春の光に映える、心弾むフラワーコレクション

春の光に映える、華やぎのテーブル

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

「フラワーコレクション」は、春の訪れを告げる花々をモチーフにした、心弾むコレクションです。柔らかなニュアンスカラーと花びらをかたどった優美なデザインで、日常に季節の彩りと心地よい華やぎを添えます。春の食卓の主役として、料理や食事の時間をより豊かで美しいものにしてくれるでしょう。

花のフォルムで、料理をアートに

花びらを重ねたフタのデザインのココット・フルールは、春を連れてくる一品。お鍋も花型になっているので、キッチンでの料理中にも華やいだ気分を感じられます。清潔感のあるホワイトカラーが、料理をパッと華やかに演出。型を活かしたスイーツを作ってホームパーティーで出せば、ゲストから歓声が上がりそうです。

希望を咲かせる、ガーベラの食卓

ガーベラの花びらのレリーフがかわいらしいストーンウェアは、柔らかくナチュラルなホワイトカラー「コットン」、桃をイメージした優しく淡いトーンの「ペッシュ」、あたたかい陽の光を感じさせるイエロー「カモミール」の3色展開です。ガーベラの花言葉は『希望』『前進』。ポジティブな想いを添えて、春の新生活や門出を祝うひとときにもぴったりです。色や大きさを組み合わせた、トータルテーブルコーディネートも素敵です。ル・クルーゼならではの美しいフォルムと確かな品質で、春の光に映える明るいテーブルの演出をぜひお楽しみください。

プレゼントにも最適可愛らしいパイ・バード

春の訪れを、食卓に。

フラワーコレクションの発売に合わせて、この季節に彩りを添えるストーンウェアを2枚お選びいただけるプロモーションを実施いたします。ローズクオーツ、ホワイト、チェリーレッドの3色からお好きなカラーをお選びいただけます。

期間：4/8 (水)～ 5/10（日）内容 : 対象のお鍋をお買い上げの方にストーンウェア“レジェ”シリーズのプレート18cmを2枚セットでプレゼント

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/plp/newarrival-and-campaign/ci-promotion/

■製品紹介

サイズ : 直径 (取手込）21(24)cm / 高さ (フタ込) 9(12)cm 容量2Lココット・フルール 20cm (SSツマミ）

カラー : ホワイト

\48,400 (税込み)

花びらを重ねたような優美なフォルムが印象的な「ココット・フルール」は、キッチンや食卓に華やかさを添える存在です。柔らかな曲線と清潔感のあるホワイトカラーが料理を美しく引き立てます。型としてケーキやパン作りにも活躍。春のホームパーティーにも、大切な人への特別なプレゼントにも最適です。

サイズ : 縦22cm / 横22cm / 高さ3cmガーベラ・プレート 22cm

カラー : コットン、ペッシュ、カモミール

\4,620 (税込)

ガーベラの花びらをイメージしたデザインのプレートです。サラダはもちろん朝食のワンプレートや毎日の食卓でも活躍するサイズです。シンプルで洗練されたデザインは、ほかのキッチンウェアとも合わせやすいアイテム。同シリーズの19cmサイズのプレートと重ねて使えば、より華やかな雰囲気のコーディネートをお楽しみいただけます。

サイズ 縦19cm / 横19cm / 高さ3cmガーベラ・プレート 19cm

カラー : コットン、ペッシュ、カモミール

\4,070 (税込)

ガーベラの花びらをイメージしたデザインのプレートです。サラダや前菜はもちろん、ケーキやフルーツの盛り付けや取り皿としても使えます。同シリーズのサイズ違いやボールと組み合わせれば、季節感のあるテーブルコーディネートがお楽しみいただけます。

サイズ 縦13cm / 横13cm / 高さ4cmガーベラ・ボール 230ml

カラー : コットン、ペッシュ、カモミール

\2,750 (税込)

ガーベラの花びらをイメージした小ぶりなボールです。手におさまりが良く、サラダにスープ、デザートなど用途の多い便利なサイズ。コットン、ペッシュ、カモミールの柔らかな色合いが春の光に映え、食卓にやさしい彩りを添えます。同コレクションのプレートと組み合わせて、華やかな食卓を演出するのもおすすめです。

サイズ : 縦18cm / 横18cm / 高さ6cmガーベラ・ボール 650ml

カラー : コットン、ペッシュ、カモミール

\3,850 (税込)

ガーベラの花びらを表現した、華やかな印象のボール。程よい深さがあるので、スープやサラダなどの料理に適しています。また、家族や友人とシェアするスタイルのお食事にもぴったりです。コットン、ペッシュ、カモミールの柔らかい色合いは春の光に映え、食卓にやさしい彩りを添えます。

サイズ 縦5cm / 横4cm / 高さ9cmパイバード

カラー : ホワイト

\2,420 (税込)

かわいらしいアヒルをモチーフにしたパイバード。パイ料理を作る時に使用すると中身の蒸気を逃してくれます。底のアーチは余分な水分を飛ばすので、パイ生地がサクサクの焼き上がりに。丈夫なストーンウェア製のパイバードが春のホームパーティを愛らしく演出します。

サイズ 縦5cm / 横3cm / 高さ9cmパイバニー

カラー : ホワイト

\2,420 (税込)

愛らしいうさぎをモチーフにしたパイバニー。パイ料理を作る時に使用すると中身の蒸気を逃してくれます。底のアーチは余分な水分を飛ばすので、パイ生地がサクサクの焼き上がりに。丈夫なストーンウェア製のパイバニーが春のほームパーティを愛らしく演出します。

サイズ 縦12cm / 横12cm / 高さ5cmガーベラ・プレート 11cm (2枚セット)

カラー : カモミール、コットン/ペッシュ、シーソルト

\4,950 （税込）

豆皿サイズのプレートを組み合わせた2枚セット。取り皿や醤油皿として使ったり、プチケーキなどのデザート皿として使える万能アイテムです。優しいピンクと、爽やかなシーソルトカラーの2色セットは、食卓に柔らかな雰囲気をもたらし、楽しい食事の時間を演出します。日常の食事を彩るだけでなく、贈り物としても喜ばれるアイテムです。

フラワーコレクション :https://www.lecreuset.co.jp/plp/newarrival-and-campaign/flower-collection/

母の日に、心を込めたギフトを ～Mother’s day giftset～

期間限定で母の日のためのギフトセットを発売します。

大切なひとに感謝を込めて、ル・クルーゼの特別なセットを贈ってみませんか。

※同期間、店頭で購入した方限定でギフトカードをお渡ししています。

期間 : 4/8（水）～ 5/10 (日）

母の日セット詳細 :https://www.lecreuset.co.jp/plp/special-price/mothers-day-campaign/

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を超え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/