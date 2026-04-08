世界の4,4’-オキシジフタル酸無水物（ODPA）市場、電子・自動車産業における需要拡大に牽引され、2032年までに22億6000万ドル規模に到達へ

世界の4,4’-オキシジフタル酸無水物（ODPA）市場、電子・自動車産業における需要拡大に牽引され、2032年までに22億6000万ドル規模に到達へ