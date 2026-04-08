【俳優 桜田通×SINN PURETE】がコラボレーション。2つの香りと機能のヘアオイルが誕生！

株式会社JIMOS

『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、俳優の「桜田通さん」とのコラボレーションコレクションが誕生。2026年5月20日より先行発売、6月1日一般発売。先行予約は4月より順次開始いたします。

桜田通×SINN PURETEコラボレーション

■一般発売：2026年6月1日(月) 取扱店舗・美容室サロン（情報解禁日：4月8日(水)）

■先行予約：

2026年4月9日(木)10:00～4月13日(月)23:59 Cosme Kitchen・Biople WEB STORE

2026年4月15日(水)10:00～4月19日(日)23:59 桜田通ファンクラブ会員

2026年4月22日(水)10:00～4月26日(日)23:59 SINN PURETE公式オンラインストア・三越伊勢丹オンラインストア

■先行発売：2026年5月20日(水) SINN PURETE公式オンラインストア

■限定発売：2026年5月20日(水) 伊勢丹新宿店限定セット発売・Cosme Kitchen・Biople・Biop

■先行発売：2026年5月27日(水) ＠cosme一部店舗

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

【桜田通×SINN PURETE】コラボレーションコレクション

2つの香りと機能のヘアオイルが誕生。

俳優として活躍する桜田通さんの“香り好き・美容好き”な一面と、「気持ちと肌を整えながら美しさを叶える」SINN PURETEのフィロソフィーが重なり、コラボレーションが実現。開発過程では、彼自身が惹かれる香りが次々と生まれ、異なる魅力を持つ2つの香りが誕生しました。

さらに、国内外に多くのファンを持つ桜田さんにちなみ、グローバルな視点と香りへのこだわりを込めた特別なコレクションです。気分と仕上がりに合わせて選べる、対になる2つの香りと2つの機能のオイル。静けさに心を戻す〈依り代〉と、月のしずくのようにときめきを灯す〈月雫〉を展開します。

商品詳細

シン ピュルテ／トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）

50mL 3,850円(税込)

トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）

天然由来成分99％。髪と体の保湿・スタイリングに使えるオイル。

柔らかなスモーキーさに包まれる、クリアウッドの澄んだ香り。

髪にも肌にもすっとなじんで浸透し、内側から潤いを与える美容オイル。ヘアスタイリングや、タオルドライ後のヘアケア、ボディの艶や保湿まで、あらゆるシーンにフィットするマルチオイルです。天然由来オイルなのに、時間がたっても酸化臭が出にくく、香りを長時間楽しめる処方。カルダモンのすっきりとした透明感に、木々の間を抜けるような、澄んだクリアウッドの爽やかさ。そこにスモーキーなインセンスが重なり、深く、やわらかく、静けさが広がっていきます。

POINT1 すべてのシーンに心地よいマルチオイル

アウトバスオイルにも、ボディの艶や保湿にも、ヘアスタイリングにも使えます。

POINT2 髪や肌にすっとなじむ。浸透性にすぐれたオイルと美容成分を厳選

“香り・テクスチャー・保湿・束感 ”のすべてを叶える、理想的なバランスを追求。

POINT3 柔らかなスモーキーさに包まれる、クリアウッドの澄んだ香り。ギフトにもおすすめ！

桜田通コラボレーション限定の香り「Yorishiro」が登場。限定パッケージでギフトにもおすすめ。

香り

・Yorishiro（依り代）

香調：スモーキーフローラル

炭を思わせる静かなスモークが、カルダモンのほのかなスパイスとともに立ち上がる。やがて金木犀とイランイランのやわらかな甘さが広がり、インセンスの熱とクリアウッドの透明な余韻が重なっていく。灯りが落ちたあとの静けさに溶ける炭のように、気持ちを鎮め、自分の芯へとそっと還っていく香り。

