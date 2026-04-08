俳優として活躍する渡邉美穂さんが『PLACOLE＆DRESSY』にウェディングドレス姿で初登場！ウェディングドレスに憧れるすべての人へのメッセージとは

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ウェディングドレスをもっと身近に楽しんで欲しいと考え「ウェディングドレスに憧れるすべての人へ」PLACOLE＆DRESSYが贈る、特別コンテンツをスタート。2026年4月は俳優として活躍する渡邉美穂さんを迎え、メッセージを頂きました。

ウェディングドレスに憧れるすべての人へ。DRESSYが贈る、特別コンテンツ。

4月号は俳優として活躍する渡邉美穂さんがとっておきのウェディングドレス・カラードレスを着て登場。着用したコーディネートのポイントやウェディングドレスの魅力、渡邉美穂さんについて DRESSY編集長 武藤みなみよりインタビューさせていただきました。

──PLACOLE＆DRESSYは、ウェディングドレスをもっと身近に楽しんで欲しいと考えています。ウェディングドレスに憧れるすべての皆様へメッセージをお願いいたします。

実際に着てみて、本当に幸せな気持ちになりました。ウェディングドレスは結婚式のためのものというイメージが強いと思いますが、必ずしもそれだけではなく、特別な日や今の自分を残したいと感じた瞬間に寄り添ってくれる存在だと思います。写真を残すだけでも、その時の気持ちや時間が形として残るので、とても素敵な思い出になるはずです。皆さんにもぜひ、自分にぴったり合う最高の一着に出会っていただき、一生の思い出をつくっていただけたら嬉しいです。私自身も、またウェディングドレスを着たいなと思いました。（インタビューより抜粋）

出演者情報

--俳優 渡邉美穂

2000年2月24日生まれ。埼玉県出身。A型。主な出演作はドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京）、『ゆかりくんはギャップがずるい』（TOKYO MX）、NHK連続テレビ小説『虎に翼』、映画「あたしの！」「青春ゲシュタルト崩壊」など。『シネマアディクト』『シネマクラッシュ』（BSテレ東）にシネマナビゲーターとしてレギュラー出演中。出演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」が6月12日（金）公開予定。

--インタビュー 武藤みなみ

PLACOLE ＆ DRESSY(プラコレ&ドレシー)編集長。2016年新卒。入社すぐにInstagramアカウントを立ち上げ運用、現在ではSNS合計255万フォロワーを獲得。同時期にDRESSYのオウンドメディアを立ち上げ、現在では年間3600万PVを超えるメディアへと成長させる。2026年4月、3年連続バルセロナブライダルファッションウィークの公式メディアパートナーとなる。

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

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ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

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ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

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名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

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@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

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▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

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https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896