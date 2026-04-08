フルノシステムズ、教育分野の総合展示会「教育総合展 (EDIX)東京」 に出展

株式会社フルノシステムズ

業務用無線機器メーカーのフルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：中谷聡志、古野電気(株)関連会社）は、教育分野において日本最大の総合展示会「第17回 教育総合展（EDIX）東京」に出展いたします。EDIX東京は、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2026年5月13日(水)から15日(金)の3日間開催されます。

フルノシステムズは、学校のネットワーク通信回線・無線LANアクセスポイント・セキュリティを一体で設計した総合ソリューションコーナーを展示いたします。NEXT GIGA（GIGAスクール構想第2期）では、これまで以上に通信の安定性、セキュリティの安全性が求められています。

各自治体や学校で抱えている課題解決のヒントをブース内でご紹介。通信基盤の「つながる」「止めない」「守る」快適通信を提案します。

ブース内の新製品コーナーでは、2025年にリリースされたWi-Fi７（IEEE802.11be）対応 業務用無線LANアクセスポイント「ACERA（アセラ） EW750」をはじめ、来年発売予定のエントリーモデルを先行展示します。コンパクトな筐体デザインを実際にブースでご覧ください。

■「第17回 EDIX（教育 総合展）東京」 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4012/table/160_1_85d2a1973ad7950a44c947e7088f615a.jpg?v=202604080551 ]

■昨年の出展ブースの様子2025年度EDIX東京での様子

当社ブースでは多数のデモコーナーを設け、ネットワーク運用やセキュリティ対策を具体的にイメージいただける展示を行います。無線ネットワーク管理システムUNIFAS（ユニファス）の画面を実際に操作いただく体験コーナーでは、日々の運用イメージを体感いただけます。

また、株式会社リンクスによるネットワークアセスメントソリューション「assess note（アセスノート）」の展示や、GMOインターネット株式会社および株式会社ソリトンシステムズのソリューションと、当社アクセスポイントとの連携を分かりやすく可視化してご紹介します。教育現場や自治体ネットワークが抱える課題解決のヒントをご提供します。

当社ブースへお立ち寄りいただくことでネットワーク回線、管理運用、セキュリティの課題解決につながる実践的な活用方法をご覧いただけます。

◇ 展示会来場者登録(無料)サイトはこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1656432848334362-YFX

【フルノシステムズについて】

フルノシステムズは、無線LANシステム分野のリーディングカンパニーです。無線ハンディターミナルをはじめ、無線LAN構築には欠かせないモバイル＆ワイヤレスソリューションを提供しています。無線ネットワーク管理システム『UNIFAS（ユニファス）』およびネットワーク機器『ACERA（アセラ）シリーズ』は、国内メーカーである高い品質と技術、充実したアフターサービスが評価され、オフィスや学校、公共施設においてシェアが拡大しています。

■ホームページ https://www.furunosystems.co.jp/

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