２０２６年５月開催！ERIC MARTIN (エリック・マーティン)＜BIG Night -HEY MAN 2026-ジャパン・ツアー＞

AndGain株式会社

MR.BIG、1996年のアルバム「HEY MAN」の３０周年を記念し、エリック・マーティンの”HEY MAN”アルバム再現＆ 過去の大ヒット曲を網羅する “全曲MR.BIGナンバー”のライブが5月に行われる。

バックを固めるのはMR.BIGのポール・ギルバートが、弟子として公認した天才ギタリスト”Li-sa-X”。

そしてポールが彼女をエリックに推薦したことから結成された、わかざえもん(b)、佐藤奏（drs）に

よる夢のタッグ・チーム。MR.BIGフェアウェル・ツアー後、初となる”全曲MR.BIGナンバー”の

エレクトリック・ライブ・ジャパン・ツアーが、遂に実現する。

そして、このエリック・マーティン ＜BIG Nightツアー＞に参加する、

５人組新体制となった人気女性バンドKOIAIのギタリスト、Li-sa-Xが、

MR.BIGへの想いを語る動画を公開！

Li-sa-X＜MR.BIGへの想いを語る動画＞はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=vJ15bSFFrBY

８歳からポール・ギルバート（MR.BIG）をカバーしたことで、一躍有名になり、

ポールの特待生に抜擢されたLi-sa-X。その後、彼女をポールがエリックに紹介したこともあり、エリックとの共演も実現。動画では、そんな彼女が「夢が叶った」と話す。

また、MR.BIG初来日当時のメンバーの年齢と、今回のバンドのメンバーが同じ年代ということもあり、「MR.BIGの音楽を自分たちの世代、そしてこれからの若い世代に伝承していきたい！」

と意気込みを語るLi-sa-X。

動画の中では、＜BIG Night＞で演奏予定のMR.BIG代表曲のソロも、いくつか披露している。

公演情報

＜BIG Night- HEY MAN 2026-ジャパン・ツアー＞

「HEY MAN」３０周年を記念したアルバム再現に加え、過去の大ヒット曲を網羅する全

曲”ミスタービッグ”ナンバーのライブ！

２０２６年５月１６日（土）大阪：Zepp Osaka Bayside

開場 5:00pm、開演 6:00pm

２０２６年５月１９日（火）東京：Zepp Diver City

開場 6:00pm、開演 7:00pm

（特別公演決定！）Acoustic BIG Night

２０２６年５月１4日（木）神戸：チキンジョージ

開場 6:00pm、開演 7:00pm

Vocal ：エリック・マーティン (MR.BIG)

Guitar：Li-sa-X (KOIAI) : ８歳からポール・ギルバートに師事したKOIAIの天才ギタリスト

Bass ：わかざえもん : マーティーフリードマンのツアーベーシストとしても活躍。

Drum：佐藤奏（KOIAI) : １１歳で世界ドラムコンテストで、日本人初のグランプリを獲得したKOIAIのドラマー

ツアー告知動画→ https://www.youtube.com/watch?v=_owNaVYmfD8

＜チケット発売中＞

https://l-tike.com/ericmartin/

＜公演に関するお問い合わせ＞

event-info@andgain.co.jp

企画招聘、制作：(株)DRE JAPAN / 29ers / AndGain/リバティーコンサート

リリース情報

MR.BIG『HEY MAN』30周年記念盤の発売決定！

◯発売日: 2026年5月8日（金）

◯商品形態 : MQA-CD (２枚組）/ ハイブリッドSACD / 配信

◯発売元 : evoXS / Evolution Limited（http://evoxs.net）

MQA-CD２枚組には、未発表曲「Friend of The Working Girl」を初収録。

さらに「Livin’ Like A Dog」「Tears」「Swingin’ Jam」「Shoot The Moon」といったこれまでシン

グルやEPに収録された楽曲を加え、「Take Cover」「Goin’ Where The Wind Blows」「I Love You

Japan」のライブ・バージョンや、「Take Cover」のドラム・オンリー／マイナ

ス・ドラム・ミックスといった音源も収録される。

MR.BIGオフィシャルサイト

http://www.mrbigsite.com/index.html

＜エリック・マーティン 日本公式HP & ファンクラブ＞

https://ericmartin.fanpla.jp/

＜エリック・マーティン 日本オフィシャルSNS＞

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