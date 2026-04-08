アニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」のトレーディング ゆるコマ パーツ付きアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」の商品の受注を4月2日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/663,1100?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ゆるコマ パーツ付きアクリルスタンド

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、パーツ付きのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ゆるコマ」は、「場面写／キービジュアル／原作のコマなどをそのままデフォルメで再現する」をコンセプトに、これまでのデフォルメでは出せなかった作品の情景などを魅力的に表現したAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ゆるコマ パーツ付きアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）44×39mm 台座：（約）44×25mm パーツ：（約）23×12mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ゆるコマ 缶バッジ

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ゆるコマ スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40ｍｍ

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ゆるコマ イラストカード

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 ゆるコマ イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ゆるコマ アクリルスタンド付きコースター

※画像は「ルーデウス・グレイラット ゆるコマ アクリルスタンド付きコースター」を使用しております。

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラット、ゼニス・グレイラット、リーリャの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルスタンド付きコースターに仕上げました。

キャラクターの名前スタンドが付属したアクリルコースターです。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全4種（ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、集合）

サイズ：（約）高さ30×幅90×奥行き90mm 厚み：3mm（組み立て時）

素材 ：アクリル

▼ゆるコマ BIG缶バッジ

※画像は「ルーデウス・グレイラット ゆるコマ BIG缶バッジ」を使用しております。

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラット、ゼニス・グレイラット、リーリャの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種（ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、集合）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼ゆるコマ ダイカットステッカー

※画像は「ルーデウス・グレイラット ゆるコマ ダイカットステッカー」を使用しております。

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラット、ゼニス・グレイラット、リーリャの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全4種（ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、集合）

サイズ：（約）11.3×9.9cm

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/663,1100?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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