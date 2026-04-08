ニューラルポート、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などから資金調達を実施

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、シード・エクステンションラウンドにおいて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、エンジェル投資家からの第三者割当増資および株式会社日本政策金融公庫からのデッドファイナンスを実施し、累計調達額が1.7億円となったことをお知らせいたします。

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp