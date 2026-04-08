福利厚生プラットフォーム「miive」、Webブラウザ版と管理者権限の細分化機能を公開

株式会社miive

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田 廉）が提供する福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」はこのたび、幅広い就業環境および従業員の皆様にご利用いただける大型アップデートをリリースしました。本アップデートでは、Webブラウザ版と管理者権限の細分化機能により、多様な働き方に対応した使いやすい環境を実現しています。



■ 主なアップデート内容



1．Webブラウザ版 miiveアプリの提供開始

従来のスマートフォンアプリに加え、PCおよびタブレットのWebブラウザからmiiveをご利用いただけるようになりました。これにより、スマートフォンを保有しない従業員や、スマートフォン操作に不慣れな従業員を含め、より幅広い利用環境に対応可能となります。特に、現場・店舗・工場等、ノンデスクワーカー比率の高い企業様においても、運用の適用範囲を拡張することが可能になります。



2．管理者権限の細分化機能を実装

組織内での運用体制の整備を目的として、管理者権限の細分化機能を実装いたしました。本機能により、権限ごとに役割分担が可能となり、企業の組織構造に応じた管理設計に柔軟に対応いたします。

また、権限管理の明確化により、セキュリティおよび内部統制の観点においても運用の透明性向上に寄与します。

■ アップデートの背景と今後の展開

今回のアップデートは、福利厚生プラットフォーム「miive」の機能拡張にとどまらず、従業員の皆様、それぞれの利用環境の違いを踏まえた、より柔軟な運用基盤の整備を目的としています。

近年、企業における人材構成や就業形態の多様化により、従業員ごとに利用可能なデバイスやITリテラシーが異なるケースが増えています。miiveでは、こうした環境の違いに左右されることなく、より多くの企業ならびに従業員の皆様に快適にご利用いただけるよう、従業員満足度の高い福利厚生基盤の提供を進めてまいります。

導入・サービスに関するお問い合わせ：https://miive.jp/request

■ 福利厚生プラットフォーム「miive」について

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。 インフレに伴う従業員への還元強化や、採用・定着における他社との差別化、拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直しなど、さまざまな課題解決をサポートしています。従業員の月次利用率は90％を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現します。





【会社概要】

商号：株式会社miive

設立：2020年7月2日

代表者：代表取締役 栗田 廉

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

URL：https://miive.jp/about-company