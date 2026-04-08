視覚障害者(全盲) が映像監督として、生成AIを活用した新たな表現に挑むプロジェクト『The Unseen Beauty』のミュージックビデオを全世界に公開

～The Unseen Beauty 音から広がる感性を、映像に。～

視覚に依存しない知覚や感覚を起点にしたクリエイティビティを追求するプロジェクト

株式会社ePARA

障害当事者の個性発掘と社会参加の機会創出に取り組む株式会社ePARA（本社：埼玉県戸田市、代表取締役：加藤大貴）は、視覚に依存しない知覚や感覚を起点とした映像表現プロジェクト『The Unseen Beauty』で生まれた作品を公開します。

本プロジェクトでは、視覚障害者（全盲）4名が映像監督となり、音から広がるイメージを、生成AIを通じてミュージックビデオとして表現しています。

本プロジェクトの初作品としてヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』にアレンジを加えたオリジナル楽曲『CROWN（Water Remix）』のミュージックビデオを、本日4月8日（水）から SARUKANIの公式YouTube(https://youtu.be/PtCzVhUE57s) 、The Unseen Beauty 特設サイト(https://epara.co.jp/unseen_beauty/)にて全世界に公開いたします。

音から広がる感性を、映像に。

視覚障害者（全盲）がクリエイターとして挑む映像表現とは。

SARUKANI『CROWN（Water Remix）』のサムネイル画像

本プロジェクトは、「視覚に依存せず、知覚や感覚を起点として映像を制作することによって、新たなクリエイティビティが発揮されるのでは」という仮説から始動しています。

今回の映像制作では、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』を、視覚障害者4名の感性をもとに解釈し、ストーリーラインを構築。生成AIを活用して映像化し、さらに映像の世界観やストーリーに合わせて楽曲をアレンジすることで、音と映像が往復する作品として完成しました。

こうして生まれたのは、景色や物語を再現するのではなく、音の解釈から立ち上るイメージをもとに構成された表現となっています。

ミュージックビデオはSARUKANIの公式YouTube(https://youtu.be/PtCzVhUE57s)にてご覧いただけるほか、本プロジェクトの制作過程を追ったドキュメンタリームービーを、The Unseen Beauty 特設サイト(https://epara.co.jp/unseen_beauty/)にて公開いたします。

プロジェクトの背景

ePARAは、eスポーツを通じて障害の有無に関わらず誰もが自分らしく挑戦し、社会とつながる機会を創出してきました。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのePARA社員・Jeniが顎で操作する自作コントローラーを用いて、国内外の格闘ゲーム大会への挑戦・地域イベントのプロデュース・デバイスの開発支援などを行う「LIFE IS 1CREDIT」、ePARAの全盲のメンバーが主体となりイベントの企画やゲームのサウンドアクセシビリティ監修を行う「心眼」など、当事者が主体となるプロジェクトや共創活動を推進し、その可能性を社会に発信しています。

これらの活動を通じて、人が世界を感じ取る方法は多様であり、さまざまな知覚や感性から表現が生まれうることを実感してきました。音や記憶、経験など、さまざまな知覚や感性から生まれるイメージは、新たなクリエイティビティの源泉になり得ると考えています。

こうした考えを背景に、本プロジェクトは、4名の視覚障害者が映像監督となり、それぞれの感性を起点に、生成AIを通じてイメージを映像として立ち上げる試みとして発足しました。

知覚や感性から生まれる表現が、新たな表現につながる可能性に着目しています。

本プロジェクトでは、生成AIと映像表現の両面からクリエイティブを支えるパートナーとして、生成AIクリエイターの宮城明弘氏（KANA-L HOLDINGS所属）、脚本家・映像監督の廣田純平氏が参画。

宮城明弘氏は「彼らが本当に頭で思い描いているものに近づけたいなというのも思っている」と話しており、参加者一人ひとりの感性やイメージに寄り添いながら制作が進められました。

また、廣田純平氏は、「（参加者の）音を言語化する表現がすごく繊細だと感じた」と話しており、本作は、参加者の多様な感性や知覚から生まれる表現を内包した作品として完成しました。

今回の作品の映像監督の一人であり、海外広報・クリエイターとして活動する真しろ氏は、プロジェクトについて「見える人が正解を持っているとか、見えない人が間違っているではなくて、全員が違う見方をしている」また、「全員が違うカメラを持っている」と話しており、それぞれの感覚や視点の違いを起点に制作を行いました。

実際の制作においても、楽曲から立ち上がるイメージを各参加者がそれぞれの言葉で言語化し、その違いを生かして映像として構成することで、視点の違いそのものが表現として現れています。

また、俳優・演出家として活動する関場 理生氏は「物理的な制約にとらわれずに想像を広げられる点に面白さを感じました」と話しており、視覚に依存しない感覚や発想を起点とした表現が、映像として反映されています。

また、本取り組みに共感したのが、楽器を使わず「声」のみで独自の音楽表現を切り拓いてきたSARUKANIです。

彼らは、「ビートボックスという“身体から生まれる音”で音楽を作る自分たちにとって、『見えないものをどう感じ、どう表現するか』というテーマは本質的でもあり、新たな視点を得られる機会だと感じた」と語り、音から世界を構築するというアプローチに共鳴し、本プロジェクトに参画しました。

ePARAは、障害のある人の能力が発揮される機会を創出し、一人の挑戦を次の挑戦へとつなぐ、“挑戦の連鎖（コンボ）”を生み出すことで、より多くの人が自分の意思で自らの可能性を広げていくことができる社会の実現を目指しています。

本プロジェクトを通じて、視覚に依存しない感性を起点としたクリエイティビティが、新たな価値として社会に広がっていくことを願っています。

“The Unseen Beauty”概要

■ミュージックビデオ制作のプロセス

1.アーティストの楽曲を、視覚以外の知覚や感性をもとに解釈

2.そのストーリーラインをもとに、生成AIを活用して映像化

3.映像の世界観やストーリーに合わせて、楽曲を新たにアレンジ

4.ミュージックビデオとして全世界へ公開

作品概要

1．MUSIC VIDEO：SARUKANI『CROWN』

視覚障害をもつ、eスポーツプレイヤー、声優、エンジニア、ピアノ、声楽、演劇など異なる分野で活動する4名が監督を務め、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』をアレンジした『CROWN（Water Remix）』を、生成AIを活用して映像化したミュージックビデオ作品です。

CONCEPT：

水は、形を持たず、壊れ、混ざり、循環しながら存在を続けています

この作品は、水の変化そのものを通して、人の感情と存在のあり方を描いています。

ミュージックビデオ：https://youtu.be/PtCzVhUE57s

楽曲配信リンク： https://orcd.co/crown_waterremix

■スタッフクレジット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56567/table/72_1_85e9d6e0e352bd431e86c435aba61222.jpg?v=202604081151 ]

2．PROJECT MOVIE

本プロジェクトにおける制作の様子やプロセスを記録したドキュメンタリー。視覚障害のある参加者が、映像制作に取り組む過程や、試行錯誤の様子を通じて、本作がどのように形づくられていったのかを記録しています。

The Unseen Beauty 特設サイト：https://epara.co.jp/unseen_beauty/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=3EY8uuF5WVo

参加者・アーティストコメント

プロジェクト参加者からのコメント：

北村 直也 氏

映像制作に興味はありましたが、技術も確認する術もなく、これまでは諦めていました。しかし今回、AIという言葉を起点に映像化できる手段を得て、『こういう関わり方もあるんだ』と知ることができ、とてもうれしかったです。この作品を見た方には、視覚障害という枠を抜きにして、純粋に映像を見てどう思ったか、生の感想を聞きたいです。良かったのか、よくわからなかったのか、そんな素直な反応を楽しみにしています。

