「スカルプDまつ毛美容液」、大人のまなざしを印象づける「QUEEN（クイーン）」がシリーズ拡充。まつ毛のリフトケア※1を叶える美容液マスカラ＆眉毛の左右差を整える※2“先行型”アイブロウマスカラを発売

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開する「スカルプＤまつ毛美容液」シリーズは、5月14日（木）より、大人のまなざしを印象づける「QUEEN（クイーン）」シリーズを拡充し、この度新たに「スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン」と、「スカルプD パーフェクトセラムアイブロウ クイーン」を発売いたします。

「スカルプDまつ毛美容液」シリーズは、美容医療と皮膚科学の専門家の知見を活かした処方で、大人の品格ある眼差しをサポートするブランドです。2024年9月には万博でも話題のiPS細胞由来の成分※3を配合した、シリーズ最高峰※4の美容液「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」を発売し、2026年1月号「LDK the Beauty」「まつげ美容液部門」でＡ評価をいただくなど、多くのメディアやお客様から反響をいただいております。

「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」は、「心に目元に、美しさの余白を」をコンセプトに新たな2アイテムを加え、大人のまなざしを印象付ける「QUEEN（クイーン）」シリーズとして、進化します。

「スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン」は、目元のたるみ・まつ毛のハリコシ低下といったエイジングサインに着目して開発した"大人の美容液マスカラ"です。初採用※5のコーム＆ブラシ一体型で、下向きまつ毛を上向きにリフトしながらボリュームも引き出し、目元印象を引き上げます。

「スカルプD パーフェクトセラムアイブロウ クイーン」は40代以降の眉メイク悩み1位※6「眉毛の左右差」に特化して開発した“先行型アイブロウマスカラ”です。眉メイクの仕上げではなく最初に使うという新発想※7で、コーティングを目的とせず左右差が目立つ一因となる肌と眉とのコントラストを軽減し、さらに次に使うペンシルやパウダーのノリやもちを良くします。

マスカラ・アイブロウマスカラともに「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」に配合される美容液成分※8を配合し、メイクしながらのケアを叶えます。スカルプDまつ毛美容液は、大人女性のまなざしをアップデートするブランドとして、今後も商品開発をしてまいります。

※1 根元から上へ引き上げるように塗ること

※2 メーキャップ効果による

※3 iPS細胞培養上清液。ヒト(線維芽細胞/単核細胞)人工多能性細胞培養順化培養液(保湿成分) 再生医療に取り組む株式会社アイロムグループ （東証プライム上場/証券コード2372）の子会社である株式会社ICELLEAPが取り扱う化粧品原料です。

※4 スカルプDまつ毛美容液シリーズ内、まつ毛美容液成分数が最高

※5 スカルプDマスカラシリーズにおいて

※6 自社調べ（30-60代女性 n=364 2025年2月）

※7 スカルプDシリーズ内において

※8 保湿成分（ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、パンテノール、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、ビオチン、加水分解ケラチン、アルギニン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、トレオニン、プロリン、ビスグリセリルアスコルビン酸）

■商品説明

スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン

「目元彩る、ケアするマスカラ」

まつ毛のリフトケア※1で、目元印象を引き上げる。

コーム＆ブラシ一体型の初採用※2ブラシを使用した、

大人の目元にもう一度「自信」持たせる美容液マスカラ。

※1 根元から上へ引き上げるように塗ること

※2 スカルプDマスカラシリーズ内において

＜商品概要＞

製品名：スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン シアーブラック

スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ロイヤルネイビー

スカルプD ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ノーブルブラウン

内容量：6g

価格：\3,300(税抜）／ \3,630(税込）

販売先：

Cosme Kitchen・Biople（5月14日より販売、シアーブラック・ノーブルブラウンのみ）

アンファー公式ストア・Amazon・楽天・Yahoo!・auPAY（5月21日より販売）

【こんな方におすすめ】

☑まぶたのたるみによりマスカラが塗りづらい

☑まぶたのたるみによりマスカラが下がりやすい

＜商品特徴＞

１.初採用※1のコーム＆ブラシ一体型 2WAYブラシ

コームとブラシのW使いで、まつ毛をリフトケア※2しながら華やかに仕上げるマスカラ。コームでまぶたを押し上げるように根元からリフト※2し、上向きにカールキープしたロングまつ毛へ導きます。さらに、仕上げのブラシがまつ毛1本1本を捉え、繊細ながらも自然なボリュームアップを叶えます。

※1 スカルプDマスカラシリーズにおいて

※2 まつ毛を引き上げながら塗布すること

２.瞳をきれいに魅せる、大人のための色設計

瞳の美しさを際立たせる、肌なじみにこだわったオリジナルカラーとして、「シアーブラック」「ロイヤルネイビー」「ノーブルブラウン」の3色を展開。

特に「ロイヤルネイビー」は、白目の反対色であるネイビーを使用することで、瞳の透明感を際立たせます。上品な印象に仕上げたい方におすすめのカラーです。

３.メイクしながらまつ毛ケア。クイーン共通美容液成分※1配合＆メイク落としいらずの処方

「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」と共通成分※1を配合。まつ毛美容液との併用で、24時間まつ毛ケアを叶えます。まつ毛の傷みを感じた方にこそ使ってほしい、メイクしながらまつ毛をいたわるマスカラです。

