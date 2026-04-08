2.5次元俳優密着ドキュメンタリー「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」＃２を公開！ブシロード発の新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の舞台裏に迫る！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、4月6日(月)にYouTubeにてバスケットボールをテーマにした同社の新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」に出演するキャストの密着ドキュメンタリーシリーズ「DOCUMENTARY OF ZERORISE」の＃２を公開しました。


報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。



ZERO RISE密着ドキュメンタリーシリーズ＃２公開！ 「劇場の裏側ってこんなに凄いの！？」2.5次元俳優3人が劇場の舞台裏に潜入！普段は入れない場所で見た内容に驚愕！



ブシロード発の「バスケットボール」をテーマにしたクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」は、ドキュメンタリーシリーズ「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」の＃２をYouTubeにて公開しました。




▼「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」＃２本編映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xSV6_TpvrLQ ]


＜「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」＃２内容＞


「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」ではバスケットボールをテーマに「ゼロから這い上がる」若者たちを描く、クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」に出演するキャスト達の姿をドキュメンタリー形式で密着取材！プロジェクトの舞台裏に迫ります。




＃２では、5月2日より開始の舞台『ZERO RISE』を上演する飛行船シアターの裏側に出演俳優達が潜入！客席の様子はもちろん、普段は入れない照明室の様子もお届けしています！




＜「DOCUMENTARY OF ZERO RISE」＃２出演者＞


平賀 勇成 / 田原 廉 / 真野 拓実 / 君沢 ユウキ


舞台『ZERO RISE』5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて上演！チケット一般発売中！



5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』が上演。


3月27日よりチケット一般発売も実施中。ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！




舞台『ZERO RISE』概要


公演期間：2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)


会場：飛行船シアター


チケット詳細はこちら：https://zerorise-pj.com/stage-event/1




＜舞台『ZERO RISE』あらすじ＞


弱肉強食の競争社会。


特にスポーツにおいては清廉潔白な勝者であることが求められ、失敗は許されない。


かつて将来を嘱望された中学バスケ界のスター・マドカは、とある試合での "事故"をきっかけにすべてを失い、表舞台から姿を消す。




そんなマドカに訪れた転機、『ZERO RISE』。


勝者は表舞台へもう一度這い上がる権利が与えられる、裏のストリートバスケリーグ。


しかし、新宿、池袋、渋谷から強力なライバル達が立ちはだかる。




キャスト：


＜UNFIXXX＞



マドカ(演：笹森 裕貴)　ダテ(演：福井 巴也)　マーリン(演：大友 海)

＜KINGS+HOOT＞



ブリンク(演：石橋 弘毅)　ミラクル(演：佐藤 たかみち)　サンシャイン(演：平賀 勇成)

＜RumbleWing[s]＞



ヨーク(演：田原 廉)　ウジン(演：真野 拓実)　サジン(演：前嶋 曜)

＜BLACKSPOT＞



バリスタ(演：川上 将大)　UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)　


ジゲン(演：君沢 ユウキ)

スタッフ：


企画・原作：ブシロード


脚本：松多 壱岱（ILCA）


演出：毛利 亘宏


ZERO RISEとは



舞台化＆TVアニメ化決定！


落ちこぼれたち×バスケットボール


ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト


貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。


その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー




キャラクターPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)ZERO RISE project.