Top:Cardamon

Middle:Osmanthus,Ylang Ylang

Base:Incense,Clearwood

俳優 桜田通

炭を思わせる少しスモーキーな香りと、金木犀のやわらかな甘さ。そのバランスには特にこだわりました。最初にふっと感じる金木犀の奥に、炭のようなクセのあるニュアンスを重ねることで、日本らしい静けさを表現しています。人の気配がすっと消えて、空気だけが澄んでいくような、神聖な場所に立ったときの感覚を纏えるような香りに。目に見えない特別なものを纏いたい時に、そっと寄り添ってくれる一本です。ボトルもシックに仕上げ、纏う人それぞれの在り方を静かに受けとめるイメージにしました。

シン ピュルテ／トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）

50mL 4,290円 (税込)

トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）

熱で補修し、スタイルもカラーもキープ。シルキーな指通りのパフュームオイル。

月の雫が広がる、甘やかな花束の香り。

熱で髪質を補修し、スタイリングやカラーを美しくキープする、髪のケアに特化したパフュームオイル。サラサラな指通り整え、香りを纏いながら、ヒートアクティブ効果によりキューティクルを補修し、一本一本をしなやかで、なめらかな質感へ導きます。時間が経っても酸化臭が出にくく、香りを長時間楽しめる処方。ピオニーとベルガモットの澄んだ香りが、月明かりのようにやさしく立ち上がり、花々のパウダリーな余韻とムスクのやわらかさが重なります。一瞬だけ気持ちを甘やかし、ときめきを取り戻すための香り。

POINT1 髪質補修級のヒートアクティブ効果＆スタイリングキープ効果

エルカラクトン※1 高濃度※2 配合

熱に反応して補修する「エルカラクトン※1」を高濃度※2で配合。“ドライヤーやヘアアイロンなどの熱を加えることで、傷んだ髪のキューティクルを補修し、うねり・絡まり・ハリコシがないなどの毛髪の様々な悩みをケア。※1 γ-ドコサラクトン ※2 シンピュルテ内において



POINT2 色落ちを防ぎ、芯から潤う4種のカラーキープ成分配合＆3種の植物オイル配合

髪内部と外部、あらゆる角度からアプローチする成分を配合。色素の流出の原因となる紫外線ダメージや熱、乾燥を防ぎ、サロン後の美しい仕上がりをキープします。

POINT3 月の雫が広がる、甘やかな花束の香り。ギフトにもおすすめ！

桜田通コラボレーション限定の香り「Moon Drop」が登場。香水のように繊細で奥深く、それでいて軽やかで柔らかい。髪を美しく魅せるために特別に調香した、ふわりと広がる香りで、洗練さと透明感を宿します。限定パッケージでギフトにもおすすめ。

香り

・Moon Drop（月雫）

香調：フローラルムスク

月のしずくが髪に落ちるように、ピオニーとベルガモットの澄んだ香りがやさしく広がります。続いてローズ、ジャスミン、アイリスが重なり、空気を含んだパウダリーな花束へ。ブラックカラントのほのかな酸味が透明感を添え、ラストはムスクとカシミアウッドのやわらかな余韻が、夜に溶け込むように、そっと残ります。一瞬だけ気持ちを甘やかし、ときめきを取り戻す香り。

Top：Peony, Bergamot

Middle：Black Currant,Rose,Jasmine,Iris

Base：Musk, Heliotrope, Cashmeran

俳優 桜田通

柔らかくて少し甘さはあるけれど、重たくならない、清潔感のある香りを目指しました。ローズやピオニーのやわらかなフローラルに、ブラックカラントのほのかな甘酸っぱさを重ねて、気持ちがふっと軽くなるようなバランスにしています。月から零れ落ちた、ひかりの余韻を纏うようなイメージで、光の角度によって色が変わる虹のように、表情を変えながら香るところもこだわりのひとつ。朝の支度や何気ない日常の中で、楽しんでいただけると嬉しいです。デザインも、夢の中の景色をそのまま閉じ込めたような、やさしく可愛らしい世界観で仕上げました。

桜田通 × SINN PURETEコラボ記念キャンペーン

俳優として多方面で活躍する桜田通さんと、「気持ちと肌を整えながら美しさを叶える」SINN PURETEによるコラボレーションコレクションが登場。先行予約をお申込みいただいた方限定のご予約特典をご用意しております。

