不動産投資のベルテックス 〈2026年度 入社式〉を開催 事業拡大フェーズのもと、最多18名が入社
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、2026年４月１日、今年度の入社式を開催しました。当社として最多となる18名の新入社員を迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346173/images/bodyimage1】
ベルテックスは、「より多くの人々の不安を『夢』や『希望』に変える」を企業理念に、不動産投資を通じた資産形成コンサルティングを軸として、不動産の企画・開発、ファンド運営、賃貸管理事業などを展開しています。
組織体制の強化を進める中、新卒採用は、益々の成長に向けて重要な役割を担う採用方針のもと、事業拡大を支える取り組みとして実施されました。
当日の入社式には、代表取締役社長をはじめ、役員および運営委員が出席し、新入社員一人ひとりに向けて歓迎と激励の言葉が贈られました。
新たに加わった18名は、営業、コンサルティング、不動産の企画・開発など、各分野での活躍が期待されており、今後のベルテックスの成長を支える新たな戦力となります。
◆入社式の概要
日程 ：2026年4月1日（水）
会場 ：リファレンス西新宿大京ビル 会議室S212
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346173/images/bodyimage2】
◆事業拡大フェーズにおける新卒採用強化と人材育成
当社は事業拡大フェーズのもと、毎年新卒採用を強化しています。
昨年には、新たに2拠点を開設するとともに、開発から施工管理までを一貫して手がける内製化物件として初のIoTマンションを竣工するなど、事業基盤および商品力の強化を推進しました。
さらに今年は、不動産特定共同事業法※の許可を取得や、新たな物件開発の着工を進めるなど、より多様な不動産投資の選択肢を提供できる体制を整えています。
これらの取り組みは、『人生の選択肢を増やす』という当社のミッションのもと、お客様への価値提供にとどまらず、ステークホルダーからの信頼向上、そして当社で働く従業員一人ひとりの成長機会の拡大にも寄与するものと考えております。今後も、計画的な採用と人材育成を通じて、持続的な成長を目指してまいります。
※金融庁長官・国土交通省大臣第139号の許可を取得し、第1号（電子取引業務を行う）・第2号・第3号事業を行っております。
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配信元企業：株式会社ベルテックス
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ベルテックスは、「より多くの人々の不安を『夢』や『希望』に変える」を企業理念に、不動産投資を通じた資産形成コンサルティングを軸として、不動産の企画・開発、ファンド運営、賃貸管理事業などを展開しています。
組織体制の強化を進める中、新卒採用は、益々の成長に向けて重要な役割を担う採用方針のもと、事業拡大を支える取り組みとして実施されました。
当日の入社式には、代表取締役社長をはじめ、役員および運営委員が出席し、新入社員一人ひとりに向けて歓迎と激励の言葉が贈られました。
新たに加わった18名は、営業、コンサルティング、不動産の企画・開発など、各分野での活躍が期待されており、今後のベルテックスの成長を支える新たな戦力となります。
◆入社式の概要
日程 ：2026年4月1日（水）
会場 ：リファレンス西新宿大京ビル 会議室S212
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◆事業拡大フェーズにおける新卒採用強化と人材育成
当社は事業拡大フェーズのもと、毎年新卒採用を強化しています。
昨年には、新たに2拠点を開設するとともに、開発から施工管理までを一貫して手がける内製化物件として初のIoTマンションを竣工するなど、事業基盤および商品力の強化を推進しました。
さらに今年は、不動産特定共同事業法※の許可を取得や、新たな物件開発の着工を進めるなど、より多様な不動産投資の選択肢を提供できる体制を整えています。
これらの取り組みは、『人生の選択肢を増やす』という当社のミッションのもと、お客様への価値提供にとどまらず、ステークホルダーからの信頼向上、そして当社で働く従業員一人ひとりの成長機会の拡大にも寄与するものと考えております。今後も、計画的な採用と人材育成を通じて、持続的な成長を目指してまいります。
※金融庁長官・国土交通省大臣第139号の許可を取得し、第1号（電子取引業務を行う）・第2号・第3号事業を行っております。
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