台湾で「リポピールセラム」が大人気！年間10万個を超えるペースで伸長中

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京・南青山）が展開するスキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）」は、当ブランドの商品が台湾にて好調な販売実績を記録していることをお知らせいたします。

「リポピールセラム」は、台湾市場において着実に販売数を伸ばしており、直近3ヶ月で月間約1万個の販売を継続。年間で10万個を超えるペースで推移しています。現地消費者から高い支持を獲得し、安定した売上成長を継続しています。

また、台湾での認知拡大に伴い、日本国内においてもインバウンドを中心に購買が伸長しており、一部チャネルでは売り切れ・品薄状態となるなど需要増加の影響が見られています。

■リポピールセラムについて

「リポピールセラム」は、“角質ケア×リポソーム化*1”の高浸透*2独自設計により、古い角質にアプローチしながら美容成分を角質層まで届ける導入美容液です。

角質ケアと保湿を両立した処方により、日常使いしやすく、つるんとしたなめらかな肌へ導きます。

1 美容成分をカプセル化することで、角質層までじっくり届けること

2 角質層まで

■台湾市場での販売展開について

本商品は、台湾国内における主要販売チャネルを通じて展開しています。

オフラインでは、大手バラエティショップ「POYA（寶雅）」にて取り扱いを実施し、幅広い来店顧客への接点を創出。

オンラインでは、台湾有数のECモールである「momo（モモ）」および「Shopee（蝦皮購物）」にて販売を行い、多様な購買ニーズに対応しています。

また、現地消費者との接点強化を目的に、台湾向けInstagramアカウントを開設し、現地言語による情報発信を予定しています。

■お客様からの評価

現地のユーザーからは、

「肌のざらつきが気にならなくなり、つるんとした仕上がりになる」

「毎日使えるマイルドさで、乾燥しにくいのが良い」

といった声が寄せられており、日常使いできる角質ケア美容液として支持を集めています。

■好調の背景

台湾市場においては、日本製の化粧品は品質や安全性への信頼感から台湾市場において高い人気を有しており、継続的に需要が伸長しています。

「リポピールセラム」は、角質ケアと保湿を両立する処方設計により、日常使いしやすいスキンケアアイテムとして評価されており、こうした市場ニーズおよび日本製化粧品への信頼の高まりと合致したことが、今回の好調な販売実績につながっています。

■今後の展開

今後も当社は、台湾市場における販売拡大をさらに推進するとともに、「リポピール」ブランドの他商品についても順次展開を進めてまいります。

あわせて、現地における認知拡大および購買促進を目的とした各種マーケティング施策を強化し、キャンペーンやプロモーションの実施、SNSを活用した情報発信を通じて、さらなる販売機会の創出を図ってまいります。

引き続き、現地ニーズに即した商品展開とマーケティング活動を通じて、台湾市場におけるブランド価値の向上を目指してまいります。

■商品概要

商品名：LIPOPEEL(R) SERUM（リポピールセラム）

容量：30mL

価格：2,480円（税込）

■LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）について

リポピール(R)は、“やさしい角質ケア”を提案するスキンケアブランドです。

角質ケアの効果実感と、毎日続けられるやさしさの両立を追求し、角質ケアの新しいスタンダードを創造してまいります。

リポピール(R)はこれからも、ユーザーとともに育つスキンケアブランドを目指してまいります。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://x.com/jeaneinc(https://x.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp