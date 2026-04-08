PC操作履歴を生成AIで分析し、業務改善につなげる「GenTaskMining」を開始

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、AI技術を活用したCTC独自の業務分析支援サービス「GenTaskMining」を開始します。従業員の業務におけるPC操作履歴（ログ）をもとに、業務ごとの手順や作業時間をAIが可視化・分析し、課題の抽出から改善策の提案まで人間の意思決定を支援することで、企業の業務改善サイクルを加速します。金融・保険業のオペレーション部門を中心に展開します。

従来の業務改善は、担当者へのヒアリングやアンケートなど定性的な情報に頼ることが多く、業務の手順や所要時間の実態を正確に把握することが困難でした。また、膨大なデータの加工や業務とのひも付け、改善方針の検討は人手に依存するため、多くの時間と高度な専門知識を要し、PCの操作ログを十分に活用しきれない課題もあります。

GenTaskMiningは、PCの操作履歴を自動で収集・分類し、生成AIによる分析で業務の定量的な把握と改善ポイントの可視化を実現するサービスです。作業時間を自動で算出・集計するReport Agentと、タスクを分類して改善検討を支援するInsight Agentの2つのAIエージェントで構成し、業務サイクルの加速と意思決定を一貫してサポートします。

Report Agentは、モニタリングツール「CONTROLIO※1」で収集したメール送信やドキュメント作成、Web会議などのPC操作ログを、業務単位に整理して作業時間を自動集計します。従来は手作業で行っていた操作ログと業務のひも付け作業を大幅に削減し、高精度かつ効率的な業務状況の把握が可能になります。

Insight Agentは、専門知識を要せずチャット形式で指示するだけで、生成AIを用いてログを解析し、数値根拠に基づく業務分析やレポート作成、課題の深掘りを行います。例えば、複数システムへの同一データの重複入力といった非効率な作業を検出した場合には、データを根拠に「業務プロセスの自動化」や「入力フォームの統合」といった具体的な改善策を提案します。PCの操作ログは、検索拡張生成（RAG※2）技術を通じて業務改善に関するナレッジを収集することで、提案の信頼性を保ちます。

CTCは、本サービスをCONTROLIOの追加サービスパッケージとして提供します。CONTROLIOのライセンスに加えて、お客様の要望に応じたクラウドやオンプレミスでの環境構築やGenTaskMiningの分析結果に基づくコンサルティングも提供し、課題に対する最適な製品・サービスの選定から導入、運用、効果測定まで包括的に支援します。

本サービスは、プロセスマイニング※３やタスクマイニング※４活用した業務プロセス改善サービス「MiningLab」を構成するサービスの一つとなっており、AIエージェントを活用した業務変革支援サービス群「Data&AI Offering Suite」の中核技術として、データ化されていない暗黙知や可視化出来ていないプロセスのAI活用を支援します。

■Report Agentによる作業時間の集計イメージ■Insight Agentのチャット形式での改善案提示イメージ

※１ CONTROLIOは、ハートコア株式会社（英語名：Heartcore, Inc.）が提供するPCの操作やアプリ利用状況を収集・可視化するモニタリングツール。操作履歴の収集範囲を詳細に設定できるため、高いセキュリティが求められる業務でも安心して利用可能。

※2RAG（Retrieval-Augmented Generation）は大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）による自然な文章の生成を行う際、あらかじめ用意した外部データの検索結果を組み合わせる技術。AIが学習していない社内固有のデータや最新情報を参照させることで、事実に基づいた正確な回答が可能になります。

※3 業務システムの操作履歴などのデータをもとに、実際の業務の流れを可視化・分析し、課題や改善ポイントを明らかにする手法。

※4 個人のPC操作などのデータを分析し、業務の進め方や作業内容を把握することで、効率化の余地を見つける手法。

※ その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

以上

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）

https://www.ctc-g.co.jp/