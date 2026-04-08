肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026 オープニングアクト、発表！ うただま、西川元 が盛り上げます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346227/images/bodyimage1】
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
４月８日（水）、オープニングアクトを発表しました！
今年のニクオンのスタートを飾るのは、
オリジナル3ピースアコースティックユニット、うただまと、
車で日本一周をするシンガーソングライター、西川元。
若い力で爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
４月８日（水）、オープニングアクトを発表しました！
今年のニクオンのスタートを飾るのは、
オリジナル3ピースアコースティックユニット、うただまと、
車で日本一周をするシンガーソングライター、西川元。
若い力で爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
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