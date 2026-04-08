移動をデザインするE-バイクTurbo Vado 3 EVO新登場。

到着の美学

スペシャライズド・ジャパン合同会社

Vado 3 EVOは、スペシャライズド史上最高のE-バイクであると同時に、あなたのライフスタイルそのものを高め、理想の自分に近づくための一台。あなたの価値観と考え抜かれた生き方を表現する手段です。どんな一日でも、ライドをその日のハイライトへと変える。そこには、思わず笑顔になる「Turboスマイル」があります。50年にわたる情熱とイノベーションを注ぎ込んで生まれたVadoは、高い性能と自然な走りで、目的地へ辿り着くまでの美学を体現します。

静かに潜む、モンスター級のパワー

Vado 3の心臓部となるSpecialized 3.1モーターシステムほど、滑らかでパワフルなものはありません。すでにバイク・オブ・ザ・イヤーを受賞したE-MTBであるLevo 4でその実力を証明し、マウンテンフィールドを制してきました。そして今、810Wのピークパワー、105Nmのトルク、そして完璧なスーパーナチュラルパワーデリバリーが、あなたの街での移動を変えていきます。

流れるような都市のトラフィックに自然に溶け込む圧倒的なパワーは、精密に制御されています。信号での素早いスタート、重い荷物を運ぶとき、起伏の多い通勤ルート、そして長く続くトレッキングまで。あらゆるシーンで、無類のレスポンスとスムースさを発揮します。

どこへでも行ける航続距離

航続距離の不安を置いて走りましょう。業界をリードする840Whの大容量バッテリーは、どこまでへも冒険できる最大５時間*の航続距離を実現。充電を気にしない1週間の通勤から、1日走るロングライドまでをカバーします。

さらにアプリや手元のレバーで出力レベルを細かく調整し、バッテリー消費をスマートに管理することで、航続距離を最大限まで引き出すことが可能です。

さらに航続距離を伸ばしたいときは、280Whレンジエクステンダー（別売）を追加。行動範囲を、さらにその先へと広げます。

*最大航続距離はエコモード、70kgのライダー、多めの獲得標高を基にしたもので、840Wh内蔵バッテリー使用時の数値です。追加の280Whレンジエクステンダーは含まれていません。

充電もエフォートレス

Vado 3 EVOはリアルな毎日のために設計されています。安心のロック付きバッテリーは片手で簡単に脱着が可能。人間工学に基づいたハンドルは、持ち運びも快適です。さらに、フラットな底面形状により、取り外したバッテリーは安定して自立します。

付属の標準充電器は、業界をリードする速さの4時間未満で100%まで充電できます。毎日フル充電が必要でない場合、最大充電量を80％に制限する充電制限モードを使用することで、バッテリーの劣化を抑え、長期的なパフォーマンスを守ります。

雨や嵐も恐れない

どれほどのパワーや快適性があっても、毎日安心して使えなければ意味がありません。Vado 3 EVOのバッテリードアとSpecialized 3.1モーターは、外的要因を確実に遮断するために、精密に設計されています。バッテリードアが開いた状態であっても、IP67の防水・防塵性能を確保。強い雨や過酷なコンディションの中でも、天候を理由にライドをためらう必要はありません。

たとえ嵐の中でフレームからバッテリーを取り外したとしても、システム内部は天候からしっかりと保護されたまま。雨にも、風にも左右されることなく、あなたのライドを止めるものは何もありません。

スペシャライズド・サイエンス・クラブによる快適性

世界選手権を征するレースバイクを生み出すパフォーマンスへの情熱が、Vado 3にも息づいています。Vado 3 EVOは、120mmのトラベルを持つサスペンションフォークを搭載し、サスペンションチームが完璧なライドフィールに調整しています。都市部の荒れた路面を快適に走り抜け、街の外まで続く未舗装路ルートでも極めてしなやかなライドを可能にします。

40mmストロークサスペンション付きのドロッパブルシートは、手元のボタンで昇降可能。座ったまま足をしっかりと地面につけることができるため、停車時もリラックスして安定します。走り出して Specialized 3.1 モーターが巡航スピードへと導いたら、再びボタンを押してシートを上げ、効率的で自信に満ちたライディングポジションへ。シートポストに内蔵されたサスペンションが、さらなる快適性をもたらします。

Body Geometry - 人間工学に基づく設計

Vado 3の開発は、快適性とコントロール性を根本から再考することから始まりました。そのために、フレームデザイナーとBody Geometryのエキスパートを結集。数十年にわたるサイクリストのデータ、数千回に及ぶ実走テスト、そして7,000人以上の身体計測データをもとに、ツーリングに理想的なライディングポジションを導き出しました。上半身を起こしてリラックスし、効率的に、長い距離も快適に走れるポジションです。

