題となっています。多くの大手ホテルグループが基幹システムの刷新を検討する一方、既存PMSベンダーによるカスタマイズ対応には高額な費用と長い開発期間が伴い、ホテルチェーンの個別ニーズに柔軟に応えられるシステムパートナーが求められていました。

Delta HQは、予約システムからPMS、チャネルマネージャー、タスク管理、オーナーリレーションまで、ホテル運営の全領域にわたる深い業界知識を有し、それぞれをOEMモジュールとして提供できる体制を構築しています。この網羅性に加え、インドネシア拠点の自社開発チームによるスピーディかつ柔軟なシステム提供力が評価され、東急リゾーツ&ステイによってOEMパートナーとして選定されました。

Delta HQの強み

Delta HQは、予約エンジン、チャネルマネージャー、PMS（客室・フロント管理）、タスク管理、オーナーリレーションに至るまで、ホテル運営の上流から下流までを網羅する深い業界知識と、それぞれに対応する独自のOEMモジュールを保有しています。各モジュールはホワイトラベル設計を前提として開発されており、パートナー企業が自社ブランドとして柔軟に組み合わせ、さらにカスタマイズして自社製品として展開することが可能です。

さらに、AI技術を活用した業務自動化機能「AI Digital Worker」を搭載し、予約対応やレポート生成などの日常業務を自動処理することで、人手不足が深刻化するホテル現場の業務負荷を大幅に軽減します。AIエージェントが旅行者に代わって宿泊施設を選定・予約する時代を見据え、外部AIとのシームレスな連携を可能にするAPI基盤も整備しています。



代表コメント

DELTA HQ PTE. LTD. CEO 藏立 裕太

東急リゾーツ＆ステイ様にOEMパートナーとしてお選びいただけたことを大変光栄に思います。AI時代の到来により、ホテル運営のあり方は大きく変わろうとしています。予約管理やデータ処理など、人がやらなくてもよい業務はテクノロジーに任せ、スタッフの皆様がゲストとの対話やおもてなしといった、ホスピタリティ本来の価値提供に集中できる環境を実現すること。それが私たちの目指す姿です。私たちが培ってきた業界知見と開発力で、その実現に貢献してまいります。



会社概要

DELTA HQ PTE. LTD.

シンガポール本社：10 Anson Road International Plaza #05-01 Singapore

日本法人：DELTA HQ JAPAN株式会社

代表者：藏立 裕太

設立：2022年12月

従業員数：67名

事業内容：ホスピタリティ業界向けAIクラウドプラットフォームの開発・提供

URL：https://deltahq.com/