＜SINN PURETE公式オンラインストア・三越伊勢丹オンラインストア限定＞

【数量限定】桜田通コラボ先行予約セット

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）×１

・トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）×１

・予約特典１. 桜田通トークイベント応募券（一口）

・予約特典２. オリジナルチャーム×１

販売価格：\8,140 (税込)

・先行予約期間

第1次：4/15（水） 10:00 ～ 4/19（日） 23:59桜田通オフィシャルファンクラブ会員様限定

第2次：4/22（水） 10:00 ～ 4/26（日） 23:59 SINN PURETE公式オンラインストア・三越伊勢丹オンラインストア限定

※第１次先行予約は、桜田通オフィシャルファンクラブからのメールマガジンでご購入ページをご案内いたします。

●ご予約特典１.

【抽選で50名様】桜田通×SINN PURETE 発売記念トークイベントにご招待

5/20（水）10:30/12:30 伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー/パーク書籍＆プロモーションにて＜シンピュルテ＞POP UP SHOPを開催予定。

※先行ご予約セットご注文画面にて希望のお時間を選べます。

※各回定員25名

※上記日程に必ずお越しいただける方のみご応募ください。

・応募期間

第1次応募：4/15（水） 10:00 ～ 4/19（日） 23:59

第2次応募：4/22（水） 10:00 ～ 4/26（日） 23:59

※第1次応募は桜田通オフィシャルファンクラブ会員様限定

※第2次応募は公式オンラインストア・三越伊勢丹オンラインストア限定

・当選者発表

第1次応募当選発表 4/21（火）・第2次応募当選発表 4/28（火）

●ご予約特典２.

＜Cosme Kitchen・Biople WEB STORE限定＞

【ご購入者全員】オリジナルチャームをプレゼント！【数量限定】桜田通コラボアイテム先行予約特典トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）×１

・予約特典 桜田通オリジナルステッカー ×１

販売価格：\3,850 (税込)

先行予約期間：4/9（木） 10:00 ～ 4/13（月） 23:59

トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）

・トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）×１

・予約特典 桜田通オリジナルステッカー ×１

販売価格：\4,290 (税込)

先行予約期間：4/9（木） 10:00 ～ 4/13（月） 23:59

●ご予約特典

＜先行発売POPUPイベント＞

【ご購入者全員】オリジナルステッカーをプレゼント！

【期間】2026/5/20（水）～5/26（火）

【営業時間】10：00～20：00

【会場】伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー/パーク書籍＆プロモーション （〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1）

※POPUPの詳細は、後日発表いたします。

キャンペーン詳細はこちら :https://sinnpurete.com/blogs/news/articles/20260408.aspx■桜田通（さくらだどおり）について桜田通（さくらだどおり）

2005 年のドラマ「瑠璃の島」で映像デビュー。ミュージカル版「テニスの王子様」の主人公・越前リョーマ役に抜擢されて以降、様々な話題作に出演。最近では、中京テレビ「海老だって鯛が釣りたい」、映画「大名倒産」、Amazon Original「僕の愛しい妖怪ガールフレンド」に出演。また、世界的に人気の高いNetflix「今際の国のアリス」シリーズへの出演をきっかけに、グローバルを視野にいれた活動に注力。俳優活動の他、SNS での影響力がファッション業界などで高く評価され、有名メゾンをはじめ様々なクリエイターやファッション感度の高い若者から大きな支持を得ており、多方面で活動中。精力的に音楽活動も行い、2023年にポニーキャニオンが運営するearly Reflectionの新レーベル“Pandrec”より楽曲「MIRAI」でメジャーデビュー。

WEB サイト

■桜田通 アミューズオフィシャルサイト https://artist.amuse.co.jp/artist/sakurada_dori/

■桜田通 オフィシャルサイト http://www.sakuradadori.com/

■桜田通 Instagram https://www.instagram.com/dorisakurada/

■桜田通 X（旧Twitter） https://twitter.com/s__dori

■桜田通 weibo https://www.weibo.com/u/7314957235?is_all=1

■SINN PURETE（シンピュルテ）についてSINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）

➤ サロン様の取り扱いに関するお問い合わせ先

株式会社ダリア：https://beautymylab.com/sinnoil.office_list.html