【先週いちばんプレイリスト入りしたアーティストTOP30】Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、BTSらが上位に

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、AWA独自のランキングTOP30を発表します。

今回は、AWAをご利用いただいたデータを集計し、2026年3月30日(月)～2026年4月5日(日)の一週間で、「先週いちばんプレイリスト入りしたアーティストランキングTOP30」を発表します。

■プレイリスト入りしたアーティストランキング

Mrs. GREEN APPLEが1位を獲得。続いて、2位にOfficial髭男dism、3位にBTSがランクインしました。AWAユーザーのプレイリストに多く追加され、“いま聴きたい”だけでなく“残しておきたい”アーティストとして高い支持を集めたことがうかがえます。

2026年3月30日(月)～2026年4月5日(日)の期間において、AWAご利用ユーザーが作成したプレイリストに追加された楽曲のアーティストTOP30

※本ランキングは、2026年3月1日～3月31日の期間中にAWAサービス内で発生したユーザーアクションをもとに、AWA独自の集計方法で算出しています。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称： 「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格： STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始： 2015年5月27日

■URL

AWA： https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ： https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWA LOUNGEブラウザ版： https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報： https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X： https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE： https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名： AWA株式会社（読み：アワ）

所在地： 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者： 代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容： 音楽ストリーミングサービス 等

設立日： 2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm