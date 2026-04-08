ｕｇｏ、「国産汎用ロボット開発コンペティション」に採択

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／ロボティクス分野の生成AI基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに係る開発」の一環として実施する「国産汎用ロボット開発コンペティション」に採択されましたことをお知らせいたします。

本コンペティションは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／ロボティクス分野の生成AI基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに係る開発」の一環として、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）が実施するものです。

本コンペティションで評価基準をクリアし、NEDO委託事業のデータ収集用ロボットとして選定されることを目指すとともに、将来的にはロボットのさらなる改良や量産体制の構築を前提とした事業展開を進めてまいります。





本コンペティションの詳細につきましては、AIRoAの公式ウェブサイトよりご確認ください。

https://newsrelea.se/e5K5oY









●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。







■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用





