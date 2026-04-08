すべての会社から赤字を撲滅　黒字転換専門コンサルファーム「Red To Black」始動

RED TO BLACK株式会社

すべての企業から赤字を撲滅することをスローガンとする Red To Black株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO 佐藤太一／西雄大、以下レッド・トゥー・ブラック社)）は、2026年4月より始動いたします。「この世から倒産を無くす」を掲げ、コンサルティングと独自AIを組み合わせた新しい企業再生モデルを提供します。





日本企業の65％が赤字決算といわれています。赤字に陥る企業の多くは、自社の強みを的確に把握しきれていない構造的課題に直面しています。資金繰り悪化・属人経営・組織崩壊を要因とする年間4万件超の休廃業・倒産が発生しています。多くの企業が「やるべき打ち手はわかるが、実行できる体制がない」状態に陥っています。Red to Blackは、AIを駆使しながらも即効性と継続性を両立する再生支援を提供し、赤字企業を黒字化へ導きます。

■ サービス特徴：専門集団 × AI による企業再生

Red to Blackは、企業再生のプロフェッショナルが伴走する「再生コンサルティング」と、企業再生ノウハウを完全体系化した「AIエージェント」を組み合わせ、即日実働をはじめ即効性にこだわっていることが特徴です。

● プロフェッショナルが“伴走”ではなく“共働”

再生経験者だけで構成されたチームが、経営・事業・組織における重要工程を手元で一緒に形にすることで、「分かっているのに進まない」を解消します。

● AIが再生ノウハウを増幅

経営データの解析、KPI設計、経営改革案の策定などを、AIが専門家の視野を広げる道具として機能。専門家が判断し、人が動くところにAIが後押しをする構造です。

一般的な汎用AIとは異なり、「赤字企業を黒字化する」という一点に資源を集中させた“事業再生専用AI”です。企業再生ノウハウを体系化した独自データをAIに連携し、赤字企業が直面しがちな「資金繰り悪化」「利益構造の歪み」「属人経営」「組織崩壊」といったパターンを前提に、どこから手を付けるべきか、いつまでに、どの水準まで戻せばよいか、そのために“今日からやるべき具体アクション”は何かを、経営者・再生コンサルタントとともに設計することを目的としています。

● 既存コンサルファームとは一線を画す「即日実働」

初回キックオフから短期処置（価格改定案、資金繰り安定策、組織の詰まり解消）に着手し、改善のスピードを最大化。すぐに効果を実感できます。

■ メンバー紹介

全員が企業再生の現場経験を持つプロフェッショナルメンバーです。

左から西 雄大（代表取締役）、佐藤太一（代表取締役）千葉大輔（社外取締役）、成松淳（フェロー）

戦略/事業/組織/人事分野は、バヅクリ株式会社 代表取締役社長 CEO 佐藤太一が担当します。 「人と組織の変革請負人」として、7億円の資金調達と自身で4度他社で10社以上の企業再生経験に基づき、事業と人の選択と集中を1日で決定/実行し、早期にキャッシュを安定させつつ将来の成長も支援します。

ファイナンス分野は、株式会社ユーザベース 上席執行役員 CFO 千葉大輔とクックパッド株式会社の初代CFOであり数多くのスタートアップの役員を務める成松淳が担当します。 IPO・M&A・国際財務まで幅広く手掛けた実績を持ち、「人・組織・資本」をつなぐビジネス変革を支援します。

広報分野を統括するのは、株式会社西雄大事務所 代表取締役 西雄大です。戦略的なPR設計とブランドコミュニケーションを強みとし、スタートアップから大手企業まで幅広く広報を軸とした再生を支援してきました。企業が危機的状況の中で再生に向けて最適な伝え方と伝わり方を支援します。

またフェローとして成松淳氏を迎えました。成松氏は、監査法人トーマツから東京証券取引所への出向後、黎明期のクックパッド株式会社に参画。CFOとして管理体制を構築し、東証マザーズへの新規上場、東証一部への市場変更を主導し、同社退任後は、各種ベンチャー支援に取り組んでいます。

当社では、各分野に精通したプロフェッショナルが、構想力と実践力を武器に、利益を通じて社会を循環させる経済モデルの構築を推進してまいります。

■ サービス領域

事業・財務・組織を一体で再設計し、短期・中期・長期の改善を一貫支援。

事業：顧客課題・市場性分析、営業戦略、プロダクト戦略

財務：PL/BS/CF精査、資金繰り安定化、調達支援

組織：役割整理、評価制度、カルチャー醸成、マネジメント強化

■ 今後の展開

2026年4月：再生AI α版リリース

2026年6月：再生コンサル稼働拡大

2026年8月：AI × 企業再生ノウハウを活用したBtoB向け展開へ拡大

■ 会社概要

会社名 ：Red to Black株式会社

URL ：https://rtb.co.jp/(https://rtb.co.jp/)

代表者 ：佐藤太一/西雄大

事業内容 ：企業再生コンサルティング／再生AIエージェント開発

ミッション：この世から倒産を無くす

1．構想力 × 統合戦略力

変化の激しい市場において、単なる対応ではなく、先を見据えた構想に基づく戦略を策定。人・組織・技術・資本の統合を図り、ビジネスを「再構成」します。

2．実践力 ×スピード実装

戦略は絵に描いた餅ではありません。現場の声を即座に捉え、施策実行から効果測定までを高速に回し、改善サイクルを短期間で回すことで成果を確実にします。

3．専門家ネットワーク ×知見集結

人事・技術・ファイナンス・広報など各領域で第一線を走ってきた専門家が参画。多様な知見をつなぎ、支援先だけのクロスファンクショナルチームを組成し価値創出します。

4．社会価値創出 × 経済循環志向

単なる利益追求ではなく、利益を通じて社会に還元し、企業・地域・個人が好循環する構造を目指します。高齢化・人口減少などの社会課題に対して、挑戦・支援・変革という循環を創出します。

【本件に関するお問い合わせ先】

Red To Black株式会社 広報担当

E-mail：info@rtb.co.jp