また、汗・水・皮脂に強く、にじみにくいことに加え、オフするときの負担が少なくなるよう、お湯＋洗顔料で簡単にオフできる処方にこだわりました。

※1 保湿成分（ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、パンテノール、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、ビオチン、加水分解ケラチン、アルギニン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、トレオニン、プロリン、ビスグリセリルアスコルビン酸）

４.フリー設計

パラベンやアルコールなど７つの成分を不使用としたフリー設計※1にこだわっています。また、アレルギーテスト・パッチテストの2つの肌テストを実施済みです。

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

※1 防腐剤（パラベン） / アルコール（エタノール） / 香料/合成着色料 / ファイバー / タルク / 紫外線吸収剤

＜使用方法＞

STEP1 コームで根元からとかし上げるように塗布します。

まぶたが重く感じやすい方でも塗りやすい、細身のコーム設計です。

STEP2 ブラシで先までなじませるように重ね、自然なボリューム感を演出します。

STEP3 目尻や下まつ毛はコーム側を使い、一本一本丁寧に仕上げてください。

スカルプD パーフェクトセラムアイブロウ クイーン

「先に整える、だから迷わない。」

気になる左右差バランス整う※1

美容液仕込みの“先行”アイブロウマスカラ

作りこまない美しさ、美肌に魅せるパーソナル美眉カラー

※1 メーキャップ効果による

＜商品概要＞

製品名：

スカルプD パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ローズティーブラウン

スカルプD パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ヘーゼルベージュ

内容量：5.2g

価格：\2,400(税抜)/\2,640 (税込)

販売先：

Cosme Kitchen・Biople（5月14日より販売）

アンファー公式ストア・Amazon・楽天・Yahoo!・auPAY（5月21日より販売）

【こんな方におすすめ】

☑眉毛の左右差が気になる

☑眉毛メイクに苦手意識がある

☑肌になじむ自然な仕上がりにしたい

＜商品特徴＞

１. 眉メイクの最初に使う、新発想※1の左右差レス“先行アイブロウマスカラ”

眉毛のコーティングではなく、左右差を目立たせないためのファーストステップして機能する新発想※1のアイブロウマスカラです。「眉毛の左右差」が気になる原因の1つは、肌と眉毛のコントラスト。肌なじみの良いカラーを眉メイクの前に塗布することで、肌と眉の境界線をなめらかにぼかし、左右差を目立ちにくくします。さらに、次に使うペンシルやパウダーのノリやもちを良くします。

※1 スカルプDシリーズ内において

２.地肌にべたっとつきにくいブラシ

使いやすさにこだわった極小・極細マイクロブラシ。

傾斜つきで地肌につきにくく、まるで自眉のようなふんわり眉毛に。

３.大人の肌に似合う色が見つかる、パーソナルカラー設計

肌なじみにこだわったパーソナルカラー別の2色展開。

自分の肌トーンに合う1色で、眉メイクがより自然に馴染みます。

「ヘーゼルベージュ」はイエベ向けの温もりあるベージュ系、「ローズティーブラウン」はブルべ向けの自然な血色感を添えるピンクブラウン系です。

４. メイクしながら眉毛ケア。クイーン共通美容液成分※1配合＆メイク落としいらずの処方

「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」と共通成分※1を配合。メイクをしながらの眉毛ケアを叶えます。

また、汗・水・皮脂に強く、にじみにくいことに加え、オフするときの負担が少なくなるよう、お湯＋洗顔料で簡単にオフできる処方にこだわりました。

※1 保湿成分（ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、パンテノール、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、ビオチン、加水分解ケラチン、アルギニン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、トレオニン、プロリン、ビスグリセリルアスコルビン酸）

５. フリー設計

パラベンやアルコールなど７つの成分を不使用としたフリー設計※1にこだわっています。また、アレルギーテスト・パッチテストの2つの肌テストを実施済みです。

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

※1 防腐剤（パラベン） / アルコール（エタノール） / 香料/合成着色料 / ファイバー / タルク / 紫外線吸収剤

＜使用方法＞

STEP1 アイブロウマスカラでコントラストを軽減。

STEP2 お手持ちのペンシルやパウダーで眉毛の形を整える。



【「スカルプDまつ毛美容液」シリーズ】

スカルプＤまつ毛美容液シリーズは、アンファーの頭髪研究の知見のもと、2012年に誕生いたしました。美容医療と皮膚科学の専門家の知見を活かした処方で、大人の品格ある眼差しをサポートするブランドとして、商品やサービスを展開しております。

スカルプＤまつ毛美容液公式サイト：https://scalpd-eye.angfa-store.jp/

スカルプＤまつ毛美容液公式Instagram：https://www.instagram.com/scalpd_eye/

スカルプＤまつ毛美容液公式X：https://twitter.com/scalpd_eye