関場 理生 氏

映像を見た記憶がなく、カメラワークの知識もない中での制作でしたが、物理的な制約にとらわれずに想像を広げられる点に面白さを感じました。舞台は身体が起点ですが、AIを用いた制作は素材や動きの自由度が高く、異なる発想で表現できると感じています。チェックの難しさなど課題はありますが、言葉を起点にするAIは視覚障害者にとって有効なツールだと感じています。

西脇 有希 氏

見えない状況で映像を作るのは初めてでしたが、音から捉えた感覚が形になる面白さを改めて実感しました。かつては『音イコール怖い』と感じることもありましたが、今はキャベツを刻む音から別の光景を連想するように、音から広がるイメージを素直に楽しめています。『見えない人はこうだ』という先入観を一度捨てて、まっさらな状態で見てほしい。多数派に合わせなくていい、当てはまらなくていいのだと感じるきっかけになれば嬉しいです。

真しろ 氏

映像制作に関われることが率直に嬉しかったです。生成AIは、視覚的な部分で一緒に動いてくれる相棒のような存在だと思っています。今回は楽曲を言語化する際、全員が違う耳やカメラ（視点）を持っているのだから、自分の感性でやってみようと臨みました。この作品は、正解を決めず、どちら側でもない『境界にいるものたち』への一つの救いになっているんじゃないかと思っています。複雑なルートを行き来して作られた映像の中を、心の中で泳ぎ回りながら楽しんでほしいです。

コラボレーションアーティスト：SARUKANIからのコメント

このRemixでは、「目に見えるものだけがすべてではない」というテーマのもと、水のように形を持たず、しかし確かに存在する“感覚”を音で表現しました。ビートボックスという身体から生まれる音を軸に、視覚に頼らず世界を捉えるという発想から、音の揺らぎや奥行き、身体で感じる振動を大切にしながら構築しています。原曲「CROWN」が持つ力強さや意志はそのままに、より内面的で没入感のあるサウンドへと再構築しました。目を閉じて聴くことで、普段とは違う景色が浮かび上がるはずです。音を通して、見えないものを感じる体験を楽しんでいただけたら嬉しいです。

生成AIクリエイター：宮城 明弘 氏からのコメント

見えていない世界だからこそ生み出せるものがあると感じています。今回は水の一滴一滴を、彼らの触覚の感覚や、流れや時間を方向性に見立て、彼らが本当に頭で思い描いているものに近づけたいと思って制作しました。今まで実現できなかったことを再現するのはAIの力があるからこそ。障害という言葉が一人歩きせず、同じ人間として、感じた世界観を世界中の方に受容してもらえると一番いいかなと思います。

脚本家・映像監督：廣田 純平 氏からのコメント

視覚障害の方が生成AIで映像化するという話を聞き、まだ誰も見たことないような作品に出会えるのではないかとワクワクしました。実際にお話を聞くと、音を『硬い』『柔らかい』と捉える表現がすごく繊細で、映像制作者として勉強になりました。AIによって、目が見えなくても自分の思い描いた世界を映像化することが、もう手につき始めている。誰しもが表現できる世界になるんじゃないかなと思います。

参加者・アーティストプロフィール

映像監督を務めた4名のディスカッションの様子（左から北村 直也 氏、真しろ 氏、関場 理生 氏、西脇 有希 氏）上映会後の対談の様子（左から宮城 明弘 氏、廣田 純平 氏、北村 直也 氏）北村 直也（きたむら なおや）

eスポーツプレイヤー／エンジニア／ナレーター

先天性の小眼球で、二十歳頃まではわずかな色と光が見える程度、以降は全盲。好奇心旺盛な個性を生かし、eスポーツプレイヤー・ナレーター・声優・エンジニアなど、幅広い領域で活動。最近は、視覚補助としての生成AI活用を探求している。プライベートでは、小説の出版、生成AIを用いた作曲、ゲーム実況を行っている。

関場 理生（せきば りお）

俳優・劇作家・ナレーター

2歳で失明し全盲となる。日本大学芸術学部演劇学科卒業。自ら舞台に立つ他、視覚障害者向けの観劇サポートにも携わる。また、「ePARA Voice」や「みみよみ」に所属し、ナレーターとしても活動。近年、「スーパーパントマイムシアターSOUKI（ソウキ）」に入団し、言葉のない表現にも挑戦中。

