藍と暮らしが出会う　昭島人物紹介展「形山晃士朗(かたやまこうしろう) Meet the 本藍染 展」を開催

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一般財団法人 家具の博物館（東京都昭島市、館長：青木和昭）では、昭島人物紹介展「形山晃士朗 Meet the 本藍染 展」を、2026 年5月17日（日）～5月31日（日）までの期間、開催いたします。

昭島人物紹介展は、家具の博物館が地域に根ざした博物館として、毎年開催している展覧会で、地元昭島市で家具工芸品等の創作活動を行っている人物と作品を紹介しています。

今回は、昭島市在住の藍染作家で形山晃士朗氏の作品、30～40点を展示紹介いたします。本展では、形山氏の作品がもつ深い藍の色合いと、日常にそっと寄り添う柔らかな表情を、家具の博物館が所蔵する家具とのコラボレーションでお楽しみいただけます。暮らしの中に生きる本藍染の美をぜひご体感ください。

一般財団法人家具の博物館は、伝統ある歴史上の家具を収集・保存し、家具の伝統を後世に伝えるとともに、新時代の家具の創造・研究に資することを目的に設立された博物館です。当館では、今後も主要なコレクションや昭島人物紹介展などを通じて、“伝統-継承-創造”という視点から、人類の作りだした文化遺産としての家具を収集・保存・展示し、博物館活動を続けて参ります。

一般財団法人 家具の博物館

昭島人物紹介展「形山晃士朗 Meet the 本藍染 展」開催概要

■名 称：昭島人物紹介展「形山晃士朗 Meet the 本藍染 展」

■展示内容：藍染作品 30～40点

■会 場：一般財団法人家具の博物館 展示場

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148

アクセス：ＪＲ青梅線「中神駅」下車。北口より徒歩約5分

■期 日：2026年5月17日（日）～5月31 日（日）

■休 館 日：毎週水曜日

■時 間：10：00～16：30（入館は16：00まで）

■入 館 料：無料（「国際博物館の日」の記念事業として）※通常：一般200円小・中・高生無料

■駐 車 場：10台

※風水害や突発的な事件・事故等により、開催を見合わせる場合もございます。

主な展示作品の紹介瑠璃玉 潮ワンピース

形山晃士朗(かたやまこうしろう)氏 略歴

1970年：大阪府八尾市に生まれる

その後、父の出身地で藍染の本場、徳島県板野郡に移る。

1982年：母 故・形山榮依子氏(日本現代工芸美術家協会 本会員)の藍染絵画の制作活動を手伝うため、藍染を始める。

1992年：湘南工科大学 工学部機械工学科 卒業

自動車整備機器・産業機器・理美容器具・アウトドア用品の商品開発・デザイン・設計に携わりながら藍染を行う。

2010年：Aindigo(アインディゴ) Art(アート)(代表：故 形山榮依子)で藍染活動に専念する。

2011年：障がい者就労支援施設で藍染制作の指導を始める。

2017年：藍染工房 瑠璃玉 設立

藍染絵画以外の藍染作品の引き合いが多くなったため、絵画以外の制作を藍染工房瑠璃玉として展開を始める。