続いて、実際の走行で検証できる特別な試作車『ミュール』を製作。ハンドル位置を高く、リーチを短く設計することで、ライダーの背中の角度はより緩やかになることが分かりました。その結果、手・肩・首への負担を大きく軽減しています。金メダルを追うバイクと同じ情熱と精度で、Vado 3 EVOは最も自然なライディングポジションを実現しました。腰・膝・足が一直線に整い、力まずペダルを回せる効率的な姿勢。肩と背骨はリラックスしたまま、快適さが長く続きます。

ライドをシンプルにするイノベーション

イノベーションはライドを複雑にするのではなく、シンプルにすべきです。だからこそ、Vado 3 EVOのすべてのディテールは一つのシステムとして機能します。セキュリティ、テクノロジー、デザイン、そしてスペシャライズドアプリが、完璧な調和を生み出します。

スペシャライズドアプリはあなたのスマートフォンとVado 3 EVOをシームレスに接続し、バイクやアクセサリーのロック・アンロック、オートスタートのライド記録、パフォーマンスデータやモーターのカスタムチューニングオプションへのアクセスを可能にします。Apple Watch用スペシャライズドアプリを使えば、よりシンプルな操作が可能。ライドの記録はApple Health、Strava、Komootなど、おなじみのアプリへシームレスに連携し、分析できます。あなたのライド、トレーニング、ライフスタイルをサポートします。

どんなライドにも、準備は万全

土曜日の朝。太陽が輝くこんな週末は、日常を抜け出し、絶景を眺めるツーリングに出かけましょう。あなたのVado 3 EVOは、必要なものをすべて備えています。ジャケットはエラスティックストラップで素早くアクセスできるように収納され、バッグはラックに装着され、帰り道には27kgまでの荷物を運ぶ余裕があります。前方に広がる世界。妥協することなく、より遠くへ、より速く、より自由に走れます。

小さな家族とライドの喜びを共有したいときは、MIK HD対応のチャイルドシートをわずかな時間で装着できます（お子さま同乗の可否や条件は地域によって異なります。必ず各地域の法令・規則に従ってご使用ください）。

荷物を積み、子どもを乗せ、スピードに乗って街を駆け抜ける。そんな日常において、一貫してパフォーマンスが発揮されるよう、あらゆる部分を緻密に設計しました。リアラックに最大27kg、フロントに10kgを積載し、荒れた路面や未舗装路を走っても、その快適なライドフィールは変わりません。

安心してライドを続けるために

スペシャライズドはAppleと協働し、「探す」ネットワークとの統合を実現しました。この機能は、Vado 3 EVOおよびVado SL 2で利用可能です。もう、AirTagをバイクのどこかに隠したり、外されてしまう心配はありません。バイクをiPhoneと接続するだけで、Vadoそのものが「探す」アプリ上で見つけられるデバイスになります。これは、後付けではなく、最初から組み込まれた安心感。日常に、確かな心の余裕をもたらします。

さらに遠くへ、さらに自由に。Vado 3 EVOは、荒れた路面にも対応する走破性、揺るぎない安心感、そして快適性をプラス。行動範囲を広げ、視界の先にある世界まで導きます。何気ない毎日のライドが、いつの間にか冒険へと変わっていく。Vado 3 EVOは、そんな偶然の寄り道さえ自然に楽しめる一台です。

※本リリース内の写真は日本未発売モデルを含みます。

商品詳細

商品名：Vado 3 EVO 4.0

カラー：1色（GLOSS SANDSTONE METALLIC / WARM SMOKE METALLIC ）

サイズ：S、M、L

価格：\682,000(税込)

URL：https://www.specialized.com/jp/ja/turbo-vado-3-evo-40/p/4279840

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通じて人々の健康や生活の質を高めるとともに、環境や社会課題の改善に取り組んでいます。

医学的知見と人間工学、そして科学的検証を基盤とする「Body Geometry（ボディジオメトリー）」は、製品開発からバイクフィットに至るまで一貫してライダーの身体を中心に据える、スペシャライズド独自のアプローチです。サドル、シューズ、グローブなど幅広い製品開発に採用され、快適性と安全性を科学的に追求しています。



さらに、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスの研究を推進。ツール・ド・フランスをはじめとするワールドツアーで勝利を重ねるトップチームに、バイクや機材を提供しています。

ハイエンドモデルである『S-WORKS（エス・ワークス）』は、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーからも支持されています。技術革新への飽くなき挑戦は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。

また、トップアスリート向けだけでなく、世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開。マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、プロライダーと同じ技術を活かした多彩なモデルを提供しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

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