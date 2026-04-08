【初公開】既存カメラを“自律巡回AI”へ進化させる「Smart Rounds」、ものづくりワールド 名古屋にてプロトタイプを出展

株式会社フューチャースタンダード

映像解析AIソリューションを提供する株式会社フューチャースタンダード（本社：東京都台東区、代表取締役：岡 寛）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）までポートメッセなごやで開催される製造業に特化した専門展「第11回ものづくりワールド 名古屋」において、次世代自律巡回AIエージェント「Smart Rounds（スマート・ラウンズ）」のプロトタイプを初公開することをお知らせいたします。

■ 開発の背景：監視から「自律的な巡回」への転換

現在、多くの製造現場や物流拠点では、安全性向上や防犯のために多数のカメラが設置されています。しかし、その多くは「録画するだけ」に留まっており、異常の早期発見や現場のリアルタイムな状況把握は、依然として人の目による巡回やモニター監視に依存しています。

「Smart Rounds」は、最新のVLM（Vision Language Model：視覚言語モデル）技術を活用することで、既存のカメラシステムを「自律して現場を監視・判断するAIエージェント」へと進化させます。これにより、自動車産業をはじめとする大規模な製造ラインや複雑な物流拠点における、安全管理の自動化と省人化を実現します。



■ 「Smart Rounds」の3つの特長



「言葉」で指示できる柔軟な解析（VLM技術）

「人が倒れているか？」「ヘルメットを着用しているか？」「フォークリフトの走行ルート上に障害物はないか？」など、日常的な言葉（プロンプト）でAIにチェック項目を指示できます。従来の物体検知AIでは難しかった「文脈の理解」に基づいた高度な判断が可能です。

既存カメラを無駄にしない共存型AIシステム

現在稼働中のIPカメラや録画機（NVR）をそのまま活用し、ネットワーク内に「Smart Rounds（エッジPC）」を追加するだけで導入が完了します。大規模な配線工事やカメラの買い替えは一切不要です。既存システムと完全に「共存」することを前提に設計されており、現在の運用を止めることなく、最小限の投資で現場をスマート化します。



24時間「思考」し自律巡回。現場への即時警告から改善提案まで完結



AIが24時間一定間隔（例：5分に1回）で全カメラを巡回。異常検知時は「現場写真＋状況説明」を解析します。メール送信やダッシュボードでのアラート表示およびパトランプとの連携も可能となっており、現場へダイレクトに警告を発します。さらに、日々の巡回結果を自動で集計・分析し、「いつ・どこで・何の異常が多いか」をグラフ化。現場の「気づき」をデータ化することで、人員配置の最適化や安全教育の根拠など、具体的な現場改善を強力に支援します。





【管理画面サンプル】





【プロンプト設定サンプル】





■ 本システムが解決できる具体的な課題（ユースケース）

Smart Roundsは、指示（プロンプト）を書き換えるだけで、業界特有の複雑な事象を即座に認識します。製造・物流・小売など、あらゆる現場の「安全管理」「業務効率化」「防犯」をカバーします。

製造現場： 転倒や侵入検知による労働災害の防止

物流・倉庫： 荷崩れ予兆や不適切な積載の早期発見

小売・流通： レジ混雑緩和や店舗トラブルの可視化





■ 展示会出展概要

「ものづくりワールド 名古屋」内の[特別展示コーナー：NextStage]にて、実際のカメラ映像を用いたデモンストレーションを実施いたします。

会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金） 10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや

ブース番号：[9-52]

展示内容：Smart Rounds プロトタイプによるリアルタイム検知デモ

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フューチャースタンダード

問い合わせフォーム：https://www.scorer.jp/contact/pr



