渋谷・神南にライフスタイルショップ「TRUNCA」オープン。サーフ・プランツ・バーバーが交わる大人のためのライフスタイルベースが誕生。2026年4月11日（土）グランドオープン。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）は、2026年4月11日（土）、東京都渋谷区神南にライフスタイルショップ「TRUNCA（トランカ）」をオープンいたします。

TRUNCAは、サーフカルチャーをルーツにもつ「PADROL」、植物の呼吸を感じる「ELK Leaves」、鎌倉 長谷に店舗を構える「BARBER SUNRIDE」の世界観を横断的に提案する、複合型のライフスタイルショップです。

渋谷・神南という、ストリートカルチャーや個性豊かな店舗が集まり、公園通りから代々木公園方面へと人の流れが広がるエリアにおいて、喧騒の中でも自分らしく過ごしたい大人に向けた"整える時間"を提供します。

体験性のある買い物や"整える時間"への関心を背景に誕生

近年は、単にモノを購入するだけでなく、自分の感覚に合うものを選び、空間ごと体感しながら過ごす"体験性のある買い物"への関心が高まっています。

特に都市部では、仕事や移動の合間に立ち寄り、自分の気分を整えられる場所への需要が広がっています。

TRUNCAは、そうした生活者ニーズを背景に、サーフ・プランツ・バーバーという異なる要素を一つの場に編み込みながら、渋谷の中心地で自然体のスタイルを育てるための新しいライフスタイルベースとして誕生します。

コンセプトは、「Life Flows, Style Grows ― 流れるように、生きる。」水のように流れ、木のように根を張る大人たちに向けた場所を目指します。

香り、グリーン、クラフト、理容、そしてそこから生まれる会話。

すべてが自然に混ざり合い、渋谷の真ん中で"整える時間"を提供する、新しいライフスタイルベースです。

異なる要素がゆるやかにつながる、TRUNCAならではの空間設計

TRUNCAの特徴は、サーフ・プランツ・バーバーという異なるカテゴリを単に並べるのではなく、ひとつの価値観として編集している点にあります。店内では、サーフカルチャーをルーツに持つPADROLのサーフボードやギア、アパレルをはじめ、植物の呼吸を感じさせるELK Leaves、そしてBARBER SUNRIDEの世界観やアイテムが自然に交差します。

「波を感じ、植物を迎え、身だしなみを整える。」

こうした行動を別々のものとしてではなく、都市生活を心地よく営むためのひと続きの時間として提案します。

また、渋谷という情報量の多い街の中にありながら、TRUNCAは"立ち寄って終わり"ではなく、"少し呼吸が整う"ような滞在感を意識した店舗づくりを目指しています。

ファッション感度の高い街・神南にありながら、肩ひじを張らずに過ごせる空気感は、買い物そのものだけでなく、その場で過ごす時間にも価値を感じる方にとっての新しい選択肢となります。

