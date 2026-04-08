【NEW OPEN】京都・烏丸で親しまれる「炭炉まん」がリンクス梅田に4月27日（月）大阪初出店！

株式会社ファンインターナショナル炭火で香ばしく焼きあげ、素材本来の旨みを引き出します。

京都・烏丸、錦市場近くの路地裏で、築90年を超える京町家をリノベーションした佇まいと、活気あふれる空間で親しまれてきた炉ばた焼き居酒屋「炭炉まん（すみろまん）」。

株式会社ファンインターナショナル（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：福田龍二）は、同ブランドの大阪初進出となる『炭炉まん リンクス梅田店』を、2026年4月27日（月）、大阪・梅田のランドマーク「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」8階にオープンいたします。京都らしい趣や炭火料理の臨場感はそのままに、ランチやファミリー利用にも対応した、梅田ならではの一店として展開します。

■ 囲炉裏を囲むライブ感。京都で親しまれてきた“炉ばたの楽しさ”を梅田でも

ライブ感溢れるオープンキッチンで人気の「炭炉まん 四条烏丸本店」カウンターのすぐ目の前で、じっくり炭火で焼き上げる囲炉裏焼き

炭炉まんの醍醐味は、目の前で炭火料理が仕上がっていくライブ感にあります。リンクス梅田店では、京都の姉妹店「鮨炉まん」「百炉まん」でも高い人気を集める「囲炉裏焼き（原始焼き）」を初導入。

魚を炭火の周りに立て、遠赤外線でじっくり焼き上げる伝統技法により、「皮はパリッと香ばしく、身は驚くほどふっくらジューシー」な仕上がりに。目の前で豪快に焼き上がるシーンはライブ感たっぷりで、お食事の時間をいっそう華やかに彩ります。



古材を使用した温かみのある空間で、都会の真ん中にいながら、京都の風情と賑わいを感じるひとときをご提供します。

■ 厳選された肉と魚介、そして旬の焼き野菜

提供する食材にもこだわりが詰まっています。

■ 【リンクス梅田店限定】お食事メインも楽しめる“炭炉まんのごはん”新登場

京都・烏丸でも人気の炉ばたの炭火で焼き上げる「牛カルビ」や「牛タン」- 目利きが厳選した肉と鮮魚：自社グループの仕入れの強みを活かし、鮮度抜群の魚介や上質な肉料理を、圧倒的なコストパフォーマンスでご提供します。- 旬の焼き野菜：素材本来の旨みと甘みを炭火で引き出した、季節を感じる一品。- こだわり串焼き：お酒が進む居酒屋使いにもぴったりのラインナップ。リンクス梅田では「炭炉まんの定食ごはん」が新登場！ ボリューム満点！牛ハラミ定食（お肉1.5倍もできます）

京都の店舗にはない、大阪だけの新しい試みにもご注目ください。ランチやしっかりとしたお食事に嬉しい「炭炉まんの定食」も初登場！さらに、「お寿司」や「串焼き」など、お酒を楽しみたい方はもちろん、ランチ利用の方、ファミリー層、国内外のお客様まで、幅広くお楽しみいただけるラインナップを揃えます。

■ 京都から大阪へ。炭火が紡ぐ新たな「にぎわい」の拠点に

豚ロースの玉子生姜焼き定食本日のさかなフライ定食錦上ル 炭炉まん 京都烏丸本店

京都・烏丸の路地裏でたくさんのお客様に愛されてきた熱気と活気が、ついに大阪のど真ん中へ。 店内は、京都らしい洗練されたエッセンスを残しつつ、梅田という街のエネルギーに負けない活気に満ちた空間に設計しました。

お買い物合間でのくつろぎランチから、一日の疲れを癒す仕事帰りの一杯、そしてご家族や大切な方と語り合う特別なディナーまで。炭火が爆ぜる音と香りに包まれて、日常のあらゆるシーンを特別に彩る、リンクス梅田の新たな定番として皆様をお迎えいたします。

■ 店舗情報

店名：炭炉まん リンクス梅田店

オープン日：2026年4月27日（月）

住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 8F

電話：06-6225-7905

営業時間：

ランチ 11:00～16:00（L.O.15:30）

ディナー 16:00～23:00（L.O.22:00）

席数：72席（カウンター12席・テーブル60席）

公式instagram：https://www.instagram.com/sumi.roman/

■ 株式会社ファンインターナショナルについて

食空間を創造するプロフェッショナル集団として、店舗の企画・設計・運営までを一貫して手がけ、自社直営店舗の運営で培ったノウハウを活かし、飲食店のプロデュースだけでなく古民家再生を通じた商業施設や地域拠点の建築・設計にも取り組んでいます。単なるリノベーションにとどまらず、地域の歴史や文化を継承する空間に、新たな物語とにぎわいを生み出すことを使命としています。

現在は、『串焼き 満天』『天ぷら寿司海鮮 米福』『錦上ル 炭炉まん』『おすしと炉ばた 鮨炉まん』『100種小皿料理と炉端 百炉まん』『SUMI TERRACE』『大衆すき焼き 北斗』『おでん屋 たけし』『蕎麦と寿し 七乃家』の9ブランドを展開。

【会社概要】

社名：株式会社ファンインターナショナル

代表者：代表取締役社長 福田 龍二

本社所在地：大阪市中央区平野町3-6-1

設立：1997年

事業内容：飲食店運営／ブランド・店舗プロデュース／町家再生事業

公式サイト：https://fun-no1.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファンインターナショナル

E-mail：fun-info@fun-no1.com

TEL：080-4188-7447（担当：大西）