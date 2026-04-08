アイエスエフネット、2026年度採用方針について

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年度の採用方針を発表いたします。アイエスエフネットが掲げる「ITインフラエンジニアの理想郷」の実現に向け、組織の質的向上とエンジニアの成長・待遇改善に直結する採用戦略を推進してまいります。





◆行動規範「DSP」を採用基準に導入し、カルチャーフィットを重視

アイエスエフネットは、スキルのみならず「人間力」や「利他の心」を重視した選考を行うため、2026年より内容を新たにした行動規範「DSP ※」を採用基準として取り入れます。価値観に深く共感する人材を採用するとともに、社員のつながりやご縁を大切にする採用チャネルを強化いたします。

- 行動規範「DSP」による価値観の適合：DSPは、多様な個性が手を取り合い、プロフェッショナルとして自律的に成長するための指針です。これらの価値観に深く共感する人材を採用することで、変化の激しいIT業界において、AIに代替されない「付加価値」を提供できる組織を目指します。- 「信頼」でつながるリファラル採用と再雇用の推進：DSPを体現する社員からの紹介（リファラル）を通じ、カルチャーフィットの高い人材の獲得を強化します。また、一度社外で知見を深めた退職者を「アルムナイ（卒業生）」として歓迎する再雇用制度を拡充し、多様な知見を組織に還元します。

◆採用ターゲットのシフトと中長期の育成目標

急速に進化するデジタル社会で求められるエンジニアを育成するため、採用の軸足を「未経験層」から「経験者」へとシフトし、体制を強化いたします。

- 2030年までに中上級レベルのエンジニア1,000名体制へ：中上級レベルのITインフラエンジニアを1,000名規模に拡大する目標を掲げ、年間約65名の採用規模を、毎年10名ずつ拡大してまいります。- プロジェクトマネージャー、プリセールス人材の育成：AIでは代替困難な付加価値の高い領域（要件定義、基本設計等）を担うプロジェクトマネージャー（PM）やプリセールスを、今後5年間で300名を採用・育成し、サービス品質の向上を図ります。- ミドルを含むシニア人材の採用促進：年齢を重ねても安心して働ける環境の整備と、若手への技術伝承（スキルシェアリング）を目的に、ミドルを含むシニア人材の採用強化と活躍推進を行います。

◆グローバル事業加速に向けた「バイリンガルエンジニア」の採用強化

アジア・グローバル展開のさらなる推進に向け、ITスキルと語学力を兼ね備えた外国籍・バイリンガルエンジニアの採用を重点テーマとして強化します。

- 明確なキャリアパスの提供：ビジネスレベルの日本語力と、母国語や英語を駆使するマルチリンガルなITインフラエンジニアを対象とします。将来的にはコンサルタントやPMへの登用、さらには海外支社の役員（MD）へのステップアップなど、グローバルな活躍を支援するキャリアパスを明示します。- 「DEIB」に基づいた公正な評価環境：現在、アイエスエフネットには31カ国以上・約300名の外国籍メンバーが在籍しています。国籍による枠を設けず、個人の努力と成果が正当に評価されるよう、「DEIB」の考え方に基づく職場環境を構築します。

アイエスエフネットは、ITサービスプロバイダーや大手SIer、通信キャリアのビジネスパートナーとして、ITインフラエンジニアの社員数および中上級レベルのITインフラエンジニア数において国内トップレベルの企業です。2000年に創業し、これまで延べ1万社のお客様のIT基盤を支えてまいりました。今後はその強みをさらに発展させ、採用においても取り組みを強化し、エンジニア一人ひとりが将来、生活に不安を抱えることなく、安心してキャリアを築き、自らの成長を実感できる企業を目指します。

（※）DSP：Design story project（デザインストーリープロジェクト）の略です。DSPとはデザイン経営の一環として策定された、ISCから進化した行動規範です。また、従業員の利他的で能動的な行動規範により社風を創造していくためのプロジェクトです。





◆関連リンク

アイエスエフネット、2030年までに「5つの日本一」を目指す(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20251219-01.html)

アイエスエフネット、組織の行動規範をアップデート(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260226-01.html)

お客様とアイエスエフネットのエンジニアのキャリアを共創する進化型キャリアデザイン「カルテットプロジェクト」開始(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260326-01.html)





◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

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