“飲めない日でも、美しく。”フランス発ノンアルコールスパークリング「Paris’16 Blancトリコロールパッケージ」リニューアル記念プレゼントキャンペーン（2026年4月16日-4月30日まで）

株式会社YELL*「Paris’16 Blanc」のトリコロールカラーが一新!

株式会社YELL（本社：東京都千代田区）は、フランス発ノンアルコールスパークリング「Paris’16 Blanc」のパッケージリニューアルを記念したプレゼントキャンペーンを実施いたします。

2024年のパリ五輪を記念して登場した「Paris’16 Blanc」のトリコロールパッケージが、グッとシックなトリコロールカラーになって再登場。「Paris’16 Blanc」は、フランス生まれの高級ノンアルコールスパークリング「1688」の姉妹ブランド。エッフェル塔のエチケットラベルがとても印象的で、特にトリコロールボックス入りはフランス贔屓に人気の商品です。



抽選で15名様に、トリコロールボックス入りの「Paris'16 Blanc」を差し上げます。フランスのエスプリの味を楽しめるこのチャンスを、どうぞお見逃しなく。

■プレゼントキャンペーン応募方法

1688公式の「Instagram」または「X」に、プレゼント期間中(以下キャンペーン詳細参照)にフォローと「いいね」 をしてください。抽選で合計15名様に、トリコロールパッケージ入りの「Paris’16 Blanc 750ml」、またはトリコロールパッケージ入りの「1688 200mlペアセット」をプレゼントいたします。

【Paris'16 Blanc 750ml】 / 3,888円(税込)/ハラル認定取得商品■応募期間・方法- 応募期間：2026年4月16日（木）～4月30日（木）- 応募方法：公式Instagramにてフォロー＆いいね、またはXにてフォロー＆リポスト- 当選人数：合計15名様（Paris'16 5名、1688トリコロールセット 10名）- 1688公式インスタグラム https://www.instagram.com/1688japan- 1688公式X https://x.com/1688japan■当選発表

キャンペーン終了後、当選者の方へDMにてご連絡いたします。

■注意事項

・非公開アカウント、企業アカウントからのご応募は対象外となります

・日本在住の方のみ対象となります

・当選DM送付後にご連絡がつかない場合は無効となります

・フォローを取り消された場合は応募対象外となります

・賞品の転売は禁止とさせていただきます

【Paris’16 BlancトリコロールBox入/\3,888(税込)】【1688 200ペアトリコロールBox入/\3,726(税込)】■ブランドについて

1688とParis’16 は、フランス製の元祖ノンアルコールスパークリングです。

「1688」は、1688年にパリの司教様が残した"永遠の愛に導く"という伝説をもつレシピを復元した商品です。ブランド創立者は、高級万年筆モンブランの元副社長 Mr. Remi Rossano (レミ・ロサノ)氏。彼がフランスを代表するワインのエキスパートとコラボレーションし作られました。その姉妹商品として登場したのが、「Paris’16」です。

いずれもアルコール度数は0.00%。単なる代替ではなくシャンパンのような特別感を味わうことができ、誰もが同じ時間と空間を共有できる体験を提案しています。

妊娠中・授乳中の方や、宗教・文化的背景などさまざまな理由でお酒を飲まない方にも選ばれており、贈る相手を選ばないことから、ギフトとしても支持を広げています。

フランス産・元祖高級ノンアルコールスパークリング「1688」と、姉妹ブランドの「Paris'16」

【キャンペーンお問い合わせ先】

会社名：株式会社 YELL

電話番号 03-6261-2877

FAX番号 03-6385-7622

Email: order@1688grandluxe.com

公式ブランドHP：https://1688grandluxe.com

公式通販サイト：https://1688.official.ec

公式Instagram：https://www.instagram.com/1688japan/

【会社概要】

会社名：株式会社 YELL

代表者：渡邉麻奈美

所在地：東京都千代田区麹町4-7-5麹町ロイヤルビル

設立：2009年2月

公式サイト：https://www.yellinc.com

事業内容：

国際ビジネスマーケティング戦略

ブランド創生

文化関連事業等

その他関連会社: 株式会社Wsense

公式サイト：https://www.wsense.co.jp

https://youtu.be/MxM_UOpUSe8