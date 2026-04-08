【業界初※】ひとつぶの飴から脱炭素を。カーボンニュートラルキャンディー、ノベルティ向けサービスを開始いたします。

株式会社ナカムラ

オリジナルキャンディー制作サービス「まいあめ」を運営する株式会社ナカムラ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村 貴男、以下「ナカムラ」）は、製造工程におけるCO2排出量を実質ゼロにした、業界初(※)「カーボンニュートラルキャンディー」を法人向けに提供開始いたします。

※自社調べ（ハードキャンディーの分野において）

■ 企業の「脱炭素」をノベルティやギフトで体現

オーガニック原料を使用した、からだにも環境にもやさしい、カーボンニュートラルキャンディー

近年、企業のSDGsやカーボンニュートラルへの取り組みが加速する中で、ノベルティや記念品に対しても「環境に配慮したものを選びたい」というニーズが急速に高まっています。

ナカムラは、myame（まいあめ）というサービスを2007年に開始し、伝統的な「組み飴」をコミュニケーションツール（＝食べられるチラシ）と定義し、これまでに1万社以上の企業ロゴやメッセージを形にしてきました。

そしてこの度、次世代に豊かな環境をつなぐ一助となるべく、製造工程から環境負荷を最大限に抑えた「カーボンニュートラルキャンディー(https://myame.jp/original/carbon_neutral_candy)」を開発しました。

■ 「カーボンニュートラルキャンディー」の仕組み

地球や、誰かを思う気持ちを飴に乗せて。

本商品は、単なるオフセット（埋め合わせ）に留まらず、まず「排出そのものを減らす」ことにこだわっています。

よりよい原材料を求める海外視察を行いました

原材料による44%の削減

化学肥料や農薬を使用しないオーガニック原料への切り替えにより、一般的なキャンディーと比較して製造時のCO2排出量を44%削減しました。

（※Earth hacks株式会社「デカボスコア」にて算出）。

CO2排出量実質ゼロの仕組み

J-クレジットによる56%のオフセット

削減しきれない残りの56%については、J-クレジット調達サービスを活用。

国内の森林由来クレジットを購入することで、排出量を実質ゼロ（カーボンニュートラル）にしました。

カーボンニュートラルキャンディーもこれまでと同様、渡し手と貰い手をつなぐコミュニケーションツールという立ち位置で、パッケージへ同梱するチラシでの自社の脱炭素の取り組みを周知や、従業員へ向けた熱中症対策の意識づけなど、用途は多岐に渡ります。パッケージに関しても、 バイオマスフィルムや紙パッケージなど、CO2排出量を可能な限り抑えたパッケージになっており、ただのノベルティではなく、企業の理念を味わう体験型ツールとして機能します。

■従業員の健康にも配慮できるキャンディーとして

企業情報を入れたカードの封入も可能紙パッケージでよりエコ要素を

カーボンニュートラルによる環境負荷軽減だけでなく、5つのフレイバーの中から「塩飴」「のど飴」を選択いただくことで、夏場の熱中症対策や冬場の乾燥対策といった、従業員のコンディション管理を年間通じてバックアップします。

2025年6月より施行された「企業の熱中症対策義務化』」に伴い、職場での安全確保がより重要視されています。本サービスでは、塩を練り込んだ「塩飴」を提供することで、義務化へ対応を支援。環境負荷を抑えながら従業員の安全を守る、新しい健康経営の形を提案します。

■ご活用事例 ～名古屋鉄道株式会社様～

カーボンニュートラルキャンディーってなに？といった声も上がり、事業所内で会話が生まれました。

名古屋鉄道株式会社様は、「カーボンニュートラルキャンディー」の塩飴を熱中症対策アイテムとして、鉄道現場で働く従業員約3,700人全員に配布し、環境配慮と従業員の健康貢献を両立。

単なる配布に留まらず、浸透を図るグループ経営ビジョンを記したチラシを同梱したことで、ビジョンを効果的に伝えることに成功されました。

実用性と社会意義を兼ね備えたこの施策は、ステークホルダーの共感を呼ぶ先進的な取り組み事例となっています。

◼️個別にオフセット証書の発行も可能

パイン、いちご、塩、のど飴、抹茶の、5つのフレーバーを展開

カーボンニュートラルキャンディーをご活用される際、ご希望であれば近隣地域のJ-クレジットや、自社の事業に関連するJ-クレジットを選択いただくこともでき、オフセットに企画性やストーリー性を持たせることも可能です。

また、個別にオフセット証書を発行することも可能なため、自社Webサイトの記事や株主総会、CSR報告書などで社外に向けて発信していただけます。

◼️第6回アトツギ甲子園 中部大会に出場

専務取締役の中村慎吾

中小企業庁が主催する、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」に専務取締役の中村慎吾が出場。

カーボンニュートラルキャンディーへの熱い想いをプレゼンし、最優秀賞となる『中部経済産業局長賞』を受賞しました。

■ 今後の展望

ナカムラは、本商品を企業の脱炭素活動開示用ツール、周年記念、展示会でのノベルティ、福利厚生グッズとして提案してまいります。

一粒の飴をきっかけに、受け取った方が環境問題について考える「体験」を提供し、ノベルティ選びにおいても環境配慮が当たり前になる未来を目指します。

【会社概要】

■ 株式会社ナカムラ

1963年創業の菓子問屋。職人と提携した飴のオーダメイドサービス「まいあめ」を展開。「飴はコミュニケーションツール」という独自の視点で、企業・団体のブランドメッセージを形にしている。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ナカムラ メール：info@myame.jp

カーボンニュートラルキャンディーについて詳しくはこちら：https://myame.jp/original/carbon_neutral_candy

まいあめサービスサイト：https://myame.jp/

コーポレートサイト：https://nakamurashouten.co.jp/