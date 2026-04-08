企業の外部リスク管理支援「ALIENGATE」β版提供開始

株式会社エスプール

株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川 健志、以下「CyberCrew」）は、2026年4月、企業の外部リスク管理を支援する新サービス「ALIENGATE」β版を提供開始しました。

近年増加する外部起点のサイバー攻撃を背景に、本サービスは外部公開資産の把握、漏えい情報の監視、脆弱性の確認、調査・対応管理までを一体的に支援し、企業の継続的なリスク管理を実現します。

◎開発の背景

近年、企業を狙うサイバー攻撃では、インターネット上に公開されたIT資産や漏えいした認証情報が攻撃の起点として悪用されるケースが増えています。

一方で企業の現場では、外部公開資産の管理、漏えい情報の確認、脆弱性対応、調査・対応履歴の管理がそれぞれ別の手段で行われており、全体像を把握しにくいという課題があります。また、発見後の対応が属人的になりやすく、継続的な運用に課題を抱えるケースも少なくありません。

こうした状況から、企業が外部リスクを一つの流れで把握し、判断し、対応できる環境の必要性が高まっています。

◎サービス概要

「ALIENGATE」は、外部リスク管理に関わる一連のプロセスを統合し、リスクの把握から対応までを一貫して実施できる環境を提供します。

◎主な特長

1．外部公開資産を可視化

ルートドメインを起点に、外部から到達可能なサブドメインや関連資産を把握します。インターネット上に公開されている資産の棚卸しを支援し、管理外資産の早期発見にもつなげます。

2．漏えい情報を継続監視

認証情報や関連情報の漏えいリスクを継続的に監視します。平時から兆候を把握し、被害が顕在化する前の対応を支援します。

3．脆弱性の確認と優先順位付け

外部公開領域を中心に、脆弱性や設定不備を確認します。検知結果をもとに、対応の優先順位付けを支援します。

4．調査・対応管理を一元化

リスク発見後の調査状況や対応履歴を一元管理できます。属人的な管理を減らし、運用の標準化と記録の抜け漏れ防止を支援します。

◎展示会出展について

CyberCrewは、2026年4月8日（水）から4月10日（金）まで開催される「情報セキュリティEXPO2026」に出展し、「ALIENGATE」を紹介します。会場では、サービス概要および活用イメージをご案内します。

◎サービスサイト

ALIENGATE

https://lp.aliengate.jp/

▼お問い合わせ先

株式会社CyberCrew

担当：中川

お問い合わせフォーム：https://cyber.spool.co.jp/contact/

▼会社概要

会社名：株式会社CyberCrew

所在地：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6階

代表者：代表取締役 香川 健志

HP：https://cyber.spool.co.jp/company/