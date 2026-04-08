夢のさくらで満開に！「Dreamパートナー」のアカチャンホンポ63店舗で夢の発信。～家族みんなの夢がつまった桜の木が完成～

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp ）は4月1日を、夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。

2026年は「夢のさくらを咲かせよう」と題し、「Dreamパートナー」のアカチャンホンポ63店舗で、皆さまの夢を桜の木に咲かせて掲示しました。

当社は赤ちゃんのいる暮らしを知りつくし、そこから見える子育てにまつわる社会課題に向き合い、そして解決に向けて挑んでいきます。

■【Dreamパートナー】アカチャンホンポ「夢のさくらを咲かせよう」

アカチャンホンポがこの企画に参加したきっかけは、子どもから大人まで世代を超えて自身の夢を表現する機会を作りたいと考えたことです。

そして夢の桜を満開にすることで、たくさんの方に共感していただくとともに皆さまの夢を応援します。

今回、「夢のさくらを咲かせよう」をアカチャンホンポ63店舗で実施しました。

アカチャンホンポにご来店くださったお客さまに桜のカードを配布。桜のカードには自身や家族の“夢”を書いていただき、そのカードを集めて桜の木に咲かせ夢を発信する企画です。

■たくさんの方に参加いただき、素敵な桜の木が完成しました。

中には桜の木の枝が見えなくなるくらい多くの方に参加いただいた店舗もありました。

■一つひとつの桜にはみんなの想いが。

子どもから大人まで幅広いお客さまや店舗スタッフなど、多くの方にご参加いただきました。

一人ひとりの夢がたくさん集まり、“夢の桜”の木が満開になりました。

さらに、今年の4月に赤ちゃん本舗に入社した新入社員84名が、桜のカードにそれぞれの夢を描きました。これから社会人となる不安や期待を胸に桜のカードに思いを込めていました。

夢を文字にすることの大切さ、同じ不安や願い、夢を共有することで少しでも多くの方の心を温かくしたいと考えています。

アカチャンホンポはこれからも、皆さんの不安な気持ちに寄り添い笑顔で子育てができる社会の実現、そして皆さんの書いた夢が実現するよう子育て総合支援企業としてさまざまな活動に取り組んでいきます。

「夢のさくらを咲かせようプロジェクト」アカチャンホンポ参加店舗一覧

リバーサイド千秋店、ララガーデン長町店、高崎店、スマーク伊勢崎店、ステラタウン大宮店、アリオ鷲宮店、ららぽーと富士見店、ニューポートひたちなか店、ららぽーと柏の葉店、テラスモール松戸店、ララガーデン春日部店、アリオ亀有店、和光イトーヨーカドー店、ララガーデン川口店、東久留米イトーヨーカドー店、ららぽーと新三郷店、ウィラ大井店、グランツリー武蔵小杉店、アリオ上田店、甲府昭和イトーヨーカドー店、昭島イトーヨーカドー店、ららぽーと横浜店、溝口店、古淵イトーヨーカドー店、横浜別所イトーヨーカドー店、港南台バース店、ららぽーと湘南平塚店、静岡イトーヨーカドー店、ららぽーと磐田店、プライムツリー赤池店、アクロスプラザ春日井店、リーフウォーク稲沢店、カラフルタウン岐阜店、アピタタウン金沢ベイ店、福井店、ビバシティ彦根店、エイスクエア草津店、洛北阪急スクエア店、MOMOテラス店、精華台店、アリオ八尾店、京阪シティモール店、ららぽーと和泉店、ららぽーと門真店、つかしん店、ららぽーと甲子園店、御影クラッセ店、明石イトーヨーカドー店、ゆめタウン姫路店、ゆめタウン出雲店、ブランチ北長瀬店、ハピータウン岡南店、瓦町FLAG店、ゆめタウン福山店、ゆめタウン廿日市店、ゆめタウンみゆき店、パークプレイス大分店、ガーデンズ千早店、ゆめタウン筑紫野店、ゆめタウン光の森店、サンエーハンビータウン店、立場イトーヨーカドー店、幕張イトーヨーカドー店

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp