インフルエンサーによるPR投稿の「二次利用価値」と「法的・SEOリスク」を生成AIで客観的に完全数値化する新機能を無償提供開始【WoomyCasting】

株式会社ウーミー

インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy（ウーミー）」を運営する株式会社WOOMY（所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：伊達 修）は、インフルエンサーが生成したコンテンツ（UGC）の広告転用における「二次利用価値」を、生成AIを活用して客観的に数値化する新機能の提供を開始いたしました。

同時に、投稿素材がはらむ法的リスク（薬機法・景表法・著作権侵害）や、ブランド毀損・SEO低下につながる危険度（safetyRatings）を事前に検知し、企業様が安全かつ効果的に良質なクリエイティブをご活用いただけるインフラを提供いたします。

■ 開発の背景：広告クリエイティブ枯渇と、属人的な評価プロセスからの脱却

デジタル広告運用において、良質なUGC素材の継続的な投入はCPA（顧客獲得単価）改善の鍵となります。しかし、従来のインフルエンサー施策には以下の課題がありました。

■ 新機能のコア技術：AIによる客観的スコアリングと構造化データ生成

- 加工適性の欠如： 「文字を入れる余白がない」「商品にピントが合っていない」など、広告転用しづらい素材の多発。- 人的コストの肥大化： 使いやすさや「法的な表現の安全性」の判断が担当者の目視や感覚に依存。- 目に見えない法的・SEOリスク： 著作権侵害や薬機法違反の表現を見落としたまま広告利用することによる、企業ブランドの毀損および検索エンジンからのペナルティリスク。

Woomyは、これらの課題を解決し、属人性を排した完全数値化を実現するため、システムに高度なマルチモーダルAI「Gemini API」を統合しました。UGC画像を瞬時に解析し、以下の指標に基づきスコア化・構造化データとして提供します。

■広告素材としての適性評価（二次利用・広告転用スコア）

1. コピースペース比率（構図の汎用性）

バナー広告やLP作成時に必須となる、キャッチコピーや企業ロゴを配置するための「無地・単色エリア（余白）」が画像内に適切に確保されているかを解析し、加工適性を数値化します 。

2. 被写体・商品フォーカス率（バランス評価）

インフルエンサーの人物像（顔など）の占有面積に対し、PR対象である「商品」に的確にピントが合い、広告レギュレーションに適した視認性が確保されているかを判定します 。

3. クリエイティブ品質・ブランドセーフティ評価

クリエイティブ品質・ブランドセーフティ評価 広告のメインビジュアルへの拡大に耐えうる解像度であるか、また他社ブランドのロゴ等の不要な映り込み（ノイズ）がないかを自動判定し、基本品質を担保します

■ 【重要】投稿素材のリーガル・コンプライアンスリスクの事前検知

企業様がUGCを二次利用する際の最大の懸念をAIが排除します。

薬機法・景表法リスクの可視化

化粧品や健康食品などのPRにおいて、投稿キャプションや画像内テキストに、薬機法（医薬品医療機器等法）や景品表示法に抵触する恐れのある誇大表現・NGワードが含まれていないかを解析。

検索順位（SEO）低下リスクの回避

既存の著作物との重複（RECITATION）や、不適切な要素（safetyRatings）を検知。検索エンジンの評価基準と親和性の高いGoogle社のAI（Gemini）を用いて事前判定を行うことで、より高精度なSEOペナルティリスクの回避を実現しています。

■ 株式会社WOOMY 代表取締役 伊達修のコメント

「これまでインフルエンサーマーケティングにおけるUGCの二次利用は、企業様にとって『効果は高いが、選定の手間と法的リスクが伴う』ものでした。今回のAI機能の実装により、Woomyは単なるマッチングの場から『安全で効果の高いクリエイティブを調達できるインフラ』へと進化します。私たちは今後もテクノロジーの力で透明性を高め、企業様とインフルエンサーの双方にとって価値のあるマーケティング環境を提供してまいります。」

■ Woomyが提供する新たなバリュー

これまでは、インフルエンサーに二次利用許諾をとった素材を単純に提供する形が主流でしたが、本機能の導入により、今後は「広告素材としての高いポテンシャル（二次利用価値）」と「それに付随する潜在的なリスク情報」をセットでご提供することが可能となります。

【本件に関するお問い合わせ・サービスの導入について】

広告素材としてのUGC活用や、Woomyの導入をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://woomy.me/casting/

お問い合わせ窓口：contact@woomy.me

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/