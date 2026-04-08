【高齢出産・ワンオペ育児の現実から生まれた】フリーズドライではない“生ヒト幹細胞培養液”配合の導入美容液、Makuakeで開始20分で目標達成・支援75万円突破～4月22日まで先行販売中～

合同会社Cantik

合同会社Cantik（神奈川県横浜市／代表：渡辺千春）は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売中の「Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PRO」が、

開始20分で目標金額を達成後も支援が拡大し、現在75万円・46名のサポーターを突破したことをお知らせいたします。

高齢出産・ワンオペ育児という自身の経験から生まれた本商品は、忙しい女性でも結果につながるケアを目指して開発され、現在も多くの共感と支援を集めています。

なお、本プロジェクトは4月22日までの期間限定となり、残り約2週間となっています。

■ プロジェクト概要

・プロジェクト名：忙しい女性へ。エステティシャン歴18年の幹細胞美容液

・販売期間：2026年3月22日～4月22日

・URL：https://www.makuake.com/project/rin-hc-pro/

■お客様のお声

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https://www.makuake.com/project/rin-hc-pro/communication/supporter/

■ 開発背景

開発者である渡辺千春は、エステティシャンとして18年間、延べ1万人以上の肌と向き合ってきました。

高齢出産・ワンオペ育児・仕事の両立という自身の経験の中で、

「忙しい女性でも、遠回りせずに結果につながるケアを届けたい」

という想いから、本商品を開発しました。

“頑張りすぎる女性の味方でありたい”

それが、Rinというブランドに込めた原点です。

仕事も、育児も、家事も。

すべてを抱える女性が、

自分のことも大切にできるように。

■ 商品特徴

本商品は、

・生ヒト臍帯血由来幹細胞培養液

・生ヒト脂肪由来幹細胞培養液

・ヒトサイタイエクソソーム

の3つの”土台成分”をベースとした導入美容液です。

さらに、

・ナイアシンアミド

・レチノール

・フラーレン

・ヒアルロン酸

・馬プラセンタ

・ツボクサエキス

の6つの有効成分を配合し、1本で多角的アプローチをします。

重要な成分にはナノカプセル化・リポソーム加工を施すことで、角質層までの浸透設計にこだわりました。

■ 反響

プロジェクト開始直後から多くの支援が集まり、

・開始20分で目標達成

・50％OFFプランは即完売

・現在も支援が継続的に増加

といった反響をいただいております。

さらに、

「肌の調子が安定する」

「朝の肌が楽しみになる」

といったお声も寄せられています。

現在も日々支援が増え続けており、プロジェクト終了に向けて注目が高まっています。

さらに、本プロジェクトは美ST、JJ、STORYなど複数の女性メディアを含む30媒体以上に掲載され、第三者視点でも注目されている美容液として拡散が広がっています。

■ 今後の展開

現在もMakuakeにて先行販売中であり、最大50％OFFで購入できる機会となっています。

先行発売は2026年4月22日まで。

在庫には限りがあり、早期終了となる可能性もございます。

なお、終了後はAmazonおよび自社ECでの販売を予定しており、本プロジェクト限定の特別価格

で購入できるのは今回限りとなります。

■ 開発者コメント

「せっかく使うなら、ちゃんと届いて、ちゃんと変化を感じてほしい。

その想いで、成分だけでなく“設計”にもこだわりました。

忙しい毎日の中でも、自分の肌に自信が持てるきっかけになれば嬉しいです。」

開発者 渡辺千春

■Rinブランドについて

Rinは、エステティシャンとして18年以上、多くの肌と向き合ってきた経験から生まれた美容ブランドです。

忙しい日常の中でも自分を整えるケアを提案し、健康と美容の両立をサポートする商品を展開しています。

Rinシリーズでは、スキンケアだけでなく

外側と内側の両方から整える「Wケア」という考え方を大切にしています。

肌に直接アプローチするスキンケアと、

身体の内側から整えるインナーケア。

それぞれの特性を活かすことで、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる美容習慣を提案しています。

美容液だけで完結するのではなく、外側と内側の両方から整えることで、日常生活の中で続けやすい「24時間美容」を目指しています。

・Rin NMN White PLUS（サプリメント）

https://amzn.asia/d/063VtjqY

・Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム（美容液）

https://amzn.asia/d/015aDEvX

・Rin HC+ EX クリアモイストクリーム（クリーム）

https://amzn.asia/d/0fDrdhth

■エステサロンについて

隠れ家サロンCantik

予約ページ

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000421200/

■関連サイト

HP

https://cantik-aroma.com/esthetic/

Instagram

https://www.instagram.com/rin_beauty_bycantik/

X

https://x.com/f5ag9mfjeks5qnz

オンラインショップ

https://cantik-aroma.stores.jp/

■会社概要

合同会社Cantik

所在地：神奈川県横浜市港北区篠原町1257-57

代表社員：渡辺千春