最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 成功事例から学ぶ！市場に新たなカテゴリー・カルチャーを創造するための3つのフェーズと10個のステップ消費を動かすWeb戦略とは―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:成功事例から学ぶ！市場に新たなカテゴリー・カルチャーを創造するための3つのフェーズと10個のステップ

近年、社会課題も消費者のニーズや悩みも多種多様化しています。そんな中で、トレンドやムーブメント化に留まらず市場に定着・カルチャー化できているサービス・商品は、どのようにそれを実現したのでしょうか。その鍵のひとつはやはりSNSにあります。

本セミナーでは、市場そのものの拡大や、市場における新たなカテゴリーをどのように創造・確立していくのか、その設計プロセスを大きな3つのフェーズと、それをさらにブレイクダウンした10個のステップを具体的にご紹介。

セミナー内では、これまでに市場拡大～カテゴリ化に成功した複数の事例を取り上げ、消費者インサイトの捉え方、情報接点の設計、話題化に向けたコミュニケーション戦略まで、実際のマーケティング戦略策定に活かせるポイントを分かりやすく解説します。

ステップの中で、SNSがどの部分に効いてくるのかといった部分もお話させていただきますので、メーカーのマーケティング担当者様はもちろん、代理店や支援会社でブランド戦略やWebプロモーションに携わる方、新しいサービスや商品のSNS戦略を立案・検討される方にぜひご参加いただきたいセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年4月21日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年4月28日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年5月12日（火）12:00

日時 ：2026年5月19日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)