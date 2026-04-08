BEST株式会社、代表取締役就任のお知らせ

■新体制について

BEST株式会社

新体制発足日 2026年3月1日付け

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141031/table/35_1_d0c00deb47042197bdf5195673ad0c19.jpg?v=202604081151 ]

■弊社取締役五十嵐の代表取締役就任について

五十嵐博文は2021年よりBEST株式会社に参画し、取締役 CFO/COOとして、財務、経営戦略の領域で持続的な成長を牽引してまいりました。

公認会計士の資格を持ち、財務および経営管理の領域において優れたリーダーシップを発揮し、抜本的な財務改革と事業成長への貢献を評価し、この度、代表取締役に選任いたしました。

今回の五十嵐の代表取締役就任により、当社が掲げる「あなたの暮らしに情報革命を」の実現を目指し、さらなる事業拡大と組織改革を進めてまいります。

【新代表取締役 五十嵐博文 コメント】

この度、代表取締役CEOに就任いたしました、五十嵐です。

BEST株式会社は20年以上の間、「困っている人を助けたい」という創業者・大澤の想いを原動力に成長を続けてきました。私自身、その強い想いに深く共感し、「この会社なら、もっと多くの人を笑顔にし、社会に本質的な価値を届けられるはずだ」と確信してBESTに飛び込み、約5年間、事業の最前線を走ってまいりました。

一方近年では、私たちのルーツである「緊急駆け付けサービス」の業界において、一部の業者による不当な高額請求などが大きな社会問題となっています。そんなニュースを目にするたび、私は強い危機感を抱いてきました。

この問題に対する私たちの答えは明確です。

それは、「信頼できるプロの職人」に、「適切な仕事」を安定して届け、ユーザーの「安心」を広げることです。

そのために私たちは、「緊急駆け付け事業」から、ユーザーと優良な加盟店をつなぐ「メディア事業」へ事業転換を行いました。業界の不透明さを取り除き、誰もが「最適な情報で暮らしに安心を」得られる社会を創ること、それが私たちの使命だと考えています。

2026年2月には、より多くのユーザーに安心を届けるため、「EPARKくらしのレスキュー」を運営する株式会社REstaをグループに迎え、さらなる成長への挑戦をスタートしています。

https://kurashi-rescue.co.jp/

https://rescue.epark.jp/

これからも、創業の精神を忘れることなく、困っている人を助けるための「BESTな解決策」を提供し続けてまいります。新体制となったBEST株式会社に、ご期待ください。

【BEST株式会社について】

会社名：BEST株式会社

代表者：代表取締役CEO 五十嵐博文

所在地：神奈川県横浜市

設立：2004年

事業内容：ライフメディア事業

URL：https://best24.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

BEST株式会社：マーケティング部

Email： info@best-24.jp

URL：https://best24.co.jp/

▼関連サイト

・BEST365：https://best365.best24.co.jp/

・害虫害獣コンシェルジュ：https://gaichugaiju.best24.co.jp/

・生活お助け本舗：https://otasuke-honpo.com/

・カギお助け本舗：https://kagi.otasuke-honpo.com/

・ハチお助け本舗：https://hachi.otasuke-honpo.com/

・害獣お助け本舗：https://gaijyu.otasuke-honpo.com/

・屋根お助け本舗：https://roof.otasuke-honpo.com/

・水まわりお助け本舗：https://mizu.otasuke-honpo.com/

・ガラスお助け本舗：https://glass.otasuke-honpo.com/

・シロアリお助け本舗：https://shiroari.otasuke-honpo.com/