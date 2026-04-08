【新発売】建設現場の「我慢」を「整える」へ。土木会社だから作れた、現場に肌メンテナンスという新しい選択肢。職人とともに作り上げた『主守手 スキンケアシート』4月8日発売。

現場で肌をメンテナンスすることは、甘えなのか？

三気建設株式会社主守手 スキンケアシート 16枚入り

現場で働く職人たちは年中、日光・汗・汚れ・乾燥といった過酷な環境に晒されています。私たち三気建設が2026年1月に実施した「全国の建設業従業者600名への意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000152068.html)」によると、夏場の現場の身体的な悩みが『日焼けによる疲労感』と『汗による肌のベタつき』、冬場の現場の身体的な悩みが『肌の乾燥』でした。

そして悩みと同時に、多くの職人が現場での肌ケアの必要性を感じながらも、「忙しくてケアできない」「現場ではやりづらい」という理由から、セルフメンテナンスを後回しにしている現実がわかってきました。

一方で、今の若手世代にとって「肌を整えること」は、単なる身だしなみを超え、自己肯定感を高める大切な要素へと変化しています。

「現場の日焼けが原因で、念願のヒゲ脱毛を断られた」

「現場で肌が荒れるので、家に帰ると妻のパックを借りて必死にケアしている」

三気建設の若手社員からも漏れたこういった声は、これまで「仕方ない」と諦められてきた現場の不条理そのものでした。

悩みはあるのに、“ケアしづらい空気”を放っておいていいのか-だからこそ私たちは考えました。

職人を守る手段 - 第二弾は、“現場へ持ち運べる肌メンテナンス”

過酷な現場での肌悩みに応えながら、“現場で負担なく使える手軽さ” を持たせること。

そして、肌のケアを“甘え”ではなく、“仕事のメンテナンス”として根付かせること。

その答えとして私たちが辿り着いたのが、シート状化粧水『主守手（しゅしゅしゅ）スキンケアシート』です。

現場を考えた保湿成分＊を配合し、日焼け後の肌に必要なうるおいを与えます。また、シート状なので、汗などの不快なベタつきは取り除きながら、手軽にクールダウンが叶います。

「手軽に、でも本気で自分を労わってほしい」

そんな想いを込めた、現場での肌メンテナンスにぴったりなシートです。

＊アスコルビルグルコシド、ヨモギ葉エキス、アロエベラ葉エキス、ポリクオタニウム-５１

顔に貼り付けてしばらくおき、フェイスマスクのようにご使用いただくことも可能です。

汗をたっぷりかいた後、日に当たった後・・・

現場だけでなく、スポーツの後やアウトドア先など、場所を選ばず肌を整えたいときにも、ご使用いただけます。

また、香りは集中力をコンセプトに組み合わせた精油をベースに、爽やかさをプラス。

現場の熱をリセットする心地よい香りです。

そして、スキンケアシートのパッケージ側面には、エールを贈る余白を設けました。

現場事務所に置くために自分の名前を書くもよし。

誰かにエールを送るもよし。

「いつもありがとう」の一言が、現場を動かす力になります。

肌メンテナンスによって新たな会話が生まれ、世代間の架け橋となり得る

三気建設が2026年1月に実施した「全国の建設業従業者600名への意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000152068.html)」では、他の世代と比べて20代・30代の若手層が「スキンケアを福利厚生としての提供＝肌メンテナンスを支えてくれる会社」に強い魅力を感じていることもわかりました。

この結果は、深刻な人手不足に直面している建設現場を持続可能なものへと変える、重要な手がかりになると確信しています。

「主役は守り手」を掲げるブランド”主守手”は、変わりゆく土木業界と、日々現場を支える職人たちを社会へ繋ぐ架け橋になることを目指しています。今回のスキンケアシートが、現場に潜む「肌メンテナンス格差」を解消し、職人たちが気兼ねなく「自分を労わる」ことができる環境づくりの一助となることを願っています。

三気建設がプロデュースする、“主守手”とは

三気建設は、岐阜県の大野町にある社員数10数名の、主に法面（山の斜面など）の保護を行っている土木業の会社。

その三気建設が展開するブランドが『主守手（しゅしゅしゅ）』です。

工事で使用するセメントなどによる肌荒れに悩み、それを“仕方がない”と諦めていた職人たちを本気で守りたい――その想いから主守手は誕生しました。

第一弾商品である「ハンド＆スキンクリーム」は発売から1年3ヶ月が経過した2026年2月には、出荷数6,000本を突破。

2026年3月には、本社がある岐阜県大野町のふるさと納税返礼品にも選定されました。

【開発者：三気建設株式会社 広報課 杉山コメント】

2024年に誕生した『主守手（しゅしゅしゅ）』。第一弾のハンド＆スキンクリーム発売以来、地元メディアでのご紹介やプレスリリースアワードの受賞を通じ、想像を超える多くの方々との接点が生まれました。こうした活動を通じて、新たに3名の職人が入社してくれたことは「ここまでやってきて本当によかった」と心から思える瞬間でした。

今回のスキンケアシートのスタートは、ブランド立ち上げ当時の約2年前。職人たちとの対話を重ねる中で見えてきたのが、世代間における「自分を労わる」ことへの意識格差でした。

日々のニュースでも語られる『ブルーカラー』の人手不足。その一因に、若者が業界に入ってこない、あるいは定着しないという厳しい現状があります。どうすれば若い世代がこの業界に誇りを持って飛び込み、働き続けられるのか。その一つの解として、現場を『我慢の場』から『自分をケアしながら働く場所』へと、その空気感から変えていく必要があると考えました。

開発過程で実施した全国600名の建設従事者への調査では、この意識格差が弊社だけでなく、日本のあらゆる現場に潜む共通の課題であることも判明し、この商品を世に送り出そうと決意しました。

若い世代と、これからの土木の架け橋になる。これからも『主役は守り手』というブランドコンセプトを胸に、現場の声と共に走り続けます。

【商品概要】

主守手（しゅしゅしゅ） スキンケアシート

16枚入り

1,540円（税込）

＜特徴＞

● 現場で酷使した肌を考えた保湿成分

● 汗やよごれを残さず、ベタつきにくい処方

● 集中力をコンセプトにし、爽やかさを加えた香り

＜ブランドサイト＞https://shushushu.jp/

＜インスタグラム＞https://www.instagram.com/shushu_shu_official/

【商品に関するお問い合わせ】

三気建設株式会社 主守手カスタマーサポート support@shushushu.jp

三気建設株式会社について

【会社概要】

社名：三気建設株式会社

代表者：代表取締役 杉山 宏二

本社所在地：〒501-0552 岐阜県揖斐郡大野町大字大衣斐２６４番地

飯田営業所：〒399-2566 長野県飯田市嶋86番地

TEL：0585-34-1420

URL：https://userweb.alles.or.jp/sanki04091420/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/sanki.kensetsu/

【三気建設株式会社について】

1977年設立。岐阜県大野町にて、法面保護工を中心に事業を展開する建設会社。

2024年11月、新規事業として ”主守手” が誕生。第一弾商品として、ハンド＆スキンクリームを発売。

2025年9月、建設会社として初めて、株式会社PRTIMES主催プレスリリースアワード、グレートステップ賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000152068.html)を受賞。

2026年3月、岐阜県大野町のふるさと納税返礼品に「主守手ハンド＆スキンクリーム」が選定。