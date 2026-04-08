＜FIRME＞「Galaxy S26」対応 カメラ保護フィルム 発売

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株式会社 MY WAY SMART


◎株式会社MY WAY SMART(本社：福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、「Galaxy S26 (ギャラクシー エス ニジュウロク)」対応のカメラレンズ保護フィルムを2026年2月19日に販売開始いたしました。





商品を見る :
https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/fi305-26-ga-s26/


■ FIRME カメラレンズ保護フィルム


“FIRME（フィルミ）”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ


教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。



■製品仕様


硝子素材：強化ガラス
仕様：カメラレンズカバー プロテクター
ガラス表面処理：防滴・防汚コーティング
表面硬度 硬度10H 指紋軽減 飛散防止

■商品内容
・カメラガラスフィルム×２


・クロスセット×1


・日本語説明書パッケージ×1



■取扱サイト


▼ FIRME公式 　 ： https://www.firme.jp


▼ 楽天市場　　　　　 ： https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/


▼ Qoo10　　　　　 ： https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart


▼ au PAY マーケット ： https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/


▼ Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/


▼ Amazon　　　　 　： https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D


■カメラガラスの特徴


＜ 硬度10Hでレンズを徹底保護 ＞

★ 硬度に絶対の自信あり
日本国内の第三者機関で証明された
最高硬度10Hの強化ガラスを採用。
バッグの中での鍵や小銭との接触、鋭利な物によるスクラッチ傷から精密なレンズを徹底的にガードします。


通常の保護フィルム(4H～9H)を超える硬度により、傷や摩耗の心配を大幅に軽減させました。





※画像はイメージです

＜高い透過率 ＞

★クリアな視界で画面をより美しく
日本国内の第三者機関で証明された最大透過率
99%を誇る高透明ガラスにより、写真や動画の
鮮明さを損なうことなく撮影が可能。
独自の「露出オーバー防止設計」により、フラッシュ撮影時に発生しやすい白飛びや乱反射を抑制し、夜景や大切な瞬間をデバイス本来の描写力で美しく記録します。





※画像はイメージです

＜簡単装着＞

★貼り付けのストレスゼロ
付属の補助プレートを使用することで、位置を
合わせて置くだけで気泡が入らずピタッと密着します。
貼り付けが苦手な方や初心者の方でも、ズレや浮きのないプロのような仕上がりをわずか数秒で実現。貼り付け時のストレスを限りなくゼロにしました。






※画像はイメージです

＜ 一般的なフィルムの性能は標準搭載 ＞


★指紋・皮脂を強力ブロック
特殊な撥水・撥油コーティングにより、指紋や化粧品汚れの付着を大幅に軽減。
汚れてもサッと拭き取るだけで、常にクリアな撮影環境を維持します。
★飛散防止で安心
飛散防止加工で、万が一割れたときも破片が飛び散らない！
安全設計で割れたガラスフィルムでの怪我のリスクを低減します。
★精密設計で貼り付け簡単
レンズ形状に合わせた設計で、ズレにくく装着しやすい仕様。
気泡が入りにくく、初めての方でも安心です。



指紋防止コーティング

※画像はイメージです




飛散防止加工

※画像はイメージです




気泡レス

※画像はイメージです




精密設計

※画像はイメージです




スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART
スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。

○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。
豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。

○法人様向け卸販売について
FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。
複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

▼ お問い合わせ窓口：https://mywaysmart.com/corporation/
▼ 運営メディア　　：https://www.firme.jp/column/


MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」
便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。

現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。
しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。

選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と
豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。

会社名　　　　　　　：株式会社MY WAY SMART
英語商標　　　　　　：MY WAY SMART CO.,LTD
所在地　　　　　　　：〒814-0005　福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F
代表者　　　　　　　：代表取締役　白木 武範
業務内容　　　　　　：通信販売事業：スマホアクセサリーのOEM
創業　　　　　　　　：2009年10月
設立年月日　　　　　：2015年4月
資本金　　　　　　　：2,000万円
適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766
コーポレートサイト　：https://mywaysmart.com/



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