【大阪・河内長野】リハビリ特化型施設に併設。府内屈指の高齢化とケアマネ不足の解消に挑む「ケアプランセンター りはのあ」が4月1日開設

株式会社ＲｅＢｅｙｏｎ

大阪府河内長野市で介護事業を展開する株式会社ReBeyon（代表取締役：越智聖大）は、2026年4月1日、指定居宅介護支援事業所「ケアプランセンター りはのあ」を新規開設いたしました。 既存の「予防リハビリ特化施設 りはのあ」に併設することで、運動習慣の定着やフレイル予防を必要とする高齢者に対し、より迅速かつ一貫したケアプランの提案とサービス提供体制を構築します。

■ 開設の背景と地域課題への挑戦

大阪府内でも屈指の高齢化率の高さを誇る河内長野市において、適切な介護予防と自立支援のニーズは急増しています。一方で、全国的な課題でもあるケアマネージャー（介護支援専門員）の不足は当地域でも例外ではなく、必要な支援が迅速に届かない「介護の待機問題」が懸念されています。

当社はこれまで予防リハビリ特化施設（通所型サービスA事業）の運営を通じて、地域の「リハビリ難民」の減少に努めてまいりました。今回のケアプランセンター開設は、この地域のケアマネージャー不足の解消に直接的に貢献し、高齢者が住み慣れた自宅で「その人らしい生活」を継続できるインフラをより強固にするための重要なステップです。施設内での機能訓練にとどまらず、生活全体を俯瞰した専門的なケアマネジメントを提供し、潜在的な健康リスクへの早期介入を目指します。

■ 「ケアプランセンター りはのあ」3つの特徴

- 理学療法士の知見を活かした自立支援身体機能の維持・向上を目的とし、ご利用者様ご自身の「できる力」を引き出すリハビリテーション視点を取り入れたケアプランを作成します。- 予防リハビリ施設（通所A）とのシームレスな連携運動習慣の定着やフレイル予防が必要な方に対し、グループ内の通所事業と連携することで、迅速かつ一貫したサービス提供が可能です。- ご家族を含めた伴走型サポートご利用者様ご本人のQOL（生活の質）向上だけでなく、介護を担うご家族の負担軽減にも配慮した包括的な支援を行います。

■ 「介護予防支援」における独自要件と優位性

当事業所は「介護予防支援事業所」としての機能も有しています。 通常、「要支援」認定者のケアプラン作成は地域包括支援センターを経由するケースが多いですが、当事業所では以下の4市町村にお住まいの「要支援」認定をお持ち（又は見込み）の方との直接契約が可能です。

対象エリア: 河内長野市、富田林市、大阪狭山市、千早赤阪村

これにより、利用開始までの手続きのタイムラグを短縮し、よりスピーディーな支援体制を提供します。

■ 事業所概要

事業所名: ケアプランセンター りはのあ（指定居宅介護支援事業所）

電話番号：０７２１-５５-２５０２

Ｆ Ａ Ｘ：０７２１-５５-２５１１

開設日: 2026年4月1日

所在地: 〒586-0013 大阪府河内長野市向野町149番地16

運営: 株式会社ＲｅＢｅｙｏｎ

詳細URL:https://rebeyon.co.jp/rehanoah/cpc/