東大発AIスタートアップが手がける「考える力」の学習塾「ミライ式」、フランチャイズ加盟オーナーの一次募集を開始

株式会社TricoLogic

「全ての人に考える力を、全ての企業に教育事業を」をミッションに掲げる株式会社TricoLogic（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西尾彰将）は、「考える力」と成績向上を両立する学習塾「ミライ式」のフランチャイズ加盟オーナーの一次募集を開始いたしました。

これまで「ミライ式」のフランチャイズ（FC）加盟は、既存オーナーや関係者からの紹介制に限定して展開してまいりました。

この度、製造業や配管工事業、不動産業をはじめとする異業種からの新規参入においても、安定した事業成長と収益化が実証されたことを受け、初めて一般向けにFC加盟企業の公募を開始いたします。

ミライ式の特長

ミライ式は、東京大学の柳川ゼミおよび日本のAI研究を牽引する松尾研究室から生まれたスタートアップ・株式会社TricoLogicが運営する学習塾です。全科目のプリント学習に加え、意見発表を通じた考える力を伸ばす学習塾として、現在、大阪を中心に15校舎を展開しています。

さらに、中学生向けにSNS感覚で受験を突破できる「ミラスキ」や、新しい「読み・書き・そろばん」がコンセプトの「ミラゼミ」など、AI時代の教育に対応した新サービスも展開しています。

ミライ式が目指す地域共創

ミライ式は、教室を単なる学習の場ではなく、地域の子どもたちの成長を支える拠点と位置づけています。FCオーナーには、この理念に共感し、教育を通じた地域貢献に取り組んでいただきます。

- 地域貢献： 教室には子どもたちが集まり、地域に新たなコミュニティが生まれます。- 本業とのシナジー： 教育事業を持つことで企業の採用力が向上し、地域からの信頼も高まります。- AIの最前線に触れられる： 本部が提供するAI研修や業務自動化ツールを通じて、オーナー自身がAI活用のノウハウを獲得。実際にFCオーナーの本業でもAIを導入し、業務効率化に成功した事例が生まれています。- 遊休資産の活用： 自社の空きスペースを教室に転用し、既存の資産を新たな収益源に変えることも可能です。

代表・西尾の想い

「これから10年もすればAIがあらゆる問題解決をしてくれる。そのとき人がするべきことは、『ああしたい、こうしたい』という気持ちを持つことです。私たちはこの信念のもとミライ式を立ち上げ、全国15校舎まで拡大してきました。今回の一次募集は、この想いに共感いただけるオーナー様と共に、全国の子どもたちへ届ける仲間を広く募るものです。」

異業種からの参入実績

教育業界の経験は不問です。配管工事業、不動産業、製造業、食品業など、多様な業種の経営者がFCオーナーとして参入しています。本業を続けながら運営を本部に委託できる「委託型FC」モデルもご用意しています。

主なパートナーシップ

ミライ式は、教育・行政・金融の各分野で幅広い連携実績を持っています。

- 小学館集英社プロダクション（ShoPro）とパートナーシップ契約を締結- 大阪府教育庁と連携し高校教員向けにAI研修を実施- 大阪信用金庫や野村證券と連携した経営者向けAI研修を開催- 小学館の子育てメディア 「HugKum」 や 「朝日小学生新聞」 に掲載

募集要項

- 募集対象: 個人・法人いずれも可

- 教育業界の経験: 不問（異業種歓迎）

- 選考: 審査あり（教育理念への共感、事業計画等を総合的に判断）

- 説明会: 個別対応（オンライン可）、随時開催

▶ お問い合わせフォーム:

https://forms.gle/1gNDr2xw3spCophT7

■ 会社概要

株式会社TricoLogic

所在地：大阪府大阪市北区天神橋７丁目１２番６号 グレーシィ天神橋ビル２号館801号

代表者：西尾 彰将

公式サイト：https://tricologic.co.jp/

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社TricoLogic 広報担当

メールアドレス：info@tricologic.co.jp