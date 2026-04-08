【酔虎伝】焼津産鰹・ありたどり・GINONサワーが集結！4月9日（木）より“ごちそうフェア”開催

株式会社テンポスホールディングス

マルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）が展開する居酒屋ブランド「酔虎伝」では、2026年4月9日（木）より、自慢の逸品フェアを期間限定で開催いたします。

今回のフェアでは、鰹の水揚げ量日本一を誇る静岡県焼津産の一本釣り鰹を使用した「炭火焼 鰹たたき」をはじめ、自然豊かな指定農場で育てられた「ありたどり」を使用した「ありたどり鉄板焼」、柑橘の果皮を漬け込んで蒸留した特製ジンを使用した「GINON 無糖サワー」など、素材の旨みと香りを楽しめる多彩なメニューを取り揃えました。

炭火焼の香ばしさと素材の旨みを活かした料理と、相性の良いドリンクを取り揃えた本フェアは、仕事終わりの一杯や仲間との飲み会など、幅広いシーンでお楽しみいただけます。期間限定の味わいを、ぜひこの機会にご堪能ください。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

フェアメニュー紹介

炭火焼 鰹たたき 塩炭火焼 鰹たたき

船上凍結で鮮度を保った、臭みのない上質な旨みが特長の静岡県焼津産の一本釣り鰹を使用し、炭火で香ばしく焼き上げた鰹たたきです。炭火の香りと鰹本来の旨みをさっぱりとしたポン酢、または、素材を引き立てる塩でお楽しみください。

\759（税込）

炭火焼 鰹たたきユッケ炭火焼 鰹たたきユッケ

焼津産の一本釣り鰹を使用し、醤油ベースに生姜とにんにくの風味を効かせた特製だれで仕上げた一品。鰹の旨みと卵黄のコクが重なり合う、やみつきになる味わいです。

\649（税込）

ありたどり鉄板焼～極上もも～ありたどり鉄板焼

自然豊かな指定農場で育てられた「ありたどり」を使用。こだわりの飼料と環境で育てられた鶏肉は、コクと旨みが凝縮されています。極上ももはジューシーで食べ応えがあり、熟成むねはやわらかく上品な味わい。熱々の鉄板で焼き上げ、柚子胡椒を添えてご提供いたします。

～熟成むね～ \759（税込）

～極上もも～ \869（税込）

GINON 無糖サワー

レモンピールや果皮の香りを丁寧に引き出した特製ジンを使用し、爽やかな味わいに仕上げた無糖レモンサワー。果実由来のすっきりとした酸味と香りが広がり、レモン本来の美味しさをしっかりと感じられます。炭火焼鰹や鉄板料理とも相性抜群で、食事を引き立てる一杯です。

通常サイズ \473（税込）

メガサイズ \869（税込）

GINON 無糖レモンサワー

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

酔虎伝 について

楽しく飲んで、楽しく食べる。

繁華街やビジネス街などを中心に展開しており、リーズナブルな価格で楽しめる明るく親しみやすいお店です。会社員・ご家族・学生のお客様に、歓迎会やパーティー、宴会や家族の団らんなど幅広くご利用いただいております。大広間・個室・お座敷を中心とした約40～100坪の大型店ですので、ゆったりとしたスペースでお楽しみいただけます。



季節の旬の味をはじめとして、お刺身・揚物・焼物・お食事等、バラエティー豊かに取り揃えています。ボリュームのある個性豊かなお料理をリーズナブルな価格で、約80アイテム以上ラインナップしております。

酔虎伝ホームページはこちら :https://www.marche.co.jp/brand/suikoden.html

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ぜひフォロー・チャンネル登録をお願いいたします。

マルシェグループグルメ公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変えることで「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/