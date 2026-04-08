＜FIRME＞「Galaxy S26」対応 カメラ保護フィルム 発売

株式会社 MY WAY SMART

◎株式会社MY WAY SMART(本社：福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、「Galaxy S26 (ギャラクシー エス ニジュウロク)」対応のカメラレンズ保護フィルムを2026年2月19日に販売開始いたしました。

商品を見る :https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/fi305-26-ga-s26/

■ FIRME カメラレンズ保護フィルム

“FIRME（フィルミ）”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ

教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。

■製品仕様

硝子素材：強化ガラス

仕様：カメラレンズカバー プロテクター

ガラス表面処理：防滴・防汚コーティング

表面硬度 硬度10H 指紋軽減 飛散防止



■商品内容

・カメラガラスフィルム×２

・クロスセット×1

・日本語説明書パッケージ×1

■取扱サイト

▼ FIRME公式 ： https://www.firme.jp

▼ 楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/

▼ Qoo10 ： https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart

▼ au PAY マーケット ： https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/

▼ Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/

▼ Amazon ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D

■カメラガラスの特徴

＜ 硬度10Hでレンズを徹底保護 ＞

★ 硬度に絶対の自信あり

日本国内の第三者機関で証明された

最高硬度10Hの強化ガラスを採用。

バッグの中での鍵や小銭との接触、鋭利な物によるスクラッチ傷から精密なレンズを徹底的にガードします。

通常の保護フィルム(4H～9H)を超える硬度により、傷や摩耗の心配を大幅に軽減させました。

※画像はイメージです＜高い透過率 ＞

★クリアな視界で画面をより美しく

日本国内の第三者機関で証明された最大透過率

99%を誇る高透明ガラスにより、写真や動画の

鮮明さを損なうことなく撮影が可能。

独自の「露出オーバー防止設計」により、フラッシュ撮影時に発生しやすい白飛びや乱反射を抑制し、夜景や大切な瞬間をデバイス本来の描写力で美しく記録します。

※画像はイメージです＜簡単装着＞

★貼り付けのストレスゼロ

付属の補助プレートを使用することで、位置を

合わせて置くだけで気泡が入らずピタッと密着します。

貼り付けが苦手な方や初心者の方でも、ズレや浮きのないプロのような仕上がりをわずか数秒で実現。貼り付け時のストレスを限りなくゼロにしました。

＜ 一般的なフィルムの性能は標準搭載 ＞

※画像はイメージです

★指紋・皮脂を強力ブロック

特殊な撥水・撥油コーティングにより、指紋や化粧品汚れの付着を大幅に軽減。

汚れてもサッと拭き取るだけで、常にクリアな撮影環境を維持します。

★飛散防止で安心

飛散防止加工で、万が一割れたときも破片が飛び散らない！

安全設計で割れたガラスフィルムでの怪我のリスクを低減します。

★精密設計で貼り付け簡単

レンズ形状に合わせた設計で、ズレにくく装着しやすい仕様。

気泡が入りにくく、初めての方でも安心です。

指紋防止コーティング

※画像はイメージです

飛散防止加工

※画像はイメージです

気泡レス

※画像はイメージです

精密設計

※画像はイメージです

スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。



○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。

豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。



○法人様向け卸販売について

FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。

複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。



▼ お問い合わせ窓口：https://mywaysmart.com/corporation/

▼ 運営メディア ：https://www.firme.jp/column/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 ：株式会社MY WAY SMART

英語商標 ：MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 ：〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 ：代表取締役 白木 武範

業務内容 ：通信販売事業：スマホアクセサリーのOEM

創業 ：2009年10月

設立年月日 ：2015年4月

資本金 ：2,000万円

適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト ：https://mywaysmart.com/

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