TRUNCA 4つの注目ポイント

1｜サーフ・プランツ・バーバーを一つの空間で提案する編集型ショップ

TRUNCAは、サーフ・プランツ・バーバーという異なるジャンルを横断しながら、一人ひとりの暮らし方や佇まいに寄り添う編集型の店舗です。

商品カテゴリごとに切り分けるのではなく、“どう過ごしたいか”“どうありたいか”という視点から空間を構成している点が特徴です。

2｜渋谷・神南の街歩きと相性のよい立地

出店地である神南エリアは、渋谷らしいカルチャーや個性豊かな店舗が集まり、街歩きの楽しさがあるエリアです。

TRUNCAは、渋谷駅からのアクセスに加え、公園通り周辺を巡る流れの中でも立ち寄りやすく、買い物や散策の途中に自然に組み込みやすい立地にあります。

3｜30～50代に向けた"自分を整える"ライフスタイル提案

TRUNCAは、トレンドを追うだけではなく、自分なりのスタイルやペースを大切にしたい30～50代男性を主なターゲットとしています。

服を選ぶ、植物を取り入れる、身だしなみを整えるといった行為を通じて、日常の質を見直すきっかけを提案します。

4｜写真や動画でも魅力が伝わりやすい“画になる”空間

海を感じるスタイル、グリーンのやさしい佇まい、理容カルチャーの要素が一つの空間に溶け合うことで、店内は視覚的にも印象を残しやすい構成になります。

ライフスタイル、カルチャー、地域情報など幅広いメディアにとって、誌面・Webの両方で扱いやすいビジュアル要素を備えている点も特徴です。

TRUNCAを形づくる3ブランド

TRUNCAには、PADROL、ELK Leaves、BARBER SUNRIDEという3つのブランドが集います。

それぞれが異なる切り口からライフスタイルを提案しながら、単独で完結するのではなく、一つの空間の中でゆるやかにつながることで、TRUNCAならではの世界観をかたちづくります。

- PADROL

サーフカルチャーをルーツに持ち、自由な"波"の感覚と自然な抜け感を日常へと落とし込んだサーフブランド。

肩ひじを張りすぎず、自分らしいスタイルを楽しむ大人たちに向けて、都市生活に馴染む装いを届けます。

- ELK Leaves

都内にひっそりと佇む植物店「ELK Leaves」。

不定期でオープンするからこそ、訪れるたびに特別な出会いが生まれる。



ビカクシダやアガベ、パキポディウムなど、個性あふれる植物を丁寧に育成し、販売している。

植物を取り入れることで生まれる余白と心地よさが、日常にさりげない変化をもたらす。



暮らしの景色を静かに整える、そのきっかけを届ける存在。

- BARBER SUNRIDE

鎌倉・長谷に佇む、ファッションと理髪が融合したバーバーショップ。

サーファーでもある店主の遊び心が光る空間で、スタイルづくりとともに心地よい時間を提供。

さらに、鎌倉の感性を纏ったスタイリストたちが、日替わりでこの場所に立つ。

それぞれのセンスが交差し、訪れるたびに新しいスタイルと出会える。

神南という街の空気感が、TRUNCAの世界観と重なる理由

渋谷区神南は、カルチャーや感度の高いショップが集まり、街歩きそのものを楽しめるエリアです。にぎわいのある渋谷にありながら、少し足を進めると空気が変わり、自分のペースで過ごせる余白も感じられます。

TRUNCAが提案するのは、都市の中で自然体に暮らし、感覚を整えるための時間です。そうした価値観は、神南という街の雰囲気と親和性が高く、渋谷の新たな立ち寄り先としても相性のよい場所だと考えています。

店舗情報

店舗名：TRUNCA（トランカ）

グランドオープン：2026年4月11日（土）

営業時間：12:00～19:30

定休日：当面の間、不定休

取扱商品・提供サービス：

PADROL（サーフギア・アパレル）、ELK Leaves（植物）、BARBER SUNRIDE（施術）

所在地：東京都渋谷区神南1-13-14 高野ビル1階

アクセス：JR渋谷駅ハチ公口より徒歩約11分

JR原宿駅東口/西口より徒歩約12分

公式サイト：https://trunca.jp/

公式Instagram：@trunca_shibuya(https://www.instagram.com/trunca_shibuya/)

【オープン記念特典】グランドオープンを記念して、数量限定ノベルティを配布します。

期間中、商品をお買い上げの方に「TRUNCAオリジナルステッカー2枚」をプレゼント。（全5色からランダムでのお渡し）

さらに、税込11,000円以上お買い上げいただいた方には、「TRUNCAオリジナルバンダナ」をプレゼントいたします。

※予定枚数に達し次第、予告なく終了とさせていただきます。予めご了承ください。

※詳しくは、店舗スタッフまでお尋ねください。

株式会社ノルコーポレーション

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ノルコーポレーションは日々の”暮らし”を豊かに彩るプロダクトを提案しています。

https://www.nolcorp.co.jp/

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