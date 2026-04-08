＜FIRME＞「Galaxy S26」対応 カメラ保護フィルム 発売
◎株式会社MY WAY SMART(本社：福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、「Galaxy S26 (ギャラクシー エス ニジュウロク)」対応のカメラレンズ保護フィルムを2026年2月19日に販売開始いたしました。
商品を見る :
https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/fi305-26-ga-s26/
■ FIRME カメラレンズ保護フィルム
“FIRME（フィルミ）”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ
教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。
■製品仕様
硝子素材：強化ガラス
仕様：カメラレンズカバー プロテクター
ガラス表面処理：防滴・防汚コーティング
表面硬度 硬度10H 指紋軽減 飛散防止
■商品内容
・カメラガラスフィルム×２
・クロスセット×1
・日本語説明書パッケージ×1
■取扱サイト
▼ FIRME公式 ： https://www.firme.jp
▼ 楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/
▼ Qoo10 ： https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart
▼ au PAY マーケット ： https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/
▼ Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/
▼ Amazon ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D
■カメラガラスの特徴
＜ 硬度10Hでレンズを徹底保護 ＞
★ 硬度に絶対の自信あり
日本国内の第三者機関で証明された
最高硬度10Hの強化ガラスを採用。
バッグの中での鍵や小銭との接触、鋭利な物によるスクラッチ傷から精密なレンズを徹底的にガードします。
通常の保護フィルム(4H～9H)を超える硬度により、傷や摩耗の心配を大幅に軽減させました。
※画像はイメージです
＜高い透過率 ＞
★クリアな視界で画面をより美しく
日本国内の第三者機関で証明された最大透過率
99%を誇る高透明ガラスにより、写真や動画の
鮮明さを損なうことなく撮影が可能。
独自の「露出オーバー防止設計」により、フラッシュ撮影時に発生しやすい白飛びや乱反射を抑制し、夜景や大切な瞬間をデバイス本来の描写力で美しく記録します。
※画像はイメージです
＜簡単装着＞
★貼り付けのストレスゼロ
付属の補助プレートを使用することで、位置を
合わせて置くだけで気泡が入らずピタッと密着します。
貼り付けが苦手な方や初心者の方でも、ズレや浮きのないプロのような仕上がりをわずか数秒で実現。貼り付け時のストレスを限りなくゼロにしました。
※画像はイメージです
＜ 一般的なフィルムの性能は標準搭載 ＞
★指紋・皮脂を強力ブロック
特殊な撥水・撥油コーティングにより、指紋や化粧品汚れの付着を大幅に軽減。
汚れてもサッと拭き取るだけで、常にクリアな撮影環境を維持します。
★飛散防止で安心
飛散防止加工で、万が一割れたときも破片が飛び散らない！
安全設計で割れたガラスフィルムでの怪我のリスクを低減します。
★精密設計で貼り付け簡単
レンズ形状に合わせた設計で、ズレにくく装着しやすい仕様。
気泡が入りにくく、初めての方でも安心です。
指紋防止コーティング
※画像はイメージです
飛散防止加工
※画像はイメージです
気泡レス
※画像はイメージです
精密設計
※画像はイメージです
スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART
※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。
○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。
豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。
○法人様向け卸販売について
FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。
複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
▼ お問い合わせ窓口：https://mywaysmart.com/corporation/
▼ 運営メディア ：https://www.firme.jp/column/
MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」
便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。
現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。
しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。
選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と
豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。
会社名 ：株式会社MY WAY SMART
英語商標 ：MY WAY SMART CO.,LTD
所在地 ：〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F
代表者 ：代表取締役 白木 武範
業務内容 ：通信販売事業：スマホアクセサリーのOEM
創業 ：2009年10月
設立年月日 ：2015年4月
資本金 ：2,000万円
適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766
コーポレートサイト ：https://mywaysmart.com/
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