法務省、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で総合職等を公募し、5名の採用が決定

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年10月に法務省の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を実施。多数の方にご応募いただき、5名の採用が決定しました。下記、法務省 大臣官房人事課 採用担当 赤木寛隆氏のコメントを紹介いたします。

プレスリリース https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/43501.html

特設ページ https://www.enjapan.com/project/moj_2510/

※上記プレスリリースや記事は公募開始時（2025年10月23日）に掲載されたものです。

法務省 大臣官房人事課 採用担当 赤木 寛隆氏 コメント

法務省は、「誰もが安全・安心に暮らせる公正・公平な社会」を実現するため、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護といった幅広い政策に取り組んでいます。

刻々と変化する社会の中で、「安全・安心」を守り続けるためには、幅広い経験や高度なスキルを持つ方を採用し、法務行政のあり方を常にアップデートしていく必要があります。そこで、2025年度、エン株式会社のご協力も得て、2回目となる総合職職員等の公募を実施した結果、多数の御応募をいただき、計5名の方を採用することができました。

今回採用した方には、豊富な経験や新しい視点を活かして、法務行政という新しい舞台でご活躍されることを期待しています。

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けました。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第16弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

■第17弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0WSEo1pP4 ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1184-76675d558b31273137fbe62fd116c9e1.pdf

=============================

エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

=============================