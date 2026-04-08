アイユニバース、数十店舗のAI管理を1アカウントで完結させる

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容業界特化AIサービス「iProducer Studio」において、多店舗サロン向け新機能「グループ分け機能」の提供を開始したことを発表いたします。

多店舗展開サロンのオーナーから最も多く寄せられた声が、「複数店舗のAI管理をもっとシンプルにしたい」というリクエストだった。店舗ごとにアカウントを切り替える手間、同じ学習内容を何度も入力する非効率、スタッフへの権限設定のミス──店舗数が増えるほど積み重なる管理コストが、経営者の大きな負担となっていた。

■ 新機能「グループ分け機能」とは

1つのアカウントの中で、店舗・AIごとにグループを作成し、スタッフへのアクセス権限を細かく設定できる機能。数十店舗規模のサロングループでも、アカウントの切り替えなしに全店舗のAIを一元管理できる。

■ 3つのメリット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137621/table/92_1_0631bff5380e051090389e7c358eedc7.jpg?v=202604080551 ]- 管理コストをゼロに全店舗・全AIを1つのダッシュボードで一覧確認。アカウントの切り替えが不要になる。- 学習リソースを削減「ナレッジ」機能で全店共通の接客マニュアルやキャンペーン情報を一度入力するだけで全AIに反映。繰り返し入力の手間がなくなる。- 店舗数が増えるほどお得AI数・クレジット・メンバー数がすべて無制限のため、多店舗・多スタッフ構成になるほどコストパフォーマンスが高まる。導入前後の変化[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137621/table/92_2_c1e6eced3b0af1315064c5e1290a49f4.jpg?v=202604080551 ]

導入サロンの声

「15店舗分のアカウント確認に半日かかっていたのが、グループ分け機能で朝15分で完結するようになりました。」

── 関東圏・美容室チェーン 統括マネージャー

■ 今後の展望

現在「iProducer Studio」では、顧客対応AI・求人AI・社内AIの3種類のAIを提供しており、サロン運営に必要な業務を幅広くカバーしている。今回の「グループ分け機能」はその第一歩として、多店舗管理の課題解決に特化した機能として追加した。

当社は今後も、導入サロンから寄せられる声をもとに、要望の多い機能から順次アップデートを重ねていく方針だ。現場のリアルな課題に寄り添いながら、サロン経営をまるごと支えるAIプラットフォームとして進化し続ける。

iProducer Studio

専門知識は不要。美容サロン向けに特化した独自AIエージェントを、リーズナブルな価格で簡単に導入できるプラットフォームです。現在、**550法人以上※**にご利用いただいています。

Studioの開設はこちら：https://dashboard.i-producer.jp/lp

iProducer

業界トップの知見や経営哲学をアプリで手軽に体験でき、現在**約2,500人※**にご利用いただいています。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含むさまざまな分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/