西脇 有希（にしわき ゆき）

声楽・音楽活動

先天性の弱視で、大学卒業後に全盲の診断を受ける。大学で声楽を専攻。現在でもナレーター業務を含め、音と声を活用した業務に従事。就労移行支援の訓練でボイストレーニングを行い、技能の向上に励む。プライベートでは、地域の合唱団に所属し、ピアノと声楽を継続。電車オタクで、車内アナウンスのものまねを得意とする。

真しろ（ましろ）

海外広報／eスポーツプレイヤー／クリエイター

先天性全盲。大学では英米文学などを研究し、在学中に英国留学も経験。当時から株式会社ePARAの海外広報業務に従事し、全盲eスポーツプレイヤーとしても活動。芸術分野では、美術・演劇の鑑賞ワークショップのファシリや、音声ガイドのレビューなどを経験。その他、ラジオドラマ・ボイスドラマの制作、詩の執筆などにも積極的に取り組んでいる。

SARUKANI

KAJI、Kohey、RUSY の3人からなる世界No.1ビートボックスクルー。ジャンルを越えたポップダンスミュージックを創り出し、ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOT TALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバルな舞台で実績を積み重ね、国内外の音楽シーンで注目を集めている。

Official HP: http://sarukani.net/

X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox

Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/

YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI

TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox

宮城 明弘 / Akihiro Miyagi

生成AIクリエイター

KANA-L HOLDINGS所属の生成AIクリエイター。最先端AIと独自の美的センスを融合し、映像制作の常識を覆すクリエイター。2025年には欧米やインドなど世界各国のプロダクションと独占契約を結び、国際的評価を確立し、公開された300本超のAI映像は多ジャンルで信頼を集め、エンタメと教育の新たなビジョンを世界へ提示し続けている。

廣田 純平 / Junpei Hirota

脚本家・映像監督

2021年「ごっこ倶楽部」創設期に参画し、縦型ショートドラマの可能性を切り拓く。総再生回数7億回、平均350万回。既存の枠を越えた映像体験を生み出し、映画・ドラマ・広告など領域横断で作品を手がける。

株式会社ePARA 概要

「個性を発掘し、未来をつくる。」をミッションとし、障害の有無に関わらず誰もが活躍できる社会の実現を目指す企業。

バリアフリーeスポーツの企画・運営や就労支援、企業・団体との共創事業を展開し、障害当事者が自分らしく活躍する機会の創出に取り組んでいる。

企業メッセージは「挑戦の、連鎖（コンボ）を決めろ。」

代表取締役：加藤 大貴

本店所在地：埼玉県戸田市下前1-14-8

事業内容

1. 就労支援事業

2. バリアフリーeスポーツ事業

3. 共創事業

HP： https://epara.co.jp/

バリアフリーeスポーツニュースサイト： https://epara.jp/

パートナー企業

・“Craftsmanship”BTOパソコンの「サイコム」(https://www.sycom.co.jp/)

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」(https://yogibo.jp/)

・ハイコストパフォーマンス液晶ディスプレイ「JAPANNEXT」(https://jp.japannext.com/)

X（旧Twitter）

・バリアフリーeスポーツ ePARA オフィシャル(https://twitter.com/ePARA_official)

・加藤大貴(https://twitter.com/koken_3)

・バリアフリープロジェクトチーム「Fortia」from ePARA(https://twitter.com/b_fortia)

・ePARA Global Station(https://twitter.com/ePARA_Global)

・ePARA arabian stn.(https://x.com/ePARA_arabian)

Tiktok

epara_short障害者社員と社長(https://www.tiktok.com/@epara_short)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

The Unseen Beauty PR事務局（株式会社サステナブル内） 高宮／牛原

Email: epara_pr@sustainable.co.jp

TEL: 03-6276-2181（直通）070-1272-7325（高宮携帯）