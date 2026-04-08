株式会社ミズナラ、Startup JAPAN EXPO 2026に出展――受託・伴走型ソリューションと自社プロダクトで「業務のAI適応」を支援

株式会社ミズナラ

株式会社ミズナラ（本社：東京都中央区月島、代表取締役：木下祐馬）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセで開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展いたします。

株式会社ミズナラは、AIIT公認の大学発ベンチャーとして、受託・伴走型のソリューションと自社プロダクトで、業務のAI適応を支援しています。会期中は、複雑なOffice文書や業務プロセスのAI活用に関する課題に対し、OffiStill、Wordless、AIエージェントPoC開発、AI開発基盤構築、Webシステム開発、技術サポートプランをご紹介します。

Startup JAPAN EXPO 2026 出展の背景

Startup JAPAN EXPO 2026への出展をお知らせする株式会社ミズナラのキービジュアル

AI導入の検討が進む一方、現場では「何から着手すべきか分からない」「PoCで止まってしまう」「元になる文書や業務フローが整っていない」といった課題が少なくありません。

特に、契約書、規程、計画書、仕様書、マニュアルのような重要文書は、改定が重く、部門をまたぎ、説明責任を伴うため、単純なツール導入だけでは解決しにくい領域です。

株式会社ミズナラは、こうした複雑な業務をAI時代に適応させることを目指し、研究知見と実装力の両方から支援してきました。東京都地域防災計画データベースで培った文書管理技術を土台に、大学発の知見を現場で使われる仕組みへと落とし込むことを強みとしています。

展示する主な内容

1．受託・伴走型のソリューション

・技術サポートプラン

AI・Web開発の技術課題を、月額9万円（税別）で支援する月額固定サービスです。Slackでの技術相談、月2回のオンラインMTG、AIセキュリティレビュー、見積もりセカンドオピニオンなどに対応します。

・AIエージェントPoC開発

業務課題に応じたAIエージェントの可能性を、動くプロトタイプで検証します。

・AI開発基盤構築

AIを安全に・正確に・継続的に業務へ組み込むためのハーネスや開発基盤を整備します。

・Webシステム開発

クラウド、API、データベース、UIまで一気通貫で設計・実装し、現場で使われるシステムへ落とし込みます。

2．自社プロダクトOffiStillとWordlessを通じて、複雑なOffice文書の比較・参照・共有・更新を実務で扱いやすい形へ変えていきます

・OffiStill

Office文書の比較を「意味のある差分」に変えるプロダクトです。単純な文字比較では捉えにくい変更点を、構造や意味の単位で把握しやすくします。

・Wordless

巨大なWord文書を、チームで扱いやすいWebサービスへ展開するソリューションです。長大文書の編集や参照、共有の負荷を下げ、現場運用しやすい形へ整えます。

株式会社ミズナラの特徴

当日のご相談テーマ

Startup JAPAN EXPO 2026 出展概要

AIIT公認の大学発ベンチャーとしての研究知見と、東京都の防災領域で培った文書管理技術を基盤に、会場で具体的なご相談を受け付けます- 研究知見と実装力の両方を持つAIIT公認の大学発ベンチャー- 東京都地域防災計画データベースで培った文書管理技術を基盤としていること- 「端から端まで自分たちで作る」を掲げ、クラウドからUIまで一気通貫で対応できること- AI導入を概念実証で終わらせず、監査・権限・セキュリティ・運用負荷まで含めて現場実装できること- 複雑なOffice文書をAIで活用しやすい形に整備したい- 規程、仕様書、計画書、マニュアルの差分管理や正本管理を見直したい- AIエージェントやAI活用のPoCを進めたい- PoCで終わらず、本番導入まで見据えた体制を整えたい- AIやWeb開発に関する技術判断、見積もり妥当性の壁打ち相手がほしい

名称：Startup JAPAN EXPO 2026

会期：2026年4月15日（水）・16日（木）

会場：幕張メッセ

主催：Eight（Sansan株式会社）

イベントURL：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/

当社サイト：https://www.mizunara.io/

会社概要

会社名：株式会社ミズナラ

代表者：代表取締役 木下祐馬

設立：2025年4月

資本金：900万円

所在地：東京都中央区月島

事業内容：AI・Web開発に関する技術サポート、AIエージェントPoC開発、AI開発基盤構築、Webシステム開発、自社プロダクトの企画・開発

URL：https://www.mizunara.io/

お問い合わせ先：contact@mizunara.io

※株式会社ミズナラは、東京都立産業技術大学院大学（AIIT）公認の大学発ベンチャーです。なお、本認定は大学が個別の製品・サービスを保証するものではありません。