新電元工業、SiCショットキーバリアダイオードの基礎・特性・使いどころを解説するオンデマンド配信を開始

写真拡大

新電元工業株式会社


■開催概要■


日　時：2026年4月8日（水）10:00～4月22日（水）17:00


形　式：オンライン


参加費：無料



オンデマンド配信のご視聴はこちらから :
https://shindengen-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/90408/apply?np_source=seminar_em


新電元工業株式会社（本社：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル、代表取締役社長：田中　信吉）は、2026年3月17日に開催したオンラインセミナー「はじめてのSiCショットキーバリアダイオード」のオンデマンド配信を開始します。




■ テーマについて ■


本ウェビナーでは、SiCを用いたショットキーバリアダイオード（SiC-SBD）に焦点を当て、電源効率やノイズなどの観点から従来のFRD（ファストリカバリダイオード）と比較しながら、効果的な適用シーンを分かりやすく解説します。



■ こんな方におすすめ ■


　・スイッチング電源回路を設計している方


　・高効率化に重点を置いて電源回路を設計したい方


　・従来FRDを使っていたところにSiC-SBDを検討している方



■ 受講メリット ■


　・ SiCの優位性、SiC-SBDの長所、FRDとの比較観点を短時間で把握


　・ 電源効率・ノイズに関する評価軸の整理


　・ 自社回路への適用可能性を検討するためのヒント獲得



■ ウェビナー内容 ■


　1. SiC（シリコンカーバイド）とは


　2. SiC-SBD（ショットキーバリアダイオード）の特徴


　3. SiC-SBDの効果的な使い道（FRDとの比較・定量的評価）


　4. 質疑応答



■ 講師よりメッセージ ■


SiCは魅力的な半導体材料ですが、万能ではありません。


本セミナーでは、電源効率やノイズを中心にFRDとの比較を交え、SiC-SBDの効果的な用途を明確にお伝えします。



オンデマンド配信のご視聴はこちらから :
https://shindengen-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/90408/apply?np_source=seminar_em





新電元工業株式会社について


新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。


新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。 詳細については新電元工業のウェブサイト（ https://www.shindengen.co.jp/ ）をご覧ください。




お問い合わせ先


新電元工業株式会社 営業本部マーケティング部


News事務局



お問い合わせ先 :
https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/semi